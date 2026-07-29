Sondeo nervionense por Willem Geubbels, con ofertas y permiso para salir del Paris FC

El Mónaco apostó fuerte por el ariete francés de ascendencia neerlandesa cuando aún era juvenil, aunque no ha acabado de explotar en la Ligue 1; en la capital francesa quieren, como poco, recuperar su inversión del pasado verano

Werder Bremen, Cagliari, Lecce y un equipo español, que algunas fuentes desvelan que podría ser el Sevilla FC, han sondeado a Willem Geubbels, delantero de 24 años que, pese a llegar el verano pasado a cambio de nueve millones de euros, tiene autorización del Paris FC para salir si llega una propuesta convincente, desvela 'FootMercato'. El franco-neerlandés cerró la 25/26 con unos aceptables ocho goles y una asistencia en 30 partidos oficiales, aunque tardó en tener oportunidades en la capital francesa, donde sumó cinco dianas en sólo 14 titularidades, lo que le mantiene con cierto caché en el mercado.

Unas cifras y una exigencia que lo alejan del Sánchez-Pizjuán

La firme intención de recuperar su inversión y las únicas dos fórmulas que se plantea el Paris FC para dejar salir a Willem Geubbels, el traspaso y la cesión con obligación de compra, alejan al artillero de Nervión, pues en principio el Sevilla FC no cuenta con esa partida presupuestaria para su punta de lanza, por lo que estaría planteando a los clubes propietarios de sus objetivos para la delantera una compra compartida de los derechos como vía para cubrir la salida de Akor Adams rumbo al Venezia, que, si bien deja una plusvalía de algo más de once millones fijos, se destinará a reducir deuda y equilibrar la balanza del LCPD en LaLiga.

El Mónaco pagó por él 20 millones de euros cuando cumplió 16 años

Le faltaban formalmente unos días para pasar de edad cadete a juvenil cuando el Mónaco pagaba al Olympique Lyonnais la friolera de 20 millones de euros por un potente y veloz artillero de 1,86 que y descollaba en la cantera rodanesa y previamente en la del Villeurbanne. Ni durante su cesión al Nantes ni en el primer equipo lionés terminó de explotar Willem Geubbels, quien acabó marchándose gratis en enero de 2023 al St. Gallen suizo, donde sí rindió a gran nivel. Sus 30 goles y ocho asistencias en 95 partidos convencieron al Paris FC para invertir nueve millones por un punta tasado en cinco millones por la web especializada 'Transfermarkt'.

Se ha quedado sin su aval y sin sitio en el Jean Bouin

El gran valedor de Willem Geubbels en el Paris FC era el ya ex entrenador azulino Antoine Kombouaré, destituido a principios de este mes de julio. Pese a que los números del ariete originario de Países Bajos no eran muy buenos, el de Nueva Caledonia acabó haciéndole hueco en sus planes durante la segunda vuelta de la 25/26. No ha insistido ni mucho menos como él Liam Rosenior, su sustituto, que pidió refuerzos arriba. Así, aparte de conservar de momento a Ciro Immobile y Jean-Philippe Krasso, acaban de aterrizar Lassine Sinayoko y el extremo (también segundo punta) Pablo Pagis.