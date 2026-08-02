Utrecht - Sevilla, en directo el sexto partido de la pretemporada sevillista en vivo online

Sigue, minuto a minuto con ESTADIO Deportivo, el penúltimo encuentro amistoso del calendario estival que disputará el conjunto nervionense aprovechando su concentración en Garderen (Países Bajos) y antes de visitar en Alemania al Bayer Leverkusen

Esta visita a Utrecht es el sexto partido amistoso de la pretemporada del Sevilla FC y el segundo en esta concentración en Garderen que se inició este pasado jueves, el viernes se enfrentó al NEC Nimega y concluirá el 7 de agosto para viajar a Alemania, donde el día 8 cierra el calendario estival contra el Bayer Leverkusen .

Abrimos ya el directo en el que te vamos a contar, minuto a minuto, el duelo que a partir de las 14:30 horas van a disputar el FC Utrecht neerlandés y el Sevilla FC en el Stadion Galgenwaard de la ciudad neerlandesa.

Sevilla 1-0 Juventud Torremolinos: el acierto de Miguel Sierra, los galones de Suazo y Juan Iglesias, la soltura de Sangante, la inteligencia de Guridi...

Akor Adams, con su traspaso al Venezia FC ya cerrado a falta de la oficialidad, no tuvo minutos en un encuentro en el que los nuevos fichajes debutaron con buen rendimiento y los canteranos se esforzaron por demostrar a Luis García Plaza que puede contar con ellos. Así fue el debut estival, minuto a minuto .

Partido para olvidar de los nervionenses, que no pudieron reponerse en la reanudación del golazo en la fase anterior de Hasic, entre otras cosas porque la lluvia y el viento convirtieron en una odisea hasta el hecho de mantenerse en pie; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Sevilla FC se hace con el IV Trofeo Puertas de Córdoba gracias a un penalti parado por el portero canterano en el ecuador de un partido con varias tanganas y dos expulsados que se decidió en la tanda con victoria nervionense por 4-5. Así te lo contamos

Con 'falso 9' se adelantaron los blanquirrojos, que conseguían por medio del atacante catalán su primer tanto en jugada de la pretemporada, rematando la faena el extremo granadino para invalidar el rápido empate de Anuar en un despiste; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Un derroche de pelea de Ibra Sow sirve para remontar un partido que empató Isaac Romero después de un momentáneo vendaval del conjunto neerlandés pero no esconde la evidente falta de presencia ofensiva que sufre el equipo a tres semanas del inicio de LaLiga. Así lo contamos, minuto a minuto

Tampoco se desplazaron los futbolistas que han sido descartados y que están buscando salida: Chidera Ejuke, Rafa Mir, Adrià Pedrosa, Joan Jordán, Fábio Cardoso y Fede Gattoni

En cuanto a las bajas, además de Alfon González tampoco está Marcao Teixeira . El central brasileño sigue con molestias y se ha quedado trabajando en Sevilla.

También, Juanlu Sánchez y Andrés Castrín , recuperados ya de sus respectivas dolencias físicas. No obstante, el de Montequinto lo tiene hecho para irse al Bournemouth y habrá que ver si juega su último partido como sevillista o si se reserva

Entre las altas destacan el estreno de Julio Díaz , quinto fichaje para la 26/27 y que debutó el viernes ante el NEC Nimega.

Luis García Plaza se ha llevado 28 futbolistas a los Países Bajos y a ellos se sumarán este domingo los dos mundialistas, Sow y Vargas. Entre ellos, sólo hay 13 jugadores del primer equipo disponibles; ya que el otro es el lesionado Alfon González, que ha viajado para seguir su recuperación en Garderen. Los otros 15 son canteranos .

A falta de oficialidad, la venta del canterano nervionense al conjunto inglés es un hecho. Ya ha recibido el visto bueno para viajar a Inglaterra y someterse al preceptivo reconocimiento médico, dejando una plusvalía similar a la de Akor Adams

El Sevilla, que el viernes lució en Nimega su tercera vestimenta para la 26/27, saltará este domingo con su clásico ropaje blanquirrojo

No, no es la camiseta de visitante del filial nervionense, es el uniforme local del FC Utrecht: rojo con una franja blanca en diagonal

En cuanto a la alineación, García Plaza sale con Vlachodimos en portería; Carmona, Sangante, Juan Iglesias (esta vez de central zurdo) y Suazo en la defensa; Agoumé y Nico Guillén , con Guridi por delante de ambos, en la medular; Miguel Sierra y Manuel Ángel Castillo ocuparán los extremos; y Peque será en esta ocasión el futbolista más adelantado.

Aunque la noticia principal está en el banquillo de suplentes, donde Juanlu Sánchez aparece como convocado a pesar de que tiene cerrado su fichaje por el Bournemouth. Podría jugar sus últimos minutos, aunque eso sería poner en riesgo una plusvalía muy necesaria para las arcas de la entidad

Es el último partido de pretemporada del FC Utrecht, que jugará el primer partido de la Eredivisie 26/27 el próximo domingo, como local y contra el FC Groningen.

Ambos equipos ya se enfrentaron el 21 de agosto de 1990 en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el partido de presentación del Sevilla FC y con resultado de 2-0. Fue la noche del debut de Iván Zamorano, que no pudo arrancar mejor: asistió a Rafa Paz en el primero y anotó el segundo.

El Sevilla FC se mide este viernes al FC Utrecht en su primera visita al Galgenwaard Stadion , que fue inaugurado en 1982 y cuenta con capacidad para algo más de 23.000 espectadores, y en el segundo duelo de su historia contra este rival neerlandés .

Este domingo ha sucedido lo mismo y, finalmente, Oso sustituye a Manuel Ángel en el extremo zurdo . De momento, esta vez no han trascendido causas de la modificación de García Plaza

Ya sucedió el viernes, cuando el Sevilla FC anunció una alineación con Vlachodimos como portero titular y al final salió Alberto Flores. El club especificó que eran motivos extrictamente técnicos y no había lesión ni problema alguno oculto

"Puede que sea un partido amistoso, pero el ambiente en Galgenwaard es bastante animado . Muchos aficionados visten la nueva camiseta local, brilla el sol y el autobús del Sevilla, el rival, atrae todas las miradas . Promete ser una gran tarde de fútbol", narran desde el medio deportivo neerlandés AD mientras los jugadores titulares calientan sobre el verde

El FC Utrecht se presenta hoy ante su afición y estrena una nueva equipación, ante un rival como el Sevilla FC que, a pesar de estar lejos de su mejor momento, conserva una gran reputación en todo el continente por su envidiable palmarés en la UEFA Europa League

Todo listo para que arranque el último partido de preparación para el FC Utrecht; penúltimo, en el caso del Sevilla FC, que cierra su calendario veraniego el sábado que viene en Leverkusen

Guridi se empareja con Peque en primera línea y el resto del equipo se ordena en dos líneas de cuatro cuando no tiene el balón

Creo que va a ser un gran refuerzo para el Sevilla FC porque conoce a García Plaza y sabe vivir en el barro

El servicio colgado desde la derecha por Cathline buscaba al gigante Min, pero De Wit remató casi sin querer y el poste ayudó a Vlachodimos , que recogió el rechace de la manera, embolsó y sacó rápido

Centro desde la izquierda de oso que se traga el portero local y el '2' del Sevilla, que quizás no esperaba el fallo, remata de manera improvisada y sale fuera por poco

Por suerte, el balón le vino muy abajo, tuvo que rematar con el muslo y el remate acrobático salió alto

Zagré cuelga una falta lateral desde la izquierda, De Wit peina en el segundo palo y David Min vuelve a aparecer en boca de gol, muy solo

Odysseas se lució, pero la acción estaba anulado porque el lateral local soltó un manotazo a Sierra en su reverso y es falta

Ahora salió pasado el servicio de Alarcón desde la derecha, pero lo recogió en la otra banda Zagré para perfilarse y disparar

Pase atrás de Carmona desde línea de fondo, remate de Nico Guillén desde el vértice derecho del área que repele la zaga local y el balón le cae a Sierra para una volea que le pega en la tibia y sale muy, muy desviado por encima de la portería

Ahí, con su portero a media salida, el gigante Pohl arriesga controlando con el pecho, pierde el control de un balón que sigue botando y Peque lo recoge para mandarlo dentro de una portería vacía

A la acción le dan continuidad Guridi y Peque estirando la línea de presión mientras el balón va dando botes muy altos hasta llegar al área local

Después de muchos minutos metido en campo propio, Juan Iglesias decide sacar al equipo con un patadón arriba para mandar el balón al campo del Utrecht

Córner a favor del Utrecht que bota Cathline y De Wit vuelve entra muy solo en el segundo palo para cabecear a placer

Ahora, el Sevilla FC lleva unos minutos teniendo mucha más posesión, se juega en posiciones mucho más adelantadas y ahora es el Utrecht quien recula

No logró aprovechar Guridi una secuencia de rechaces en el área del Utrecht tras una acción a balón parado del Sevilla

Guridi se la pone por delante desde el círculo central y el hispano-argentino arranca en vertical, se perfila y suelta un zurdazo desde la frontal que sale desviado

Feísima entrada por detrás sobre el joven Nico Guillén y amago de tángana con Agoumé recriminando la innecesaria dureza de una acción en el centro del campo al filo del descanso

Después del casi inesperado 0-1, que nace de un 'patapum parriba', el equipo nervionense logró tener más posesión e hizo recular al rival; pero sin llegar a generar peligro, la gran asignatura pendiente que remarca estos seis partidos de pretemporada

Hasta el gol, el Sevilla FC apenas salía de su campo y pasó apuros con el juego directo del FC Utrecht, que no paraba de colgar balones al área y perdonó dos muy claras

En el Utrecht han calentado durante el descanso Iqbal, Blake y Stepanov; pero de momento siguen los mismos 11

Agoumé protesta de manera encendida al árbitro recordándole que a él le amonestó en los primeros minutos por una acción idéntica

Está amonestado por una dura entrada sobre Nico Guillén en el mismo minuto 45 y ahora le ha dejado otro regalito (agarra, empuja y derriba) a Peque

En este tramo inicial no hay un dueño claro, aunque el Utrecht sigue teniendo algo más de posesión y el Sevilla se ordena bien atrás

Potentísimo saque de banda que Carmona mete en el área, peinan Agoumé e Isaac Romero y Oso la empala sin dejarla caer pero sale muy alto el disparo

Vlachodimos está en portería, con Juan Iglesias ahora de lateral derecho, Sangante y Castrín en el eje y Suazo en la izquierda; Julio Díaz está de interior derecho, Agoumé y Manu Bueno en la zona ancha; Guridi de nuevo como enganche e Isaac en punta (1-4-4-1-1)

Sangante, Oso y Guridi se marchan para que entren Iker Muñoz, Manuel Ángel e Ibra Sow, el autor del gol del triunfo en Nimega

Vlachodimos está en portería; con Juan Iglesias ahora de lateral derecho, Castrín e Iker Muñoz en el eje y Suazo en la izquierda; Julio Díaz está de interior derecho, Agoumé y Manu Bueno en la zona ancha; e Ibra Sow se alterna en punta con Isaac Romero

Eerdhuijzen (el central que regaló el 0-1) y el leñero De Wit son sustituidos por Paredes y Neville Odidi Nwanko

El Sevilla FC suma tres victorias en cinco partidos de pretemporada, ante Juventud de Torremolinos (1-0), la AD Ceuta (2-1) y el NEC Nimega (1-2); un empate sin goles, que acabó en triunfo en la tanda de penaltis contra el Córdoba CF (0-0 y 4-5); y una única derrota, frente al KS Cracovia (1-0). Con este balance, el reducidísimo grupo que adiestra Luis García Plaza se enfrenta en la sobremesa de este domingo al FC Utrecht, en el sexto y penúltimo encuentro de un calendario estival que cerrará el próximo día 8 con la visita al Bayer Leverkusen alemán.

El encuentro arrancará a partir de las 14:30 horas en el Stadion Galgenwaard de Utrecht y será el segundo que dispute el Sevilla FC durante su concentración en Garderen (Países Bajos), después de la ya mencionada victoria del viernes en Nimega. La plantilla se concentró el jueves y estará en este verde enclave hasta el sábado, cuando viajarán a Leverkusen para cerrar una pretemporada marcada de nuevo por las conocidas limitaciones económicas del club que, a su vez, limitan muchísimo la plantilla de García Plaza.

Juanlu acapara la atención en la previa del Utrecht - Sevilla

El técnico madrileño ha viajado con 28 futbolistas, pero entre ellos sólo había 13 con ficha del primer equipo. De estos 13, Alfon González ha viajado lesionado y ahora Juanlu Sánchez está a punto de anunciar su traspaso al AFC Bournemouth inglés, que se ha cerrado en las últimas horas y que curiosamente la semana que viene viaja a Sevilla para enfrentarse el día 8 al Real Betis en el Estadio de La Cartuja.

Al menos, este mismo domingo se espera la llegada al hotel de concentración de los internacionales suizos Rubén Vargas y Djibril Sow, quienes han gozado de unos días más de vacaciones después de haber competido en el Mundial 2026 con su selección. El cuadro helvético hizo un buen papel y llegó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Argentina en la prórroga de un polémico choque. Andrés Castrín y el propio Juanlu, lesionados desde el inicio de la pretemporada, constaban como altas en la convocatoria para tierras neerlandesas.

En Sevilla se quedó Marcao Teixeira, que sigue con molestias y se ha quedado realizando un plan individualizado que no especifica plazos estimados de vuelta pero que disipa casi todas las opciones de librarse del central brasileño en este mercado. Tampoco se desplazaron los futbolistas que han sido descartados y que están buscando salida: Chidera Ejuke, Rafa Mir -muy próximo a salir-, Adrià Pedrosa, Joan Jordán, Fábio Cardoso y Fede Gattoni.