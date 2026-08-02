Darío se mira en el espejo de Pedro Porro y rompe una lanza por la cantera del Sevilla: "Hay muchos jugadores preparados"

Mientras da sus primeros pasos en el Dinamo de Bucarest, el ex canterano nervionense admite que pasó un calvario el pasado curso en el RAAL La Louviere belga, donde el entrenador llegó a decirle que "hiciera lo que hiciera" siempre habría otro por delante en su posición. Ahora mira al futuro con optimismo en un club del que le han hablado "maravillas", sin perder nunca de visto al Sevilla FC

Darío Benavides ya ha tenido la oportunidad de debutar con el Dinamo de Bucarest. Lo ha hecho saliendo desde el banquillo en los dos últimos encuentros de la Superliga rumana ante el Universidad Craiova y el Otelul Galati, saldados con victoria (5-1) y empate (1-1) respetivamente. Poco a poco, su objetivo no es otro que hacerse con un sitio en el once, como admitió en la primera parte de su entrevista con ESTADIO Deportivo, desvelando en esta segunda entrega algunas de las adversidades a las que tuvo que hacer frente el pasado curso en el RAAL La Louviere belga, por el que firmó tras salir del Sevilla Atlético pese a tener ofertas de Segunda en España, como la del Cádiz. Desde la distancia, además, no se olvida del club de Nervión, con cuyo primer equipo llegó a jugar tres partidos oficiales, pidiendo más oportunidades para una cantera que ya fueron pieza clave el pasado curso en la permanencia y sigue pisando fuerte en esta pretemporada.

- ¿Cómo te decides a firmar por el Dinamo Bucarest?

- No pasé un buen año en Bélgica. Son decisiones que se toman y en este caso creo que mis anteriores agentes no me asesoraron de la manera correcta. Tomé la decisión de mutuo acuerdo con el club de salir y estaba abierto al mercado. Esperaba si podía salir algo en España, pero recibí una llamada del interés del Dinamo y se dieron todas las circunstancias para venir aquí. Me informé bastante bien antes de venir y no lo dudé. Aquí hay tres españoles más y mucha gente habla español, hasta el propio presidente. Todo el mundo me habló maravillas. Hace un par de años estuvo aquí Antonio Luna y también me dijo que el club y el ambiente son espectaculares, así como la ciudad.

- Jugaste más de 1.000 minutos en el RAAL La Louviere, ¿pero por qué no salió como esperabas?

- No quiero señalar a nadie. Yo salgo del Sevilla Atlético después de haber jugado casi todos los minutos esa temporada, debuto en Primera, estoy en convocatorias con el primer equipo y quedo libre siendo sub 23, que es algo positivo. A principios de junio tuve bastantes opciones, de Segunda de España e incluso Primera de Portugal, pero me recomiendan esta opción y confié. Pero de todo lo que se me dijo del equipo, al llegar era lo contrario. Por ejemplo, me comentaron que el estadio era nuevo y de césped natural y resulta que era artificial. Caigo en un sitio en el que parece que ni me conocen o no sabían a quién habían fichado, porque su estilo de juego era cero complementario a lo que yo venía jugando. Al final, como pintaba la cosa, he jugado más de lo que esperaba. Pero pequé en confiar en mis agentes. Yo intenté dar todo de mí, hice todo lo que pude, pero es que jugaba tres partidos, lo hacía bien y me quitaban sin explicaciones. Hablé con el entrenador para saber qué tenía que hacer y me dijo que el que estuviese en mi posición iba a jugar antes que yo. Que te diga eso un entrenador... Pero bueno, pasado está y ahora a pensar en el Dinamo.

- ¿En qué aspectos de tu juego crees que has ido mejorando y en cuál crees que te falta por hacerlo aún?

- En lo creo que más he mejorado es en la lectura de los momentos del partido, aunque siempre me he considerado un jugador bastante maduro. Saber en qué momento toca cada cosa a nivel de juego y psicológico, de saber aceptar también los momentos en los que juegas menos o cuando el entrenador te pide una cosa y tienes que acatarla y asumirla. En eso yo creo que he aprendido y lo que me falta pues creo que es asentarme y demostrar quién soy, poder desarrollar el juego que llevo dentro, que siempre lo he llevado a pesar del año pasado.

- Pasaste de jugador de central a lateral diestro. ¿Cómo fue esa adaptación?

- Yo empecé de central toda mi etapa formativa y luego, para qué engañarnos, me reubiqué en el lateral diestro por la estatura. Asumí el cambio de posición bien porque me considero un jugador bastante polivalente en ese aspecto. Llevo ya tres años de lateral ganando conceptos, este último como carrilero, aunque esta temporada en principio el míster coloca una línea de cuatro atrás, así que me voy a sentir más cómodo. Pero jugaré donde me diga. También he actuado de pivote, de lateral izquierdo incluso y por supuesto no tengo problemas en hacerlo de central.

- ¿Algún referente en el que te fijaras como lateral?

- Pues me fijaba en Koundé, por cómo se dio, porque también era central y acabó de lateral. Pero ahora, que está de moda, me gusta mucho el estilo de Pedro Porro. Es muy fuerte en defensa, pero al mismo tiempo es muy inteligente a la hora de relacionarse con el balón y me veo reflejado en él.

- Esta última campaña la cantera fue clave en la salvación del Sevilla, con la irrupción de jugadores como Oso o Castrín. ¿Crees que hay que confiar más en ella?

- Oso es de mis mejores amigos y a Castrín también lo quiero mucho. Para mí es un orgullo verlos en el primer equipo y tengo que decir que hay muchos jugadores que están preparados, pero muchas veces solo salen en las situaciones en las hay que tirar de ellos por obligación. Es lo de siempre: si te dan una oportunidad puntual y luego te quitan, eso sirve de poco. A los canteranos hay que darles esa continuidad que por ejemplo tienen en el Barça. Pero me alegro mucho por ellos y eso habla muy bien del nivel de la cantera del Sevilla. Si apuestan más, seguro que salen más.

- También fuiste en juveniles pareja con Kike Salas en el eje de la defensa. ¿Qué te parece su evolución?

- Es un gran amigo también y hemos pasado muchas cosas juntos. En su caso se fue cedido al Tenerife y aprovechó esa circunstancia de que había ese hueco en el primer equipo y ahora mismo es capitán general. Hay gente muy preparada ahí y la afición del Sevilla sabe lo que supone ser canterano y que nadie va a sentir los colores como ellos. Por ello, creo que se debería apostar más.

- ¿Qué esperas del Sevilla para esta temporada?

- Creo que puede tener esa solidez que necesita esta campaña y dar un pequeño salto para no sufrir tanto como estos últimos años. Estaba muy pendiente a los partidos y menos mal que se consiguió la permanencia, además me decían los compañeros que el estadio fue una caldera en los últimos partidos.