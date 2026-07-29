Julio Díaz, con "hambre" y un objetivo claro: "Tengo muchas ganas de demostrar que el Sevilla FC va a volver a su lugar"

El último fichaje nervionense recalca que está "muy ilusionado" y "agradecido por tener esta oportunidad", al tiempo que promete "aprender todo" de Suazo y "devolver" a la afición el cariño y la confianza que le está brindando

"Me siento muy feliz, con muchas ganas de poder ver a la gente, a los compañeros, y de demostrar que el Sevilla FC va a volver a su lugar. Cuando me comentaron la llamada del Sevilla, ni me lo pensé un segundo. Es un club histórico y estoy muy ilusionado", explica Julio Díaz, cuarta cara nueva y quinto fichaje nervionense para la 26/27, que este miércoles se ha estrenado a las órdenes de Luis García Plaza y mañana formará parte de la expedición a los Países Bajos para celebrar allí un 'stage de pretemporada'.

Le queda todavía para conocer el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque ya lo pisó hace unos meses con el Atlético de Madrid, brindando de hecho una asistencia a Javi Boñar en el momentáneo 1-1 (ganaron los locales 2-1 contra la versión 'baby' de los colchoneros). "Ese día todo el mundo sabía que eran momentos difíciles para el club. Se notó desde fuera el ambiente, la gente, las ganas y el hambre que había. Eso es lo que el jugador necesita hoy en día", añade para los medios oficiales del Sevilla FC.

Debut en Primera con el Atlético

"Es el sueño de todo niño pequeño, debutar en Primera. Y con el Atlético de Madrid, que al final es algo importante, porque llevaba allí desde chiquitito. Pero ahora estoy enfocado en el Sevilla, y ojalá podamos hacer cosas muy grandes".

Así se define

"Para la gente que no me conozca, soy un jugador muy agresivo, que nunca da una pelota por perdida y que viene a mostrar juventud y mucha hambre, que hoy en día es lo que se necesita. Todo jugador, si se siente liberado y con confianza, si le dan la oportunidad de ir hacia arriba, a todo el mundo le gusta. Me considero un jugador al que le gusta ir al ataque, pero que también se siente poderoso en la parte defensiva".

Competencia con Suazo

"Hay que trabajar todos los días, hay que estar con el compañero, así que con muchas ganas de empezar para poder dar al equipo todo lo que tenemos. No dejo de tener cuatro partidos en Primera, pero vengo con una trayectoria importante en las categorías inferiores y tengo ganas de demostrar de lo que soy capaz y lo que puedo dar al equipo. Todos sabemos de lo que es capaz Suazo, la madurez que tiene; además, es capitán de Chile. Es el jugador en el que todo niño se ve reflejado, y estoy deseando compartir vestuario con él para aprender todo de él".

Proceso de adaptación

"Yo a los 11 años salí de mi casa para ir a la residencia y ya viví ese distanciamiento, pero lo veo como un paso muy importante en mi carrera. Creo que aquí, rodeado de la gente y de los jugadores, que serán mi gran apoyo, va a ser espectacular. Conozco a chicos sobre todo del filial, de habernos enfrentado. Y del primer equipo, a los jugadores contra los que jugué la temporada pasada. No conocía Sevilla, sólo he venido a jugar. Espero llevar bien el calor".

Luis García Plaza

"Es un entrenador con mucha garra, con mucha hambre y con ganas de demostrar para ser mejores día a día y poder transmitirlo a la afición y a los jugadores".

Mensaje a la afición

"Estoy muy agradecido por tener esta oportunidad. Ojalá poder devolverlo en el campo, que seguro que irá todo muy bien. Tengo muchas ganas de conocerlos a todos".