La nueva sensación del tenis mundial, Kristina Liutova, con 16 años, gana el título en su debut en el WTA Tour

No se veía algo así, debutar y ganar, desde que hace 25 años lo logró la indonesia Widjaja; y nadie ganaba tan joven desde Coco Gauff en 2019

Parecía difícil de superar lo logrado por Arthur Gèa en el circuito masculino. El francés se ha coronado este domingo como campeón del ATP 250 de Los Cabos partiendo desde la posición 127 del ránking.

Pues apenas unas horas después, una historia más sorprendente ha llegado en el circuito femenino. La rusa Kristina Liutova se ha impuesto en el WTA 250 de Memphis cuando partía como... 229ª del mundo; y con sólo 16 años.

No ganaba una tenista tan joven en el circuito desde que lo lograra Coco Gauff en 2019 en Linz. Ni siquiera Mirra Andreeva, la vigente campeona de Roland Garros y que también saltó muy pronto al circuito lo había conseguido en los últimos años.

Ha sido un torneo de sorpresas de principio a fin y, de hecho, su rival en la final, la checa Darja Vidmanova partía esta semana como 114ª del ránking, por lo que, de haber vencido, también habría sido llamativo. Aunque no tanto como el triunfo de la joven rusa.

Kristina Liutova remontó en la final y ganó por 1-6, 6-1 y 6-3, para convertirse en la nueva sensació del tenis. Ya se habla de su presencia en el US Open, al menos en la previa, cuando de hecho, no tenía ránking para jugarla al inicio de esta semana.

Su debut en el WTA Tour, con victoria ante una Top-20

Para llegar a la final, la adolescente empezó derrotandoa una de las grandes favoritas, Ekaterina Alexandrova (19ª), para después ir superando a Maya Joint (76ª), Caty McNally (73ª) y Elvina Kalieva (132ª) antes de enfrentarse a Vidmanova.

Lejos de jugar el circuito junior que le correspondería por edad, este año se ha centrado en torneos ITF y ya lleva en lo que llevamos de temporada tres títulos (W35 de Las Vegas, W100 de Indian Harbour Beach y W100 de South Carolina) y sólo ha perdido cuatro partidos. Tras su victoria en el WTA 250 de Memphis, dará un salto de gigante hasta el puesto 126º, cuando había empezado el año fuera de las 600 primeras.

Nacida en Moscú, quiere jugar por Estados Unidos

Aunque nacida en Moscú, llegó muy temprano a Estados Unidos y toda su formación ha sido en este país, en el que vive desde que era muy pequeña. De hecho, se proclamó campeona estadounidense de su categoría en 2023 y su deseo es competir por este país, donde ha residido desde que tiene uso de razón. De hecho, no había jugado nunca fuera de Estados Unidos hasta este mismo verano.

Este torneo era su debut en el WTA Tour y, al ganarlo, se ha convertido en la primera tenista que logra hacerlo en su primer torneo desde que, en 2001, también lo consiguiera la indonesia Angelique Widjaja.

En cuanto a la final en sí, Kristina Liutova no empezó bien el partido y fruto de ello fue el 6-1 que encajó, pero a partir del segundo set sacó a relucir su talento y personalidad y pasó por encima de su rival.