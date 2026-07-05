El nuevo fichaje del Betis ya viaja de camino a Sevilla: Facundo Bernal, la única novedad

El primer refuerzo verdiblanco para la temporada 26/27, que firmará por cuatro cursos y empezará la pretemporada desde el primer día, tiene previsto llegar a la capital andaluza a primera hora de la tarde de este lunes 6 de julio

Dicho y hecho. El fichaje de Facundo Bernal por el Real Betis está siguiendo puntualmente la hoja de ruta trazada después de que hace justo una semana el club verdiblanco cerrase un acuerdo con el Fluminense FC brasileño para el traspaso del joven mediocentro uruguayo (22 años), que a primera hora de la tarde de este lunes tiene prevista su llegada a Sevilla después de un larguísimo viaje que ha iniciado este domingo con la obsesión de estar el martes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, de empezar la pretemporada desde el primer día y de viajar el miércoles, ya como uno más del plantel, a la concentración de 10 días que los pupilos de Manuel Pellegrini realizarán en Alemania.

Facundo Bernal será la única cara nueva en una plantilla que volverá al trabajo con muchos ausencias destacadas: sin los siete internacionales que fueron convocados para el Mundial 2026 (el lesionado Ez Abde incluido), sin el traspasado Sergi Altimira y sin el rescindido Chimy Ávila. Tampoco estará ya Adrián San Miguel, que es uno de los cuatro que terminó contrato el pasado 30 de junio, como los mundialistas Sofyan Amrabat, Cédric Bakambu y Ricardo Rodríguez. En este único fichaje, el Betis invierte 9,5 millones de euros, incluido un millón en impuestos; el 'Flu' se guarda un cinco por ciento de una futura plusvalía y el jugador firmará hasta 2030.

La rodilla derecha de Facundo Bernal está perfecta y el uruguayo recibe permiso para viajar a Sevilla

Antes de ser autorizado para viajar, 'Facu' ha sido sometido este fin de semana a un exhaustivo reconocimiento médico en Río de Janeiro mientras los clubes cortaban los últimos flecos de la operación. Según las noticias que llegan desde tierras suramericanas, el internacional celeste -que no ha sido convocado por Marcelo Bielsa para el Mundial 2026- ha superado con éxito las pruebas clínicas.

Es decir, ha demostrando estar plenamente recuperado de las dos lesiones graves en su rodilla derecha: en octubre de 2022, en edad Juvenil, se partió el ligamento cruzado y el pasado mes de febrero volvió a sufrir una rotura parcial en la misma zona afectada cuatro años antes. Ya no hay vuelta atrás. Con todos los trámites listos, el futbolista charrúa se ha montado en un avión en la tarde de este domingo -horario matinal en Brasil- y ha comenzado 72 horas frenéticas que no deparan espacio para el descanso hasta la llegada a Alemania, siempre que se confirme que se sumará directamente al resto de la expedición.

'Facu' tiene claro su rol: "Ser ordenado, no dejar espacios, personalidad, transiciones..."

Después de pisar suelo hispalense en la tarde de este lunes y tras más de 24 horas de viaje, será recogido en el Aeropuerto de San Pablo por personal del club para dirigirse a las oficinas de la ciudad deportiva, conocer su nuevo lugar de trabajo y finiquitar la burocracia que impide aún anunciarle como lo que es: el primer fichaje del Betis para la 26/27.

Hace justo un año, en una entrevista concedida al diario uruguayo Ovación durante la participación del Fluminense el Mundial de Clubes de la FIFA, Facundo Bernal ya expresó el fuerte aumento de carga competitiva que encontró con respecto a su etapa en el Defensor de su país: "La recuperación y estar bien descansado son aspectos clave".

"En el fútbol uruguayo tenía más tiempo de recuperación y en Brasil jugamos más seguido, cada tres días. No he cambiado mucho, pero sí mejoré mucho la alimentación y el descanso. Luego, en el campo de juego, intento ser ordenado, no dejar nunca espacios libres, ayudar a que juguemos hacia adelante con personalidad y que las transiciones sean muy efectivas".