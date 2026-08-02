El fichaje de David Romero, casi cerrado: el Sevilla, a un paso de despedirse

La negociación entre el Tigre y el Parma ha entrado en su recta final, por lo que José Ignacio Navarro ve cómo se esfumará salvo sorpresa otra de sus preferencias para reforzar la delantera, como sucedió con Fede Viñas

El Sevilla FC sigue avanzando en la 'operación salida'. Está cerca de obtener una jugosa plusvalía por Juanlu, que pondrá rumbo al Bournemouth, y de ahorrarse parte del elevado salario de Rafa Mir, que esta próxima semana viajará a Grecia para firmar por el Aris de Salónica. Pero en el capítulo de fichajes, José Ignacio Navarro ha tratado de acelerar esta semana para reforzar la delantera, prioridad exigida por Luis García Plaza, sin obtener el resultado esperado.

Dos tiros fallidos en el Sevilla FC

Dentro de sus limitadas posibilidades económicas, en Nervión están dispuestos a realizar un importante esfuerzo para incorporar a un ariete de cierto nivel, si bien el técnico madrileño ha solicitado un titular y otro como complemento, tal y como informó ESTADIO Deportivo. Para el primero se hizo un intento por Fede Viñas, por el que el Toluca mexicano ha acabado pagando 11,7 millones de euros al Club León. Una cantidad inalcanzable para el club de Eduardo Dato, que ve cómo la feroz competencia de conjuntos más pudientes supone una importante traba para hacer realidad sus planes.

Así, a lo largo de los últimos días se había avanzando de forma notable en el fichaje de David Romero, después de una primera oferta que fue rechazada. Incluso se llegó a un acuerdo con el argentino, deseoso de dar el salto a Europa a sus 23 años, lo que hizo que se descartase la opción de Boca Juniors, así como la del Al-Jazira de Arabia Saudí. Pero aunque José Ignacio Navarro no se ha rendido en ningún momento, no ha sido posible alcanzar el mismo entendimiento con Tigre, club propietario de los derechos del punta hasta 2030.

Un contrato de cinco temporadas con el Parma

En su lugar, el que sí está cerca de colmar las pretensiones de los 'Azules del Norte' es el Parma. El equipo italiano ha sido desde el primer momento el principal competidor de los nervionenses, cerrando de forma paralela otro acuerdo con el propio David Romero, y está a punto de levarse el gato al agua. Así lo informa el periodista César Luis Merlo, gran conocedor del mercado suramericano, que indica que las negociaciones entre clubes han entrado ya en su recta final.

De este modo, el futbolista nacido en Corrientes está a un paso de poner rumbo a la Serie A. De concretase, ya tiene acordado un contrato por cinco temporadas, hasta 2031, por lo que en Nervión tendrá que apuntar a otro objetivo salvo sorpresa. En este sentido, este medio ya apuntó que gusta también el valenciano Fran Navarro, si bien por ahora no ha habido movimientos para negociar con un Sporting de Braga reacio a una cesión.

El precio fijado por Tigre

Tras anotar 11 goles en 19 partidos en lo que va de año, David Romero ha visto crecer su valor de mercado hasta los 5 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt. Pero Tigre venía exigiendo en torno a 7 millones por un porcentaje de su pase. Al respecto, los medios argentinos habían indicado que tanto el Sevilla FC como el Parma estaban rondando esas cifras, discutiendo términos como posibles bonus o la parte que se guardaría su club de cara a una futura venta. Pero finalmente, el conjunto italiano habría dado un paso más.

Nada que ver con el fichaje de El Bilal Touré

De forma paralela, en el Ennio Tardini también tienen muy adelantado el fichaje del maliense El Bilal Touré, que llegara cedido por el Atalanta con una opción de compra obligatoria. Un movimiento, que sin embargo, no ha frenado el fichaje del punta pretendido por José Ignacio Navarro, pues el ex de la UD Almería suele actuar como extremo izquierdo, aunque también puede hacerlo como referencia ofensiva.