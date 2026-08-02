Utrecht - Sevilla: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el sexto amistoso de pretemporada

Tras la remontada ante el NEC Nimega, el conjunto nervionense vuelve a medirse este domingo a un rival neerlandés, sexto en la última Eredivisie, que llega más rodado al choque, en el que será el penúltimo duelo de esta pretemporada

El Sevilla FC sigue avanzando en su preparación en la concentración que lleva a cabo en Países Bajos. Así, el trabajo diario que realiza en su 'cuartel general' de Garderen se verá combinado este domingo con un nuevo amistoso, el sexto y penúltimo de la pretemporada. Enfrente, un nuevo rival neerlandés como el FC Utrecht, que finalizó en sexto lugar en la pasada Eredivise, aunque no logró clasificarse para competiciones europeas, como sí hizo el curso anterior. Sí se trata, en cualquier caso, de un adversario más rodado, pues el próximo fin de semana comenzará a competir de verdad.

Así va la pretemporada del Sevilla FC

Vienen los de Luis García Plaza, que sigue esperando delanteros, de remontar en su último choque ante el NEC Nimega gracias a los tantos de Isaac Romero e Ibra Sow (1-2). Un resultado que no esconde la necesidad de fichajes, especialmente en la zona ofensiva. Aunque no es menos cierto que ya se atisbó una mejoría en el anterior compromiso ante el Ceuta, resuelto con los goles de Peque y Miguel Sierra (2-1). De este modo, ya son tres las victorias veraniegas del cuadro blanquirrojo, que también venció en el estreno ante el Juventud Torremolinos (1-0). Entre medias, se quedó sin marcar en la derrota ante el KS Cracovia y el empate a cero frente al Córdoba, decantado desde el punto de penalti a favor de los nervionenses.

Un solo precedente con Zamorano como protagonista

No será la primera vez que ambos equipos se ven las caras, pues el FC Utrecht ya jugó un amistoso ante el Sevilla FC en 1990. En aquella ocasión sirvió como partidos de presentación en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en el estreno de Iván Zamorano. El ex delantero chileno, además, debutó a lo grande, pues asistió a Rafa Paz y él mismo firmó el 2-0 definitivo del único precedente entre ambos conjuntos.

Las bajas de Luis García Plaza

Se espera que este domingo arriben a la concentración sevillista los mundialistas suizos Rubén Vargas y Djibril Sow, aunque lógicamente no serán de la partida. De este modo, siguen siendo 13 los futbolistas del primer plantel a disposición de Luis García Plaza, incluido Julio Díaz, que ya debutó ante el NEC Nimega. Quien no se ha estrenado aún, en cambio, es Andrés Castrín, que vienen completando las últimas sesiones con el grupo tras superar una pubalgia, mientras que sigue tocado Juanlu, que podría tener las horas contadas tras el principio de acuerdo alcanzado con el Bournemouth y a buen seguro tampoco participará este domingo.

Además, sigue siendo baja Marcao, que no ha viajado para recuperarse de su lesión, al igual que los descartados Joan Jordán, Gattoni, Fábio Cardoso, Rafa Mir y Pedrosa, a los que se suma Ejuke, empujado a aceptare alguna de las ofertas que tiene sobre la mesa. Sí se encuentra con sus compañeros Alfon, que no podrá jugar en cualquier caso, pues sigue un proceso de rehabilitación de la rotura fibrilar en el cuádriceps derecho con la que arrancó la pretemporada.

Solo quedará por medirse al Bayer Leverkusen

Tras el encuentro de este domingo, el trabajo continuará durante esta próxima semana en Garderen, localidad que el Sevilla FC abandonará el sábado 8 de agosto para disputar el último amistoso previsto frente al Bayer Levekusen en el BayArena. Después tocará regresar a la capital hispalense para preparar en ella el debut en LaLiga ante el Rayo Vallecano (el sábado 15 a las 21:30 horas).

¿Dónde ver por TV el FC Utrecht - Sevilla FC?

El partido amistoso que disputan el FC Utrecht y el Sevilla FC este domingo 2 de agosto dará comienzo a las 14:30 horas en el Stadion Galgenwaard de Utrecht, con capacidad para 24.500 espectadores, pudiendo verse en directo por Sevilla FC+, plataforma oficial del club disponible en su versión web y también en su app para dispositivos móviles y tabletas

¿Cómo seguir online el FC Utrecht - Sevilla FC?

También se podrá seguir el choque en directo a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales de ambos clubes habrá información actualizada al instante de este encuentro amistoso.