El Getafe ata a Mario Martín e inicia el proyecto europeo con Arambarri, Djené y Liso en el aire

El club azulón compra al centrocampista del Real Madrid, estudia a Jefté Betancor y debe decidir qué hacer con Zaid Romero, Luis Vázquez y Adrián Liso, para un temporada donde jugará la Conference League

El Getafe CF ya ha empezado a mover piezas para la próxima temporada. El club azulón ha hecho oficial la compra definitiva de Mario Martín, que llegó cedido desde el Real Madrid y firma ahora hasta junio de 2030 tras consolidarse como una de las grandes apuestas de futuro del Coliseum.

El movimiento no llega aislado. La entidad madrileña encara un verano con muchas decisiones abiertas: el futuro de Mauro Arambarri, la continuidad de Djené Dakonam, la posible vuelta de Zaid Romero, el interés en Jefté Betancor y la negociación pendiente por Adrián Liso.

Mario Martín deja el Real Madrid y se convierte definitivamente en jugador del Getafe

El Getafe ha decidido quedarse con Mario Martín. El centrocampista de 22 años aterrizó el pasado verano en calidad de cedido y ha convencido al club por rendimiento, personalidad y margen de crecimiento. Su contrato hasta 2030 deja claro que no se trata de una operación coyuntural, sino de una apuesta estructural.

Durante la temporada 2025/26, Mario disputó 37 partidos oficiales entre LaLiga y la Copa del Rey, con cuatro goles y dos asistencias. A su edad, ya acumula 67 encuentros en Primera división y se mantiene como uno de los habituales en la Selección española sub-21.

Arambarri negocia con River Plate y puede dejar un vacío importante

La compra de Mario Martín tiene aún más sentido si se observa la situación de Mauro Arambarri. El uruguayo tiene el visto bueno contractual con River Plate y ve con buenos ojos regresar a Sudamérica, aunque la operación sigue bloqueada por la distancia entre clubes.

El Getafe posee el 50% de los derechos económicos del centrocampista y tasa esa parte en unos seis millones de euros. River, por ahora, se mueve alrededor de los tres millones. El resto de los derechos pertenecen a Boston River y al propio futbolista.

Arambarri, de 30 años, tiene contrato hasta 2028 y viene de firmar una temporada importante, con seis goles y dos asistencias. Su marcha no sería menor. El Getafe perdería liderazgo, llegada y experiencia en una zona del campo donde Mario Martín puede ganar peso, pero no asumir de golpe toda la carga competitiva.

Djené apunta a seguir y Zaid Romero vuelve al Brujas

En defensa, el club también tiene trabajo. Djené Dakonam acaba contrato el 30 de junio, pero su continuidad está prácticamente encarrilada. El central togolés, de 34 años, afronta el cierre de su novena temporada como azulón y no ha escondido su deseo de seguir.

“Quiero seguir con esta maravilla de club. Es mi casa”, aseguró recientemente. También dejó caer que habrá “una buena noticia” en las próximas semanas, lo que apunta a una renovación por, al menos, una temporada más.

Más incierto es el caso de Zaid Romero. El central argentino termina su cesión y debe regresar al Brujas, aunque su rendimiento invita al Getafe a valorar una nueva fórmula. Llegó en enero y disputó 15 partidos oficiales, todos como titular, además de marcar un gol. Su impacto fue inmediato y su continuidad dependerá de las condiciones que ponga el club belga.

Kamara, Birmancevic y Luis Vázquez: tres cesiones que marcan el ataque

El Getafe también se desprende de varios cedidos en ataque. Abu Kamara regresará al Hull City tras una temporada condicionada por una fractura de metatarsiano. Solo jugó 12 partidos, uno como titular, con 255 minutos y sin goles ni asistencias.

Tampoco seguirá Veljko Birmancevic, que volverá al Sparta Praga después de una segunda mitad de curso con muy poco protagonismo. El extremo serbio apenas disputó seis partidos, uno como titular, y tampoco registró producción ofensiva.

Distinto es el caso de Luis Vázquez. El delantero argentino regresará al Anderlecht, aunque su cesión deja una valoración más positiva. Participó en 17 partidos, fue titular en 14, acumuló 1.195 minutos y aportó tres goles y una asistencia. Su rendimiento no ha sido explosivo, pero sí útil dentro de la rotación.

Jefté Betancor entra en escena como opción de gol

El Getafe mira ahora al mercado de delanteros y uno de los nombres que aparece es Jefté Betancor. Según Ángel García, el club azulón valora lanzar sus redes sobre el atacante canario, que pertenece a Olympiakos y ha brillado cedido en el Albacete.

Sus números explican el interés: 18 goles y una asistencia en 42 partidos oficiales. A sus 32 años, Jefté no encaja en un perfil de apuesta de futuro, pero sí en una necesidad muy concreta del Getafe: sumar gol inmediato, experiencia y rendimiento contrastado en el fútbol español.

El delantero tiene contrato con Olympiakos hasta 2027, por lo que la operación dependerá del margen económico azulón y de la postura del club griego.

Adrián Liso, una negociación abierta con el Real Zaragoza

Otro frente importante es Adrián Liso. El Getafe ya ha movido ficha por el extremo, pero su primera oferta queda lejos de las pretensiones del Real Zaragoza. Según Heraldo de Aragón, el club azulón ha ofrecido 1,5 millones de euros por el 50% de los derechos económicos.

La cifra supone justo la mitad de los 3 millones que figuraban como opción de compra en el acuerdo de cesión. El Zaragoza, recién descendido a Primera RFEF, considera insuficiente la propuesta, aunque necesita resolver el futuro de un jugador que no entra en sus planes.

El Getafe entra en un verano de decisiones y equilibrio económico

El Getafe ha empezado por donde debía: asegurar a Mario Martín. Pero la compra del mediocentro es solo el primer paso de un verano complejo. El club debe equilibrar juventud, experiencia, salidas necesarias y fichajes de impacto.

La posible marcha de Arambarri puede alterar el centro del campo. La continuidad de Djené daría estabilidad defensiva. La situación de Zaid Romero exige negociación. El ataque necesita soluciones tras las salidas de Kamara, Birmancevic y Luis Vázquez. Y nombres como Jefté Betancor o Adrián Liso marcan dos caminos distintos: rendimiento inmediato o inversión de futuro.