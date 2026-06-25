Resultados y clasificación del grupo C tras la última jornada en el Mundial 2026: Brasil enamora y Marruecos deja dudas

La tercera y última jornada del grupo C que conforman Brasil, Marruecos, Escocia y Haití, terminó con una clasificación ciertamente esperada tras los triunfos de la Canarinha de los Leones del Atlas

El grupo C del Mundial 2026 echó su cierre en la madrugada de este jueves. En Miami y en Atlanta se enfrentaron Escocia ante Brasil y Marruecos ante Haití. Tras las tres jornadas de esta fase de grupos en el C, Brasil termina líder, seguida de Marruecos y con Escocia como tercera clasificada. Haití queda eliminada.

Resultados de la última jornada del grupo C del Mundial

Brasil se impuso a Escocia en una gran noche de Vinicius y con el regreso de Neymar como otra de las grandes noticias del Mundial. Por otro lado, Marruecos salió demasiado relajada ante Haití y a punto estuvo de pagarlo muy caro sino llega a ser por un gran segundo tiempo.

Brasil baila al ritmo de Vinicius y sueña con Neymar

Brasil se encontró el partido de cara a las primeras de cambio ya que un error en defensa de Escocia le permitió al delantero del Real Madrid tener en bandeja de plata el primero.

El colegiado anuló el segundo del delantero carioca pero al filo del descanso, esta vez de cabeza, firmó un doblete para dejar el 0-2 de camino a vestuarios. En el segundo acto, Brasil no encontró demasiados problemas con el ataque de Escocia y Cunha, el jugador del Atletico de Madrid, hizo el definitivo 0-3 a la hora de partido. Neymar entró en el tramo final del encuentro e hizo vibrar a las gradas del Hard Rock de Miami.

Marruecos vence sin convencer ante Miami

Marruecos pensó que el duelo de la madrugada de este jueves ante Haití iba a ser coser y cantar. Los haitianos, ya eliminados, salieron con todo y sin complejos se adelantaron a los 10 minutos de partido. Marruecos despertó ahí y no fue hasta el 39 cuando Hakimi igualó.

El VAR revisó el tanto pero terminó subiendo al marcador. Isidor hizo el que será posiblemente uno de los goles de este Mundial en el 43 y Saibari puso de nuevo la igualada en una primera parte de puro fútbol. En el segundo tiempo Haití lo dio todo pero su defensa sucumbió a la pegada de Marruecos con los tantos de Rakimi y Yassine.

Clasificación actualizada del grupo C del Mundial con Brasil, Marruecos, Escocia y Haití

El grupo C del Mundial 2026 que componen Brasil, Marruecos, Escocia y Haití, termina con los de Ancelotti como líderes con siete puntos de nueve posibles. Marruecos también suma siete pero su peor diferencia de goles le lleva a la segunda plaza.

Por detrás está una Escocia con tres que tendrá que esperar a la resolución de todos los grupos para ver si está entre las ocho mejores terceras. El grupo lo cierra Haití con cero puntos pero dando una gran imagen especialmente en el último partido ante Marruecos.