Condición de Rubén Vargas para agilizar la planificación del Sevilla con su venta millonaria

En la rampa de salida como el activo más vendible, el internacional helvético reduce drásticamente con su posición selectiva el margen de acción para su traspaso, necesario para las arcas nervionenses

La jugosa venta de Akor Adams al Venezia no resulta suficiente para cuadrar cuentas y agilizar la planificación en el mes de mercado que resta por delante, por lo que el Sevilla necesita más operaciones millonarias en esta ventana de transferencias.

Dentro de las posibilidades que manejan en Nervión destaca la de Rubén Vargas, el futbolista más vendible de la plantilla después de firmar una actuación destacada en el Mundial, con dos goles, la transformación del penalti decisivo contra Colombia y desborde en el ataque de Suiza.

El Sevilla eleva sus pretensiones económicas por Vargas

Tanto es así que su nivel en la magna cita de Estados Unidos, México y Canadá ha propiciado un aumento de su valor de mercado en la última revisión de Transfermarkt, pues ha pasado de 12 millones previos a 15 kilos, lo que beneficia al Sevilla en las negociaciones.

Antes del Mundial, como reveló ESTADIO Deportivo, el Sevilla había fijado sus exigencias precisamente en 15 millones, pero ahora, tras el subidón en el torneo mundialista, espera poder obtener alrededor de 20 kilos a tenor de los números que se manejan en este mercado.

En el Ramón Sánchez-Pizjuán ya han empezado a recibir llamadas por el internacional helvético de diversas ligas con poderío económico, pero se han topado con un problema que puede ralentizar y complicar su venta.

Vargas, muy selectivo con su próximo destino

En este sentido, la postura de Vargas en este mercado no favorece los intereses sevillistas, tanto en cuanto tiene intención de ser muy selectivo a la hora de elegir destino, hasta el punto de que, como apunta orgullodenervion.com, solo saldrá si llega una oferta al Ramón Sánchez-Pizjuán que le convenza tanto en el plano económico como en el deportivo.

De esta manera, el extremo no solo atenderá engrosar su cuenta corriente, sino también al proyecto deportivo que le pongan por delante, pues su deseo es dar un paso al frente en su carrera y firmar por un club competitivo en una de las grandes ligas. Esta premisa descarta varias competiciones que han mostrado interés como la turca y también a clubes con dinero en torneos importantes pero sin aspiraciones reales.

Es decir, que su posición limita el margen de acción sevillista para hacer caja con su venta, pues elimina de la ecuación a clubes que ya han preguntado por sus condiciones y reduce drásticamente el número de posibilidades.

Vargas no ve con malos ojos en quedarse en Nervión

De hecho, Vargas no tendría ningún problema en quedarse en el Sevilla, más bien al contrario, pues se siente tan cómodo como importante en Nervión y lo considera un paso clave en su carrera. El extremo entiende la necesidad nervionense de venderle y por ello está abierto a una salida, pero solo hará las maletas si su salida supone un paso al frente en su trayectoria también a nivel futbolístico tras brillar en el Mundial.

Cabe apuntar que tanto Rubén Vargas como Sow se sumarán a la pretemporada sevillista en el 'stage' en Países bajos, que arranca mañana, tras disfrutar de sus vacaciones una vez finalizada su participación en el Mundial.