Sevilla 2-1 Atlético: Aprovecha la novatada para tomar aire

Los goles de Akor Adams, desde el punto de penalti, y de Gudelj, en el descuento de la primera parte, le dan el triunfo al equipo que entrena Luis García Plaza que da un paso adelante para conseguir la permanencia en Primera división

El Sevilla FC se impuso al Atlético de Madrid por 2-1 en un partido serio y sobrio en el que el plan que ideó Luis García Plaza, aprovechar la poca experiencia de los jóvenes rojiblancos y que pasaran pocas cosas, saliera a la perfección. Los goles de Akor Adams y de Gudelj en la primera parte fueron suficientes para sumar tres puntos que hacen que el equipo blanquirrojo no caiga a puestos de descenso de Segunda división, dando así un paso adelante para conseguir la permanencia en Primera división.

Fue un partido con dos partes bien diferenciadas ya que en la primera mitad hubo momentos para los dos equipos, con ocasiones y goles, mientras que en el segundo acto no pasó absolutamente nada más allá de un disparo al poste de Isaac Romero que tuvo la oportunidad de sentenciar.

Con la victoria, el Sevilla FC suma 34 puntos y ahora le saca tres puntos de ventaja al RCD Mallorca, que está en puestos de descenso pero que aún tiene que jugar su partido de esta jornada 31 de LaLiga, mientras que el Atlético de Madrid se queda en cuarta posición con 57 puntos.

Gudelj le da un impulso al Sevilla FC en el descuento de la primera parte

El Sevilla FC comenzó con mucha fuerza el partido contra el Atlético de Madrid ya que tuvo dos ocasiones claras para adelantarse en el marcador. La primera fue un cabezazo de Rubén Vargas que golpeó en Javi Boñar y luego con un disparo, tras un saque de banda, de Manu Bueno que desvió Juan Musso. Una acción que fue revisada en el VAR por una patada previa de Dani Martínez sobre Isaac Romero. Isidro Díaz de Mera Escuderos, árbitro del encuentro, señaló penalti que fue transformado por Akor Adams.

A partir de entonces, el partido cambió totalmente ya que el Atlético de Madrid comenzó a dominar con mucha claridad, mientras que el Sevilla FC se encerró para apostar por el contraataque. Tuvo el empate Rayane, tras centro de Javi Boñar, pero el delantero no remató bien, Respondió el Sevilla FC con un contragolpe a través de Akor Adams, que centró pero Isaac Romero no pudo rematar por culpa de un ataque Marc Pubill. No se quedó ahí el Sevilla FC, ya que en el minuto 24 pudo ampliar su ventaja. Isaac Romero y Juanlu combinaron por banda derecha. El delantero dio un taconazo que permitió al lateral controlar y disparar, pero el tiro fue bloqueado por la defensa rojiblanca.

A continuación, el Atlético de Madrid volvió a tomar el mando, encajonando al Sevilla FC en su área. El equipo rojiblanco no aprovechó la oportunidad y empató en el minuto 35. Tras una jugada elaborada, Thiago Almada dio un pase en profundidad a Julio Díaz que centró al segundo palo para que Javi Boñar, libre de marca, pusiera de cabeza el 1-1 en el marcador.

Acusó el Sevilla FC el gol encajado ya que el Atlético de Madrid se vino arriba y tuvo la oportunidad de ponerse por delante, pero Kike Salas estuvo providencial para desviar el disparo de Sorloth. Cuando peor estaba el Sevilla FC, apareció Gudelj, en el descuento, para cabecear a gol, libre de marca, un córner sacado por Rubén Vargas. Así se llegó al descanso.

En la segunda parte: nada de nada

La segunda parte se inició tal y como esperaba. El Atlético de Madrid se hizo con el control del balón y empezó a dominar, mientras el Sevilla FC se defendía. A pesar de ello, el equipo rojiblanco careció completamente de ideas ya que no creo ningún peligro sobre la portería de Odysseas Vlachodimos que era un espectador más del partido.

Tanto es así, que fue el Sevilla FC el que tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja por medio de Isaac Romero. El delantero no aprovechó un buen pase de Agoumé, que lo dejó sólo delante de Musso, ya que su disparo golpeó en el poste. Tuvo otra el Sevilla FC, por medio de Rubén Vargas, pero su tiro, desde dentro del área, fue bloqueado por Pubill.

Pasaron los minutos y no ocurrió absolutamente nada. Ni los cambios revitalizaron a los dos equipos que se metieron en la recta final del partido. De hecho, el partido entró en una espiral de parones e interrupciones en la que no se vio fútbol alguno.

De esta forma, el Sevilla FC tuvo la capacidad para no permitir ataques de un Atlético de Madrid que no tuvo ideas para superar a un equipo de Luis García Plaza que sumó una victoria fundamental en su lucha por la permanencia en Primera división.

- Ficha técnica del Sevilla FC 2-1 Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga:

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu (Suazo 90'), Andrés Castrín, Kike Salas, Oso; Agoumé, Gudelj, Manu Bueno (Sow 71'); Rubén Vargas (Alexis Sánchez 79'), Isaac Romero (Peque 71') y Akor Adams (Batista Mendy 90').

Atlético de Madrid: Musso; Pubill, Dani Martínez, Javi Boñar, Julio Díaz (Jano Monserrate 87'); Obed Vargas, Mendoza (Morcillo 72'), Álex Baena, Thiago Almada; Rayane (Lookman 72') y Sorloth.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Castellano-manchego). Amonestó a los locales Manu Bueno, Juanlu y Peque: y a los visitantes Julio Díaz, Álex Baena, Griezmann y Morcillo.

Goles: 1-0 (10') Akor Adams, de penalti; 1-1 (35') Javi Boñar; 2-1 (45') Gudelj.

Incidencias: Partido entre Sevilla FC y Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 31 de LaLiga disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante 29.723 espectadores.