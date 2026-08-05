Carlos Alcaraz baraja adelantar su regreso

Tras renunciar a Cincinnati, el tenista español estaria valorando la posibilidad de jugar en el ATP 250 de Wiston-Salem para poder probarse antes del último Grand Slam

Carlos Alcaraz soltaba este martes la bomba al anunciar, a última hora, que tampoco reaparecerá en el Master 1.000 de Cincinnati, donde defendía el título logrado el pasado año y que iba a ser su única posibilidad de 'preparación' de cara al US Open que arranca dos semanas después.

Pese a que se ha dejado ver en los últimos días entrenándose con normalidad y golpeando ya fuerte a la pelota, tanto él como su equipo entienden que no está aún en condiciones de competir y que participar en un torneo de ese nivel puede constituir un riesgo, de ahí la decisión adoptada.

Su ausencia en Cinconnati le crea un problema de aquí a final de temporada. Primero, por los 1.000 puntos que pierde al no poder defenderlos. Y después, porque, en caso de que sí pueda llegar a jugar en el US Open, lo hará sin recorrido.

La complicada situación del murciano se intensifica cuando también tiene que defender los 2.000 puntos que logró el pasado año al ganar el cuarto Grand Slam de la temporada, a los que suma su título en Tokio y la final de las ATP Finals de Turín. Muchos puntos en juego en un tramo final de campaña al que Carlos Alcaraz llega con muchas dudas.

Alcaraz trata de calmar las dudas

Tras ese sorprendente anuncio, el tenista murciano ha querido ofrecer un aspecto de tranquilidad con nuevas fotografías de entrenamiento, con las que ha querido señalar que la recuperación va por buen camino, pese a ser lenta, y que su ausencia en el US Open no se debe a una recaída de sus problemas en la muñeca derecha.

De hecho, desde Murcia, La Verdad advierte de que el equipo de Carlos Alcaraz está barajando una opción alternativa para llegar con algo de recorrido al US Open. Y sería pedir un 'wild card' y jugar el ATP 250 de Winston-Salem, que se disputa entre el 23 y el 29 de agosto, la semana previa al Grand Slam norteamericano.

En él están ausentes casi todas las estrellas del circuito, que descansan esa semana antes de jugar el US Open. Y, de hecho, tiene al italiano Luciano Darderi como principal atracción y a los Arthur Rinderknech, Alejandro Tabilo, Nacho Buse o Arthur Fery entre los principales inscritos.

Un torneo antes de un grande, novedad para Alcaraz

Eso le daría diez días más de margen a un Carlos Alcaraz que ahora tendría casi tres semanas para ponerse a punto y recuperarse totalmente. Otra cosa es cómo llegaría al US Open después de haber jugado la semana previa. En otras ocasiones, como en el Open de Australia, apuesta mejor por jugador uno o dos partidos de preparación en lugar de enfrascarse en la disputa de un torneo del circuito.

Lo que está claro es que tras el US Open ya está comprometido con la Laver Cup; y, tras la gira asiática, con el Six Slam Kings 2026; por lo que no tendrá respiro una vez que reaparezca.