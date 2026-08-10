Rafa Jódar - Arthur Fils: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Jódar en el Master 1.000 de Montreal

Rafa Jódar y Arthur Fils lucharán en Montreal por un puesto en las semifinales del Master 1.000 canadiense

Rafa Jódar y Arthur Fils se ven las caras por segunda vez en dos semanas en un partido que decidirá quien es el primer semifinalista del Master 1.000 de Montreal, una ronda que nunca ha alcanzado el español a la que aspira después de llegar por tres veces a los cuartos de final.

Si hace doce días, el francés partía como octavo favorito en Washington y Jódar no estaba entre los ocho primeros, ahora es el madrileño el que aparece por delante después de haber alcanzado la final en la capital estadounidense. Lo hizo tras, entre otras cosas, doblegar a su rival de este lunes en primera ronda, en un partido que se resolvió de forma ajustada, pero en dos sets (7-6(5) y 6-3).

No era ese el primer partido que disputaban ambos, pues ya se vieron las caras en el mes de abril, en las semifinales del trofeo Conde de Godó. Y ahí fue el galo el que logró remontar un igualado partido a tres sets (3-6, 6-3 y 6-2) y dejó a Jódar sin su primera final en un ATP 500.

Por tanto, están empatados en sus duelos particulares, aunque es el español el que tiene la victoria más reciente y el que ha ganado en pista rápida, si eso significa algo. En los dos partidos previos hubo mucha igualdad y, viendo lo que están ofreciendo uno y otro en Montreal, también se espera lo mismo en este encuentro.

De este partido saldrá el gran favorito para alcanzar la final de Montreal, ya que el otro duelo de cuartos de final del que debe salir su rival lo jugarán el italo-argentino Luciano Darderi y el estadounidense Brandon Nakashima.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Arthur Fils?

El partido entre Rafa Jódar y Arthur Fils correspondiente a los cuartos de final del Master 1.000 de Canadá 2026 tendrá lugar este lunes 10 de agosto -11 de agosto en España-.

El encuentro se disputa en el segundo turno de la pista central y está programado para que se juegue tras un partido de dobles y no antes de las 18:00 horas en Montreal, las 12 de la noche en España.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en Montreal 2026

Movistar Plus+ es la cadena que tiene los derechos del Master 1.000 de Montreal y es la que retransmita los partidos de este torneo a través de sus canales. También se puede ver en Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición del Master 1.000 canadiense, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.