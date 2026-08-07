Descartan a Carlos Alcaraz para el US Open

Mientras Alcaraz sigue engordando su calendario, su renuncia en Cincinnati hace que haya generado dudas sobre si podrá jugar, incluso, en lo que resta de temporada

Mientras Carlos Alcaraz engorda su agenda y esta misma semana ha confirmado también su presencia en el ATP 500 de Tokio, por lo que su agenda tras el US Open está casi completa, entre los expertos y exjugadores crece la desconfianza de que se pueda ver al tenista murciano, incluso, este año.

La renuncia a jugar el Master 1.000 de Cincinnati, que arranca la próxima semana, ha generado todas estas dudas. Pocos ven a Alcaraz jugando directamente el US Open, partido a cinco sets y tras cinco meses de parón. Más aún cuando ha retrasado su regreso porque no se ve a punto en su evolución tras empezar a entrenarse con fuerza recientemente.

Hay quien lo ve como un riesgo innecesario después de haber sido paciente para recuperarse de su lesión. Y también quien lo ve como algo imposible de realizar y poco inteligente. Hay opiniones para todos los gustos, pero pocas creen que el aún número 2 del tenis mundial pueda estar listo para jugar dentro de tres semanas en Nueva York.

El principal argumento para los incrédulos está en el ocultismo con el que se ha llevado todo. El entorno de Carlos Alcaraz comunicó que se había lesionado de la muñeca y el resto de comunicaciones han sido para ir renunciando a Roland Garros, a Wimbledon y, finalmente, a los dos Masters 1.000 norteamericanos. Sólo se le ha visto entrenar fuerte últimamente, pero antws de eso se vio que no había tocado una raqueta en más de tres meses. Por eso hay dudas de que pueda volver para jugar duelos de la intensidad que le esperan.

Descartan a Alcaraz para el US Open

"Podéis descartar el US Open. No hay ninguna posibilidad de que Alcaraz esté en Nueva York si no juega Cincinnati. Todo parecía ir bien, y entonces recibimos esta noticia. Si se tratara solo de una pequeña inflamación, un problema menor, ya estaría recuperado. Es algo un poco más serio. No sabemos si se ha desgarrado, si es algo más grave, si le han practicado alguna intervención quirúrgica. ¿Quién sabe qué ha pasado?, señala el extenista Greg Rusedski en su podcast 'Off Court'.

El británico de origen canadiense habla desde el desconocimiento de saber cómo está Carlos Alcaraz, cuyo entorno ha filtrado que su renuncia a Cincinnati no se deba a una recaída, sino simplemente a que no cuadran los tiempos en el proceso de puesta a punto tras tanto tiempo sin competir.

Pero la lógica, por este motivo, es que desde fuera se vean riesgos. "Si yo fuera él, no jugaría el US Open si existe cualquier riesgo de empeorar la lesión", indica el extenista estadounidense Steve Johnson. "La muñeca es su herramienta de trabajo. Es con lo que se gana la vida. No tiene sentido arriesgar por disputar un solo torneo, aunque sea un Grand Slam", añadía.

Rusedski duda, incluso, de que Alcaraz juegue este año

"Los únicos que saben qué ocurre son Carlos Alcaraz y el resto de su equipo, pero esto está tardando mucho más de lo que pensábamos. Creo que debería tomarse todo el tiempo que sea necesario, incluso si se pierde el resto del año y luego retoma la actividad en 2027. Creo que esto podría tardar un poco más y quizás no le veamos jugar este año", sentencia Rusedski, quien se reafirma en que se dará de baja para el US Open.

Una apreciación con la que coincide su colaborador, Kevin Palmer, quien sí ve "posibilidades", pero "muy pequeñas". "Regresar directamente en Nueva York, con partidos a cinco sets de máxima intensidad... las posibilidades de eso son muy pequeñas. Querrá conservar los 2.000 puntos, pero no creo que ahora mismo los puntos sean su principal prioridad", afirma.