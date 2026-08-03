Rafa Jódar se queda con la miel en los labios en una final de 24 horas

El tenista español acaba sucumbiendo en la final de Washington ante un Taylor Fritz que fue mejor en la reanudación del lunes para terminar llevándose el título en la capital de Estados Unidos

Rafa Jódar sigue progresando, pero no por ello duele menos. El español se metió en la primera final ATP 500 en Washington, pero no pudo con un Taylor Fritz que se mostró firme primero en tie break y posteriormente en el segundo set para resolver por 7-6 y 6-4, impidiendo que Jódar lograse su segundo título tras el conquistado en Marrakech (Marruecos).

Y no ha sido un final cualquiera, ya que podemos decir que arrancó hace casi 24 horas, ya que durante la jornada del domingo ambos pasaron el día esperando a que amainara la lluvia en Washington antes de que la organización decidiera, ya por la noche, aplazarla.

Rafa Jódar no puede bajo el sol

Ya metidos en el lunes, y bajo un intenso sol que aceleró las condiciones sobre el cemento de Washington, a Fritz, número 9 del mundo, le bastó con 1 hora y 49 minutos para superar a Jódar en lo que fue un ejercicio de autoridad.

Perder nunca es plato de buen gusto, per pese a la derrota no se puede echar nada en cara a Jódar, que como finalista en Washington escala hasta el número 15 del mundo tras un ascenso meteórico desde el puesto 168 del ranking, donde comenzó el año. Exacto, es una de las grandes revelaciones de la temporada.

En cuanto a Fritz, hablamos ya del que es el undécimo de su carrera, segundo de categoría 500 y el primero del año, después de haber caído en sus tres finales anteriores en Dallas, Stuttgart y Halle.

El tie-break marca la diferencia para Fritz

Entrando en lo que fue el desarrollo del partido en sí, tanto Fritz como Jódar comenzaron muy sólidos con su saque, lo cual no impidió que cada uno tuviese una oportunidad de 'break' en el primer set, lo cual no impidió que se llegase al desempate. Por ciento, ambos ganaron 35 puntos. No podía estar más igualado.

Fue ahí cuando Fritz, un especialista en desempates, dio un paso al frente, puso cinco primeros saques ganadores y también sumó un 'mini-break' para el 2-1 y otro para el 5-2, antes de cerrar el 'tie-break' por 7-2 con su servicio.

El set abajo no era territorio desconocido para Jódar, que también empezó perdiendo sus semifinales del sábado contra el chileno Alejandro Tabilo y los cuartos de final el viernes ante el italiano Lorenzo Musetti, pero en esta ocasión la historia fue distinta.

La reacción del española no llega

Rafa Jódar, superado por el temple de Fritz, no reaccionó con esa autoridad que había exhibido durante la semana; tanto es así que Fritz abrió el segundo set con un 'break' en el primer juego. Repitió la rotura, esta vez en blanco, en el tercero para colocarse 3-0 y encarrilar el partido.

Era el peor momento para Jódar, pero el madrileño levantó cabeza y logró ponerse con una bola de 'break', que convirtió con una doble falta de Fritz. Jódar salvó de manera heroica cuatro bolas de partido al resto con 5-4. El madrileño tuvo entonces una pelota de 'break' con la que habría igualado el set, pero se fue a la red. Y a la quinta bola de partido, Fritz ya no falló. Fin.