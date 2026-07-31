NEC Nimega 1-2 Sevilla: El arraigo canterano sólo maquilla la falta de colmillo y los fichajes urgen

Un derroche de pelea de Ibra Sow sirve para remontar un partido que empató Isaac Romero después de un momentáneo vendaval del conjunto neerlandés pero no esconde la evidente falta de presencia ofensiva que sufre el equipo a tres semanas del inicio de LaLiga. Así lo contamos, minuto a minuto

El Sevilla FC ha cosechado en la tarde de este viernes una victoria muy reconfortante, para ese depósito de confianza vacío desde hace años, que no debe esconder las evidentes carencias que presenta la plantilla a sólo tres semanas para el inicio de LaLiga EA Sports. El arraigo de la cantera, simbolizado con el peleadísimo tanto de Ibra Sow -se estrena con el primer equipo-, ha servido para derrotar en su casa al NEC Nimega (1-2), un equipo mucho más rodado que el martes afronta la previa de la UEFA Champions League ante el Olympiacos de José Luis Mendilibar.

No obstante, el triunfo apenas alcanza para maquillar la clara falta de colmillo que tiene este Sevilla FC. Ya le faltaba gol el curso pasado y más aún adolece tras el traspaso de Akor Adams. De momento, Luis García Plaza sólo tiene a Isaac Romero, que gozó de las mejores ocasiones de la primera mitad y empató el partido en el 38', tras recoger un rechace del portero Gonzalo Crettaz a un disparo con la derecha de Oso.

Ante el Juventud de Torremolinos y el Ceuta resolvió Miguel Sierra, con Peque como autor del otro tanto hasta la fecha. Cinco dianas en cinco amistosos; pero cuatro victorias de cinco -tres más otra en los penaltis-, un dato bastante reconfortante para un Sevilla FC que ha viajado a la concentración en Garderen con sólo 12 futbolistas con ficha del primer equipo disponibles más 15 canteranos que lo están dando todo para agarrar una camiseta en el equipo de sus vidas. Bendito arraigo.

Los fichajes en la parcela ofensiva se antojan urgentes

Y no sólo está la evidencia del '9', sino que también urgen refuerzos en los extremos. Nadie encara ni mucho menos desborda. García Plaza cuenta con Oso para jugar más adelantado y el domingo se reincorpora Rubén Vargas (veremos qué pasa con su futuro), pero no hay nada más a lo que agarrarse más allá de la voluntad que derrochan los chavales de la casa. En cambio, el fichaje que se espera en Garderen es para la portería -Fran González está al caer-.

Quizás por eso es evidente que el técnico ha comenzado a construir su primer proyecto propio en Nervión desde atrás, desde una defensa a la que se han incorporado Sangante, Juan Iglesias y Julio Díaz, que debutó en una instrascendente segunda mitad. En los primeros 45 minutos, además de escasa presencia arriba (poca e intermitente), el Sevilla FC también sufrió varios fallos atrás.

Alberto Flores salva al Sevilla, Isaac Romero empata y nada de nada hasta el gol de Ibra Sow

El propio Sangante tuvo errores graves, especialmente dos faltas de entendimiento con Alberto Flores, que tuvo que salvar la papeleta; sobre todo, en un balón a la espalda del central que éste se tragó, dejando a Bischoff solo ante el meta canterano, que se hizo daño en esa acción pero siguió.

Y tanto que siguió. Se fue cojeando al descanso, pero antes Alberto se lució a un disparo cruzado de Chery poco después de ver temblar su portería con un misil al larguero de Nejasmic. Ouaissa, en el 28' tras una pared con Linssen, hizo el 1-0 y materializó la clara superioridad local hasta ese momento. Al descanso se llegó con el referido gol de Isaac Romero y con una riña tumultuosa a raiz de un pique entre Sangante y Chery que hizo saltar a los dos banquillos.

El árbitro amonestó a los dos y pitó el final de la primera mitad. La segunda comenzó con nueve cambios en el Sevilla FC y hasta el gol de Ibra Sow para el 1-2 en el 85' prácticamente sólo se puede narrar mucho balón dividido, constantes interrupciones por faltas o más sustituciones y una surrealista lluvia de amarillas. El árbitro neerlandés Van der Laan; que pasó de ser excesivamente permisivo a disparar a todo lo que se movía. Ni una sola ocasión más hubo en esta cuarta victoria del verano (tres y una en los penaltis). El domingo, contra el FC Utrecht, sexto encuentro estival.

Ficha técnica del NEC - Sevilla

1- NEC Nimega: Gonzalo Crettaz; Storm (Van der Wiel 85'), Sandler (Pereira 34'), Fonville (Moslih 60'); Ouaissa (Kers 60'), Nejasmic (Tahaui 60'), Sano (Jamiro Monteiro 60'), Bischoff (Ogawa 85'); Lebreton (Emre Mor 60'), Chery (Dusan Tadic 60') y Linssen (Sierhuis 60').

2- Sevilla FC: Alberto Flores (Vlachodimos 46'); Carmona (Juan Iglesias 46'), Sangante, Kike Salas, Suazo (Julio Díaz 46'); Manu Bueno (Agoumé 46'), Nico Guillén (Guridi 46'); Jesuly (Miguel Sierra 46'), Peque (Ibra Sow 46'), Oso (Manuel Ángel 46'); e Isaac Romero (Jesús Cruz 65').

Árbitro: Jannick van der Laan (neerlandés). Amonestó tanto a los locales Bischoff, Chery y Ouaissa como a los visitantes Sangante, Isaac Romero, Juan Iglesias, al entrenador Luis García Plaza y a un preparador físico.

Goles: 1-0 (27') Ouaissa; 1-1 (38') Isaac Romero; 1-2 (84') Ibra Sow.

Incidencias: quinto partido de la pretemporada sevillista, el primero en la concentración en Garderen, disputado en el Goffertstadion de Nimega (Países Bajos) ante unos 10.000 espectadores.