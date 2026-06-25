Álvaro Fidalgo llora con su primer gol, Amrabat se lesiona y el Betis acaricia el pleno en los dieciseisavos del Mundial 2026

El 'Maguito' sale un cuarto de hora para anotar el tercer tanto de México ante la República Checa y el pivote juega los 90' pero justo antes del final acaba marchándose a la banda aquejado de unas molestias físicas. Cinco de los seis representantes verdiblancos en la Fase de Grupos ya tienen asegurada la clasificación para las eliminatorias

El Real Betis amanece este jueves con una potente resaca del Mundial 2026, después de vivir un 'Supermiércoles' en el que presenció duelos de cinco de sus seis representantes en el torneo en menos de 24 horas. De momento, las cosas no pintan nada mal para los verdiblancos, que persiguen el pleno de clasificaciones para los dieciseisavos de final de la cita que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá.

En el doble duelo de la última jornada en el Grupo C, que arrancó en la medianoche, Sofyan Amrabat jugó sus primeros minutos y celebró la clasificación de Marruecos para los dieciseisavos de final tras vencer por 4-2 a Haití, aunque se marchó tocado unos segundos antes del pitido final. Por su parte, en los encuentros disputados ya a altas horas de la madrugada, Álvaro Fidalgo ha redondeado el billete perfecto que México había sellado tras ganar las dos primeras citas en el Grupo A marcando su primer gol con 'El Tri', que cierra esta Fase de Grupos con pleno de victorias y sin encajar ni un solo tanto después de golear a la República Checa por 0-3.

El Betis ya tiene matemáticamente en dieciseisavos de final a cinco de sus seis mundialistas

Además de Amrabat y Fidalgo, unas horas antes, Ricardo Rodríguez había sellado también el pase de Suiza como líder en el Grupo B y en la madrugada anterior el Cucho Hernández había visto desde el banquillo como Colombia también obtenía el pase matemático tras sumar su segundo triunfo ante la República Democrática del Congo (1-0). La selección de Cédric Bakambu es la que más difícil tiene avanzar, aunque los 'Leopardos' se enfrentarán en la última jornada a Uzbekistán, colista sin puntos del Grupo K. El carrilero zurdo helvético sigue siendo un fijo y volvió a jugar los 90 minutos, sumando así 269' de 270 posibles.

También con pleno de 6/6 a falta del último choque está la Argentina de Giovani Lo Celso -de momento sin minutos-, líder destacada del Grupo J a falta de medirse a la 'cenicienta', Jordania, en la madrugada del próximo domingo. Justo antes, ese mismo día se juegan también los últimos choques con béticos implicados en la Fase de Grupos: Colombia-Portugal y el mencionado RD Congo-Uzbekistán. Es decir, después de un intenso Supermiércoles vienen cuatro días de tregua para que los béticos puedan dormir más.

Álvaro Fidalgo llora de alegría tras marcar en el República Checa 0-3 México

El 'Maguito' se ha ganado aún más a la afición de México, ya no sólo por anotar el definitivo 0-3 con el que México cierra la mejor Fase de Grupos mundialista de toda su historia, liderando el Grupo A con 9 puntos, seis goles a favor y ninguno en contra. El ex del América emocionó a todo el Estadio Azteca con sus lágrimas después de ver entrar el balón en la portería de la República Checa en el cuarto minuto del tiempo añadido y aprovechó al máximo 18 minutos de juego en los que hizo diana con su único disparo a portería, acumuló un 93 por ciento de acierto en el pase (13/14), recuperó un balón, interceptó otro y ganó uno de sus dos duelos individuales.

El mediocentro asturiano, fichado por el Real Betis en el pasado mercado invernal, volvió a partir desde el banco de suplentes por segundo encuentro consecutivo en este Mundial 2026 y saltó en el 72' en lugar del joven Gilberto Mora. Antes, jugó como titular en el estreno de México ante Sudáfrica, disputando 66 minutos en el triunfo por 2-0; mientras que el seleccionador Javier Aguirre le dejó sin jugar ni un solo minuto en la victoria posterior frente a Corea del Sur (1-0). Los 'Bofana Bofana' terminan segundos en el Grupo A con 4 puntos y los asiáticos (3) deberán esperar a ver si pasan como uno de los mejores terceros.

Sofyan Amrabat se estrena en el Mundial 2026: 90 minutos y lesión en el Marruecos 4-2 Haití

En el primer choque de la madrugada también hubo alegría verdiblanca. Sofyan Amrabat, que esta temporada ha estado cedido en el Betis por el Fenerbahçe SK turco, recuperó la titularidad y disputó 90 minutos en un triunfo que sirve a Marruecos para pasar como segundo en el Grupo C, empatado a 7 puntos con Brasil y por delante de Escocia (3) y Haití (0). El pivote ha pasado de ser pieza una esencial con Walid Regragui a tener un papel muy secundario en el inicio de la etapa de Mohamed Ouahbi en el banquillo de los 'Leones del Atlas'.

No en vano, vio desde el banquillo sin llegar a vestirse de corto tanto el empate frente a Brasil (1-1) como la victoria contra Escocia (0-1). Pese a intentar jugar, se perdió prácticamente toda la Copa de África, se operó y aún no ha recuperado el nivel que tenía antes de aquella desafortunada lesión con Isco Alarcón. Habrá que ver en qué quedan esas molestias físicas con las que se retiró justo antes del final de un encuentro en el que estuvo a buen nivel: 93 por ciento de acierto en el pase (64/69), cinco recuperaciones, dos intercepciones, tres duelos ganados de siete...