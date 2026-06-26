Los halagos de Javier Aguirre a Álvaro Fidalgo: "Está muy metido y merecía jugar"

El seleccionador mexicano se deshizo en elogios hacia los dos últimos naturalizados, que marcaron en el triunfo ante la República Checa para certificar el pleno de puntos del 'Tri', clasificada para las eliminatorias como primera de grupo

Una de las anfitrionas del Mundial 2026 es también la única al cierre de esta edición que ha firmado un pleno de nueve puntos en la fase de grupos, hito al que aspiran también Francia, Argentina y Colombia. Consiguió, lógicamente, México la clasificación para los dieciseisavos del torneo como primera del Grupo A, en parte gracias a la aportación de uno de los representantes del Real Betis en la competición, Álvaro Fidalgo, que completaba emocionado en la madrugada española del jueves la goleada a la República Checa. El 0-2 lo logró Julián Quiñones, otro de los naturalizados del grupo azteca (a Santiago Giménez ya le conocían), deshaciéndose en halagos su seleccionador, Javier Aguirre, hacia estos dos futbolistas, que están dando un gran resultado al 'Tri'.

"Bueno, Julián, como Álvaro, que también es un chico que decidió competir por nuestro país, naturalizarse, los dos encontraron el gol. Julián es parte de un grupo de futbolistas con una idea muy clara de juego y con un compañerismo que pasa de la media, un compañerismo que difícilmente se encuentra. Julián es un chico humilde, un chico al que le gusta escuchar, que tuvo un año fantástico en su liga en Arabia y que ha encontrado en esa posición mucha seguridad. Trabaja muy bien, trabaja hacia atrás muy bien, hacia adelante, es solidario. No tengo más que palabras de elogio para él, porque a él y muchos de los que están ahí les ha costado mucho llegar hasta acá, de verdad", asegura el 'Vasco'.

Y continuaba su alegato, centrado en el atacante colombiano, aunque enseguida incluyó en la cuestión al mediocentro ovetense: "Ahora que lo mencionas, he visto cápsulas de los familiares y te dan ganas de llorar de lo que han pasado estos jugadores y los padres de estos jugadores para llegar donde están. Yo encuentro muy emotivo que representen con dignidad a su país, porque vienen de familias que han sufrido, familias que los han apoyado y que les devuelven esa alegría. Por Julián, seguramente, sus hijas, sus dos morenitas, sus dos chiquitas hermosas que tiene, estarán muy contentas allá donde estén. Es un muchacho que de verdad merece todo lo que le pasa; y Álvaro, más de lo mismo".

La pérdida familial que ha afectado a Álvaro Fidalgo

Se sinceraba hace poco Fidalgo con Andrés Guardado acerca de la pérdida de su abuelo, que le afectó en la recta final de este curso recién abrochado: "Álvaro me explicaba el otro día que pasó un semestre medio así... a nivel personal complicado. Por su familia y esas cosas que suceden, pero que está muy metido, que ya pasó página. Hoy le decía yo que merecía jugar, lo hizo y qué mejor que metió un gol y lo puedo festejar como mexicano que es. Entonces, él, ellos y todos, todos los que estamos aquí, no importa el origen, no importa... importa que el común denominador es que queremos mucho a nuestro país y que queremos seguir logrando cosas".