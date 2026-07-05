La ambición de Álvaro Fidalgo que también beneficia al Betis: "Es un sueño"

El 'Maguito' asegura que México lleva "mucho tiempo" esperando un encuentro como el de esta próxima madrugada, en el que buscará el pase a los cuartos del Mundial frente a Inglaterra, afirmando estar "listos para esta prueba" y con una "ilusión enorme"

El Real Betis muy atento a sus representantes en el Mundial, los cuales le han asegurado un importante pellizco económico que aún puede seguir engordando. No lo hará con Amrabat, que ya ha alcanzado los cuartos de final con Marruecos, pues desde el 1 de julio el mediocentro pertenece de nuevo al Fenerbahçe, que es el que se lleva ahora el dinero con el que la FIFA compensa a los clubes por ceder a sus futbolistas. Pero sí siguen sumando Ricardo Rodríguez, pese a que ya se ha despedido, Cucho Hernández, Lo Celso y Álvaro Fidalgo, pese a que ninguno de ellos tuvo minutos en octavos (el único que cayó eliminado fue Bakambu).

En el caso del 'Maguito', hizo historia en la fase de grupos al estrenarse como goleador con México ante República Checa, aunque no salió del banquillo en el último duelo contra Ecuador. Pero eso no es obstáculo para que, como todos en el país azteca, el asturiano de nacimiento se muestra especialmente ilusionado de cara al choque de esta próxima madrugada frente a Inglaterra (02:00 horas).

Uno de los partidos "más importantes" de la historia de México

"Sabemos que es un Mundial. Sabemos que si quieres trascender, si quieres hacer historia, si quieres soñar con cosas grandes, tienes que enfrentarte a las mejores selecciones. No hay de otra", señaló el centrocampista en la previa de la cita ante el combinado británico, para muchos la más importante en la historia del 'Tri'.

“Por lo que el partido significa, por lo que el rival es, no quiero aventurarme a decir que sí o no, pero estoy seguro que es uno de los más importantes, todos lo sabemos y no es un secreto. “Enfrentar a Inglaterra en el Azteca… llevamos mucho tiempo esperando este partido, es algo muy importante para la historia. Hay que estar a la altura de ello y por qué no soñar con estar en cuartos, sería increíble”, afirmó sobre las opciones del equipo adiestrado por Javier Aguirre, que lo elogió tras su estreno como goleador.

La ilusión de la afición azteca: "Es una locura"

Fidalgo destacó así mismo que "es una locura la ilusión que tiene la gente", pues siente que los seguidores mexicanos albergan la esperanza de ver a su selección superando incluso la barrera de los cuartos que alcanzó en los Mundiales de 1970 y 1986, en los que ejerció también como anfitrión. Pero recordó que hay que ir paso a paso.

“Estamos hablando de jugar unos octavos de final contra Inglaterra en el Estadio Azteca, eso a uno ya lo emociona. Es increíble, todos estamos muy contentos. Todos soñamos con un duelo así de grande, incluida la afición, porque leía a muchos que les gustaría. Estamos preparados y listos para esta prueba y con una ilusión enorme”, insistió sobre un objetivo que de alcanzarlo también beneficiaría al Real Betis. No solo porque ganaría más dinero cuanto más tiempo siga en el Mundial, sino porque se trata de un escaparate único para revalorizar a unos de sus activos.

El "ambiente" del Estadio Azteca y la baza a favor de la altura

Sobre el papel que puede jugar la afición en el imponente estadio que alberga los partidos de México, el centrocampista verdiblanco también quiso resaltar lo que le espera a Inglaterra. "El ambiente fue impresionante en los cuatro partidos. La sensación cuando sales, cuando cantas el himno... Lo que se siente el Azteca es algo que cualquier futbolista de verdad le gustaría vivir. El otro día, cuando cantamos, mirábamos a los jugadores de Ecuador y sabíamos que lo estaban sintiendo", explicó.

Y no solo eso, sino que también puede jugar a favor de los locales el hecho de que su estadio se encuentre a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, aunque prefirió no dar demasiadas pistas sobre ello a su rival. "Obviamente cuando todo el mundo está preparado para todo, eso te lo aseguro, no es que se nota un poco, sobre todo cuando quieres repetir esfuerzos, pero bueno, no sé si quiero decir o explicar qué se siente los efectos de la altura, prefiero que se den cuenta y ya está. No es fácil sobre todo los primeros minutos", sentenció.