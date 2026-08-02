Utrecht - Sevilla, en directo el sexto partido de la pretemporada sevillista en vivo online
Sigue, minuto a minuto con ESTADIO Deportivo, el penúltimo encuentro amistoso del calendario estival que disputará el conjunto nervionense aprovechando su concentración en Garderen (Países Bajos) y antes de visitar en Alemania al Bayer Leverkusen
Minuto a minutoActualizar narración
Otro dos cambios en el Utrecht
Ángel Alarcón y Vesterlund dejan su sitio a Emmanuel y Van den Berg
Amarilla a Didden
Agarró a Isaac hasta derribarlo para frenar una contra en solitario
¡Isaac Romero, contra la barrera!
Intentó lanzar de manera directa una falta lejana pero estrelló el balón contra el muro neerlandés
Otro tres cambios en el Sevilla
Turno para Edu Altozano, Jesuly y Jorge Moreno; se marchan Agoumé, Suazo y Juan Iglesias
Julio Díaz vuelve a su lateral izquierdo y el brazalete de capitán es para Vlachodimos
Amarilla a Castrín
Paredes le desbordó en el lateral del área y tuvo que derribarlo
Falta peligrosa que pega en Julio Díaz (el único de la barrera)
Más cambios en el Utrecht
Eerdhuijzen (el central que regaló el 0-1) y el leñero De Wit son sustituidos por Paredes y Neville Odidi Nwanko
Otra a balón parado para el Utrecht
Centra Alarcón y, tras varios rechaces, el balón le cae a Didden
Su disparo lo bloca y despeja la zaga del Sevilla
Y, ahora, otra pausa de hidratación
Aquí, menos jugar...
Es decir, recapitulando:
Vlachodimos está en portería; con Juan Iglesias ahora de lateral derecho, Castrín e Iker Muñoz en el eje y Suazo en la izquierda; Julio Díaz está de interior derecho, Agoumé y Manu Bueno en la zona ancha; e Ibra Sow se alterna en punta con Isaac Romero
Otro triple cambio en el Sevilla
Sangante, Oso y Guridi se marchan para que entren Iker Muñoz, Manuel Ángel e Ibra Sow, el autor del gol del triunfo en Nimega
Varios cambios de posición en el Sevilla
Vlachodimos está en portería, con Juan Iglesias ahora de lateral derecho, Sangante y Castrín en el eje y Suazo en la izquierda; Julio Díaz está de interior derecho, Agoumé y Manu Bueno en la zona ancha; Guridi de nuevo como enganche e Isaac en punta (1-4-4-1-1)
Remate blando de Isaac
Se la queda el portero local
También hay doble cambio en el Utrecht
Matisse Didden y Zidane Iqbal entran por Horemans y Cathline .
Triple cambio en el Sevilla
Carmona, Peque y Miguel Sierra se marchan y entran Julio Díaz, Manu Bueno y Andrés Castrín
Buena señal con Sangante, que sigue siendo atendido en la banda pero no es sustituido
Ahora, Juan Iglesias pasa al lateral derecho
¡Se levanta Sangante!
El doctor levanta el pulgar para que suspiren en el banquillo. No es muscular
La repetición muestra que el mal gesto lo provoca un pisotón de Zagré
En principio va a seguir. Se queda en un susto, parece
¡Se ha lesionado Sangante y parece serio!
Cerró muy bien ante Zagré e hizo un mal gesto en la pisada
Se tira al suelo con gestos de mucho dolor y pide asistencia
¡Arriba Oso!
Potentísimo saque de banda que Carmona mete en el área, peinan Agoumé e Isaac Romero y Oso la empala sin dejarla caer pero sale muy alto el disparo
Muchas disputas, interrupciones por faltas o protestas a un árbitro (Martijn Vos) con decisiones y criterios bastante azarosos
En este tramo inicial no hay un dueño claro, aunque el Utrecht sigue teniendo algo más de posesión y el Sevilla se ordena bien atrás
Y, cuando se desordena, patadón arriba de Juan Iglesias
Agoumé pide la expulsión de De Wit
Está amonestado por una dura entrada sobre Nico Guillén en el mismo minuto 45 y ahora le ha dejado otro regalito (agarra, empuja y derriba) a Peque
Agoumé protesta de manera encendida al árbitro recordándole que a él le amonestó en los primeros minutos por una acción idéntica
En el Utrecht han calentado durante el descanso Iqbal, Blake y Stepanov; pero de momento siguen los mismos 11
Barkas; Vesterlund, Horemans, Ferdinand Pohl, Eerdhuijzen, Zagré; Van Overeem, De Wit; Ángel Alarcón, Cathline y David Min.
¡Arranca la segunda mitad!
FC Utrecht 0-1 Sevilla FC
Sólo un cambio en el Sevilla
Entra Isaac Romero por Nico Guillén
Guridi se reubica ahora en el doble pivote y Peque también da un paso atrás para ser el enganche
Vlachodimos; Carmona, Sangante, Juan Iglesias, Suazo; Agoumé, Guridi; Miguel Sierra, Guridi, Oso; e Isaac Romero.
Al descanso, con ventaja regalada y no desaprovechada
A vestuarios, con ventaja nervionense gracias al regalo que Peque convirtió en el 0-1
Hasta el gol, el Sevilla FC apenas salía de su campo y pasó apuros con el juego directo del FC Utrecht, que no paraba de colgar balones al área y perdonó dos muy claras
Después del casi inesperado 0-1, que nace de un 'patapum parriba', el equipo nervionense logró tener más posesión e hizo recular al rival; pero sin llegar a generar peligro, la gran asignatura pendiente que remarca estos seis partidos de pretemporada
¡Final de la primera parte!
Sólo añadió un minuto
FC Utrecht 0-1 Sevilla FC
Amarilla para De Wit
Feísima entrada por detrás sobre el joven Nico Guillén y amago de tángana con Agoumé recriminando la innecesaria dureza de una acción en el centro del campo al filo del descanso
Oso, en solitario
Guridi se la pone por delante desde el círculo central y el hispano-argentino arranca en vertical, se perfila y suelta un zurdazo desde la frontal que sale desviado
¡Se duele Sangante!
Buen partido del francés, que estuvo desacertado el viernes en Nimega
Ahora quedó tendido tras llevarse un duro golpe de Min, intentando librarse de su marca
Minutos de dominio visitante
No logró aprovechar Guridi una secuencia de rechaces en el área del Utrecht tras una acción a balón parado del Sevilla
Ahora, el Sevilla FC lleva unos minutos teniendo mucha más posesión, se juega en posiciones mucho más adelantadas y ahora es el Utrecht quien recula
El gol le ha sentado muy bien a los nervionenses
¡Gol anulado al Utrecht!
Córner a favor del Utrecht que bota Cathline y De Wit vuelve entra muy solo en el segundo palo para cabecear a placer
La acción se anula por una falta previa de Vesterlund sobre Nico Guillén
Después de muchos minutos metido en campo propio, Juan Iglesias decide sacar al equipo con un patadón arriba para mandar el balón al campo del Utrecht
A la acción le dan continuidad Guridi y Peque estirando la línea de presión mientras el balón va dando botes muy altos hasta llegar al área local
Ahí, con su portero a media salida, el gigante Pohl arriesga controlando con el pecho, pierde el control de un balón que sigue botando y Peque lo recoge para mandarlo dentro de una portería vacía
¡Gol de Peque!
Pifia defensiva del Utrecht y el catalán no lo desaprovecha
FC Utrecht 0-1 Sevilla FC
Se reanuda el juego después de una larga pausa de hidratación de más de tres minutos
Errático intento de Miguel Sierra
Primera llegada del Sevilla FC en muchos minutos. Vamos, la segunda
Pase atrás de Carmona desde línea de fondo, remate de Nico Guillén desde el vértice derecho del área que repele la zaga local y el balón le cae a Sierra para una volea que le pega en la tibia y sale muy, muy desviado por encima de la portería
Paradón de Vlachodimos, por si acaso
El Utrecht llega mucho por banda y busca constantemente colgar centros al área
Ahora salió pasado el servicio de Alarcón desde la derecha, pero lo recogió en la otra banda Zagré para perfilarse y disparar
Odysseas se lució, pero la acción estaba anulado porque el lateral local soltó un manotazo a Sierra en su reverso y es falta
Amarilla a Agoumé
Por una falta sin balón sobre De Wit, al que agarró y derribó
Primera amonestación del partido y nueva falta muy lejana que el Utrecht volverá a colgar al área
¡Perdona Min!
Zagré cuelga una falta lateral desde la izquierda, De Wit peina en el segundo palo y David Min vuelve a aparecer en boca de gol, muy solo
Por suerte, el balón le vino muy abajo, tuvo que rematar con el muslo y el remate acrobático salió alto
Mala defensa a balón parado del Sevilla FC, que no logra hacerse con el control del balón
¡No concretó Carmona!
Centro desde la izquierda de oso que se traga el portero local y el '2' del Sevilla, que quizás no esperaba el fallo, remata de manera improvisada y sale fuera por poco
Dos remates semi-involuntarios, primeras ocasiones del encuentro
¡Al palo, De Wit!
El servicio colgado desde la derecha por Cathline buscaba al gigante Min, pero De Wit remató casi sin querer y el poste ayudó a Vlachodimos, que recogió el rechace de la manera, embolsó y sacó rápido
La primera ocasión clara es para los locales, que hasta ahora llevan la iniciativa
A Guridi se le ve con galones. Cuelo una opinión personal y me mojo:
Creo que va a ser un gran refuerzo para el Sevilla FC porque conoce a García Plaza y sabe vivir en el barro
Siempre sabe dónde colocarse y qué hacer. Pragmatismo muy necesario en épocas de barro y trinchera
Comienza tocando el FC Utrecht y el Sevilla FC fija de inicio una alta línea de presión
Guridi se empareja con Peque en primera línea y el resto del equipo se ordena en dos líneas de cuatro cuando no tiene el balón
¡Arranca el partido!
El árbitro Martijn Vos (neerlandés) realiza el pitido inicial y rueda ya el balón por el Stadion Galgenwaard de Utrecht
Lo puso en juego el gigantón David Min, delantero del conjunto local
FC Utrecht 0-0 Sevilla FC
El ojo del tigre
Suena la popular banda sonora de Rocky por megafonía, ondean banderas y los jugadores salen al campo con un ambientazo espectacular
Todo listo para que arranque el último partido de preparación para el FC Utrecht; penúltimo, en el caso del Sevilla FC, que cierra su calendario veraniego el sábado que viene en Leverkusen
Imágenes del calentamiento
Esto arranca en 10 minutitos
Enorme expectación
El FC Utrecht se presenta hoy ante su afición y estrena una nueva equipación, ante un rival como el Sevilla FC que, a pesar de estar lejos de su mejor momento, conserva una gran reputación en todo el continente por su envidiable palmarés en la UEFA Europa League
"Puede que sea un partido amistoso, pero el ambiente en Galgenwaard es bastante animado. Muchos aficionados visten la nueva camiseta local, brilla el sol y el autobús del Sevilla, el rival, atrae todas las miradas. Promete ser una gran tarde de fútbol", narran desde el medio deportivo neerlandés AD mientras los jugadores titulares calientan sobre el verde
En Utrecht tienen AD, en Sevilla está ED
Otro cambio de última hora en el once sevillista
Ya sucedió el viernes, cuando el Sevilla FC anunció una alineación con Vlachodimos como portero titular y al final salió Alberto Flores. El club especificó que eran motivos extrictamente técnicos y no había lesión ni problema alguno oculto
Este domingo ha sucedido lo mismo y, finalmente, Oso sustituye a Manuel Ángel en el extremo zurdo. De momento, esta vez no han trascendido causas de la modificación de García Plaza
El resto del equipo se queda igual: Vlachodimos; Carmona, Sangante, Juan Iglesias, Suazo; Agoumé, Nico Guillén; Miguel Sierra, Guridi, Oso; y Peque.
El Sevilla devuelve la visita al Utrecht, 36 años después
El Sevilla FC se mide este viernes al FC Utrecht en su primera visita al Galgenwaard Stadion, que fue inaugurado en 1982 y cuenta con capacidad para algo más de 23.000 espectadores, y en el segundo duelo de su historia contra este rival neerlandés.
Ambos equipos ya se enfrentaron el 21 de agosto de 1990 en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el partido de presentación del Sevilla FC y con resultado de 2-0. Fue la noche del debut de Iván Zamorano, que no pudo arrancar mejor: asistió a Rafa Paz en el primero y anotó el segundo.
¡El once del Utrecht!
El equipo neerlandés sale aparentemente con defensa de cinco, dos mediocentros y tres atacantes:
Barkas; Vesterlund, Horemans, Ferdinand Pohl, Eerdhuijzen, Zagré; Van Overeem, De Wit; Ángel Alarcón, Cathline y David Min.
Es el último partido de pretemporada del FC Utrecht, que jugará el primer partido de la Eredivisie 26/27 el próximo domingo, como local y contra el FC Groningen.
¡Ya hay once en el Sevilla!
Aunque la noticia principal está en el banquillo de suplentes, donde Juanlu Sánchez aparece como convocado a pesar de que tiene cerrado su fichaje por el Bournemouth. Podría jugar sus últimos minutos, aunque eso sería poner en riesgo una plusvalía muy necesaria para las arcas de la entidad
En cuanto a la alineación, García Plaza sale con Vlachodimos en portería; Carmona, Sangante, Juan Iglesias (esta vez de central zurdo) y Suazo en la defensa; Agoumé y Nico Guillén, con Guridi por delante de ambos, en la medular; Miguel Sierra y Manuel Ángel Castillo ocuparán los extremos; y Peque será en esta ocasión el futbolista más adelantado.
El Utrecht, como el Sevilla Atlético
No, no es la camiseta de visitante del filial nervionense, es el uniforme local del FC Utrecht: rojo con una franja blanca en diagonal
El Sevilla, que el viernes lució en Nimega su tercera vestimenta para la 26/27, saltará este domingo con su clásico ropaje blanquirrojo
Dónde ver el Utrecht - Sevilla
Te recordamos cómo puedes seguir en directo el partido, por televisión y por vía online
Última hora: acuerdo cerrado por Juanlu
A falta de oficialidad, la venta del canterano nervionense al conjunto inglés es un hecho. Ya ha recibido el visto bueno para viajar a Inglaterra y someterse al preceptivo reconocimiento médico, dejando una plusvalía similar a la de Akor Adams
Altas, bajas y dudas en el Sevilla FC
Luis García Plaza se ha llevado 28 futbolistas a los Países Bajos y a ellos se sumarán este domingo los dos mundialistas, Sow y Vargas. Entre ellos, sólo hay 13 jugadores del primer equipo disponibles; ya que el otro es el lesionado Alfon González, que ha viajado para seguir su recuperación en Garderen. Los otros 15 son canteranos.
Entre las altas destacan el estreno de Julio Díaz, quinto fichaje para la 26/27 y que debutó el viernes ante el NEC Nimega.
También, Juanlu Sánchez y Andrés Castrín, recuperados ya de sus respectivas dolencias físicas. No obstante, el de Montequinto lo tiene hecho para irse al Bournemouth y habrá que ver si juega su último partido como sevillista o si se reserva
En cuanto a las bajas, además de Alfon González tampoco está Marcao Teixeira. El central brasileño sigue con molestias y se ha quedado trabajando en Sevilla.
Tampoco se desplazaron los futbolistas que han sido descartados y que están buscando salida: Chidera Ejuke, Rafa Mir, Adrià Pedrosa, Joan Jordán, Fábio Cardoso y Fede Gattoni
Así ha sido la pretemporada del Sevilla FC (5)
31 de julio: NEC Nimega 1-2 Sevilla FC
Un derroche de pelea de Ibra Sow sirve para remontar un partido que empató Isaac Romero después de un momentáneo vendaval del conjunto neerlandés pero no esconde la evidente falta de presencia ofensiva que sufre el equipo a tres semanas del inicio de LaLiga. Así lo contamos, minuto a minuto
Así ha sido la pretemporada del Sevilla FC (4)
26 de julio: Sevilla FC 2-1 AD Ceuta
Con 'falso 9' se adelantaron los blanquirrojos, que conseguían por medio del atacante catalán su primer tanto en jugada de la pretemporada, rematando la faena el extremo granadino para invalidar el rápido empate de Anuar en un despiste; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto
Así ha sido la pretemporada del Sevilla FC (3)
23 de julio: Córdoba CF 0-0 Sevilla FC
El Sevilla FC se hace con el IV Trofeo Puertas de Córdoba gracias a un penalti parado por el portero canterano en el ecuador de un partido con varias tanganas y dos expulsados que se decidió en la tanda con victoria nervionense por 4-5. Así te lo contamos
Así ha sido la pretemporada del Sevilla FC (2)
19 de julio: KS Cracovia 1-0 Sevilla FC
Partido para olvidar de los nervionenses, que no pudieron reponerse en la reanudación del golazo en la fase anterior de Hasic, entre otras cosas porque la lluvia y el viento convirtieron en una odisea hasta el hecho de mantenerse en pie; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto
Así ha sido la pretemporada del Sevilla FC
11 de julio: Sevilla 1-0 Juventud Torremolinos
Akor Adams, con su traspaso al Venezia FC ya cerrado a falta de la oficialidad, no tuvo minutos en un encuentro en el que los nuevos fichajes debutaron con buen rendimiento y los canteranos se esforzaron por demostrar a Luis García Plaza que puede contar con ellos. Así fue el debut estival, minuto a minuto.
¡Buenas tardes!
Abrimos ya el directo en el que te vamos a contar, minuto a minuto, el duelo que a partir de las 14:30 horas van a disputar el FC Utrecht neerlandés y el Sevilla FC en el Stadion Galgenwaard de la ciudad neerlandesa.
Esta visita a Utrecht es el sexto partido amistoso de la pretemporada del Sevilla FC y el segundo en esta concentración en Garderen que se inició este pasado jueves, el viernes se enfrentó al NEC Nimega y concluirá el 7 de agosto para viajar a Alemania, donde el día 8 cierra el calendario estival contra el Bayer Leverkusen.
Vamos a comenzar repasando lo ocurrido en los cinco choques anteriores:
El Sevilla FC suma tres victorias en cinco partidos de pretemporada, ante Juventud de Torremolinos (1-0), la AD Ceuta (2-1) y el NEC Nimega (1-2); un empate sin goles, que acabó en triunfo en la tanda de penaltis contra el Córdoba CF (0-0 y 4-5); y una única derrota, frente al KS Cracovia (1-0). Con este balance, el reducidísimo grupo que adiestra Luis García Plaza se enfrenta en la sobremesa de este domingo al FC Utrecht, en el sexto y penúltimo encuentro de un calendario estival que cerrará el próximo día 8 con la visita al Bayer Leverkusen alemán.
El encuentro arrancará a partir de las 14:30 horas en el Stadion Galgenwaard de Utrecht y será el segundo que dispute el Sevilla FC durante su concentración en Garderen (Países Bajos), después de la ya mencionada victoria del viernes en Nimega. La plantilla se concentró el jueves y estará en este verde enclave hasta el sábado, cuando viajarán a Leverkusen para cerrar una pretemporada marcada de nuevo por las conocidas limitaciones económicas del club que, a su vez, limitan muchísimo la plantilla de García Plaza.
Juanlu acapara la atención en la previa del Utrecht - Sevilla
El técnico madrileño ha viajado con 28 futbolistas, pero entre ellos sólo había 13 con ficha del primer equipo. De estos 13, Alfon González ha viajado lesionado y ahora Juanlu Sánchez está a punto de anunciar su traspaso al AFC Bournemouth inglés, que se ha cerrado en las últimas horas y que curiosamente la semana que viene viaja a Sevilla para enfrentarse el día 8 al Real Betis en el Estadio de La Cartuja.
Al menos, este mismo domingo se espera la llegada al hotel de concentración de los internacionales suizos Rubén Vargas y Djibril Sow, quienes han gozado de unos días más de vacaciones después de haber competido en el Mundial 2026 con su selección. El cuadro helvético hizo un buen papel y llegó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Argentina en la prórroga de un polémico choque. Andrés Castrín y el propio Juanlu, lesionados desde el inicio de la pretemporada, constaban como altas en la convocatoria para tierras neerlandesas.
En Sevilla se quedó Marcao Teixeira, que sigue con molestias y se ha quedado realizando un plan individualizado que no especifica plazos estimados de vuelta pero que disipa casi todas las opciones de librarse del central brasileño en este mercado. Tampoco se desplazaron los futbolistas que han sido descartados y que están buscando salida: Chidera Ejuke, Rafa Mir -muy próximo a salir-, Adrià Pedrosa, Joan Jordán, Fábio Cardoso y Fede Gattoni.