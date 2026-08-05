Rafa Jódar - Corentin Moutet: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online a Jódar en la final del ATP 500 de Washington

Rafa Jódar debuta en el Master 1.000 de Montreal ante Corentin Moutet sin apenas descanso tras haber jugado la final en Washington

Menos de 48 horas después de jugar la final del ATP 500 de Washington y con poco margen de adaptación, Rafa Jódar comienza este miércoles su andadura en el Master 1.000 canadiense, que se juega en Montreal, y lo hace con un duelo ante el francés Corentin Moutet.

Es la primera vez que se ven las caras el talentoso tenista galo y la gran sensación española de la temporada. Moutet, tras una temporada para el olvido, ha perdido muchas posiciones y se ha descolgado en los últimos meses del Top-30, que ocupaba en los primeros meses del año.

No obstante, su debut en Montreal fue apabullante y derrotó claramente al húngaro Fucsovics, por lo que es un aviso de lo que puede dar ante un Jódar que apenas se ha podido entrenar una vez en tierra canadiense antes de partido.

La ausencia de Sinner, Alcaraz y Djokovic hace de este Master 1.000 una incógnita y, aparte de Zverev, son muchos los que aspiran a dar la sorpresa que, por ejemplo, hace dos años dio Popyrin. Jódar, que se ha metido entre los 15 primeros del mundo, es uno de ellos. El español quiere acercarse aún más a las 8 primeras plazas de la Race, que le permitirían jugar las ATP Finals. Todo pasa por ganar este partido, pero luego llegan los platos fuertes...

El vencedor de este duelo se enfrentaría a Lorenzo Musetti o al colombiano Nicolas Mejía, verdugo de Landaluce el lunes en Canadá.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Corentin Moutet?

El partido entre Rafa Jódar y Corentin Moutet correspondiente a la segunda ronda del Master 1.000 de Canadá 2026 tendrá lugar este miércoles 5 de agosto.

El encuentro se disputa en el tercer turno de la pista 6 y está programado tras el que juegan el norteamericano Zachary Svajda y el francés Arthur Fils. Por lo que, comenzará en torno a las 21:00 horas en España.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en Montreal 2026

Movistar Plus+ es la cadena que tiene los derechos del Master 1.000 de Montreal y es la que retransmita los partidos de este torneo a través de sus canales. También se puede ver en Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición del Master 1.000 canadiense, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.