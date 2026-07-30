El Sevilla acelera por David Romero con nueva oferta tras convencer al delantero

Tras la negativa a la primera oferta, el club nervionense ha presentado una propuesta próxima a las pretensiones de Tigre y en Argentina dan por el hecho el acuerdo con el punta de 23 años

El Sevilla ha marcado como preferencia en la tarea de reforzar la vanguardia el nombre de David Romero, delantero de 23 años del Club Atlético Tigre y está dispuesto a realizar un esfuerzo económico para su incorporación.

ESTADIO Deportivo reveló el martes que los nervionenses habían trasladado ya una primera oferta al club tigrense por un porcentaje del pase del ariete, pero que había sido rechazada al no alcanzar las pretensiones argentinas.

Una negativa que, como apuntó esta redacción, no cerraba este capítulo del mercado sevillista, pues la intención era insistir ante el vivo interés de la dirección deportiva por hacerse con los servicios de unos de los delanteros que más despuntan en el fútbol argentino.

El Sevilla mejora su propuesta tras ser rechazada la primera

Así las cosas, desde Argentina, los periodistas Luciano García, especialista en información de Tigre, y César Luis Merlo apuntan que el Sevilla, al igual que el Parma, la gran competencia para los blanquirrojos, ha mejorado su ofertas en las últimas horas para acercarse a las exigencias tigrenses.

Este medio ha podido confirmar por fuentes próximas a la entidad de José Dellagiovanna que José Ignacio Navarro ha dado un nuevo paso al frente con la mejora de la propuesta.

Acuerdo con David Romero

Esta nueva ofensiva está respaldada por la luz verde del delantero oriundo de Corrientes, pues según afirman los periodistas antes citados, el Sevilla ya habría alcanzado un acuerdo con el futbolista, deseoso de dar ya el salto a Europa.

Esta intención pesa considerablemente en la resolución final, pues reduce las opciones de otro de los principales pretendientes, un Boca Juniors que ha presentado "una oferta muy buena" según filtró la directiva de Tigre. David Romero prefiere Europa y ha dado su visto bueno a Sevilla y Parma, que ahora tratan de convencer a Tigre.

En este punto, en Argentina afirman que, tras acercarse a la cifra de Tigre, ahora se discuten pormenores como bonos y el porcentaje de una futura venta para decidir finalmente el destino del futbolista.

Apuesta ambiciosa del Sevilla

A priori, Tigre pide alrededor de siete millones de euros por un porcentaje del futbolista, cifra en principio complicada para el margen de acción nervionense, si bien desde Eduardo Dato filtran que el mayor esfuerzo económico se destinará a la delantera tras haber gastado hasta el momento poco más de un millón de euros, los correspondientes a la operación por Julio Díaz, en cinco fichajes.

Cabe apuntar que el Sevilla alcanzó un acuerdo por Patrik Mercado por seis millones de euros, por lo que, una vez que su llegada está en entredicho, no resulta descabellado que ahora realice un desembolso de esta índole por el ariete.

David Romero aterrizó en Tigre el pasado enero procedente de Talleres por 2,16 millones y su valor de mercado, según la estimación de Transfermarkt, se ha disparado hasta los cinco millones de euros merced a su rendimiento en este año.

Así, con la elástica de Tigre, ha marcado 11 goles en 19 partidos con una exhibición de velocidad, potencia y definición que ha terminado de convencer al Sevilla, que ya lo seguía desde hace un tiempo.