Marruecos 4-2 Haití: Los Leones del Atlas sufren pero cumplen

Los haitianos se adelantaron en el 10 contra todo pronóstico. Hakimi igualó en el 39 y nuevamente Isidor acertó con un gran gol para Haití. Saibari puso el empate a dos al filo del descanso. En el segundo tiempo, Rahimi hizo el tercero y Yassine sentenció en el 89

Marruecos se las prometía felices este jueves ante Haití, la selección más débil del grupo C y ya eliminada. Pero los haitianos demostraron que no han venido en ningún momento al Mundial de turismo. Saltó la sorpresa en Atlanta en el minuto 10 cuando Lenny, tras un gran centro desde la derecha de Duverne, remató con cierta comodidad y dentro del área, el primer tanto del encuentro.

Marruecos, sorprendida por una luchadora Haití

Marruecos trató de reaccionar rápidamente y se volcó sobre la portería de Haití sin dudarlo. Al filo de la media hora, el guardameta de Haití se hizo gigante para evitar el tanto del empate de Marruecos. No pudo evitar el empate en el 39 con Hakimi como protagonista. Este tanto llegó con cierta incertidumbre tras la revisión del VAR.

Wilson Isidor hace el golazo de la noche

Con una Marruecos plagada de estrellas, uno de los golazos del encuentro lo firmó Wilson Isidor para Haití en el 42 con un gran disparo desde lejos que se coló por la escuadra derecha izquierda. Marruecos volvía a verse sorprendida por Haití que iba a vender muy cara su derrota. Pero el espectáculo en Atlanta siguió con un nuevo empate para Marruecos. Saibari, una de las estrellas de Marruecos, mandó al fondo de las mallas el centro desde la derecha de un Hakimi que cerró la primera parte con una gran acción personal que concluyó con una asistencia.

Marruecos busca un triunfo vital en el Mundial

En el segundo tiempo Marruecos no podía especular con el resultado y sobre todo no debería cometer nuevamente el error de no tener en cuenta el peligro de Haití. Los haitianos habían demostrado que sin presión por una posible clasificación, podían hacer mucho daño a Marruecos.

Lo intentó el cuadro africano, una de las grandes sorpresas de la cita de 2022, que veía como en el otro encuentro Brasil ganaba con cierta comodidad a Escocia por lo que su segunda plaza no corría peligro. Tampoco podría aspirar Marruecos a la primera plaza del grupo C si no ganaba y además por varios goles de ventaja.

Rahimi adelanta a Marruecos en el tramo final

Con el último cuarto de hora del tiempo reglamentario luciendo en Atlanta, Rahimi aprovechó en el 77 un balón suelto dentro del área para poner por primera vez a Marruecos por delante en el marcador. Los Leones del Atlas habían tenido que pelear mucho para adelantar en el marcador a una Haití que defendía con todo un histórico punto en el Mundial.

El propio Rahimi en el 89, con una gran pelea porque la pelota no saliese por la línea de fondo, se la dio a Yassine en el segundo palo con un centro raso desde la izquierda para que hiciese el definitivo 4-2. El tanto subió al marcador tras una tensa revisión del VAR. Marruecos, con su triunfo y con el de Brasil, termina su fase de grupos en la segunda plaza.

Ficha técnica:4. Marruecos: Bono; Hakimi, Halal, Riad, Salah-Eddine (Mazraoui, m.83); Amrabat, El Aynaoui (El Morabet, m.83); Brahim Díaz (Ounahi, m.71), Saibari (Yassine, m.71), El Khanouss; El Kaabi (Rahimi, m.71).2. Haití: Placide; Duverne (Arcus, m.80), Ade, Delcroix, Experience; Casimir, Bellegarde, Jean Jacques (Simon, m.80), Providence (Deedson, m.67); Isidor (Nazon, m.67) y Joseph.Goles: 0-1, m.10: Bono, en propia puerta. 1-1, m.30: Hakimi. 1-2, m.43: Isidor. 2-2, m.45+1: Saibari. 3-2, m.78: Rahimi. 4-2, m.88: Yassine.Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Amonestó con tarjeta amarilla al haitiano Casimir (m.94).Incidencias: partido correspondiente a la tercera y última jornada del grupo C del Mundial 2026, disputado en el estadio de Atlanta ante 68.239 espectadores, según la cifra oficial publicada por la FIFA.