Don José Bordalás, mis respetos

El técnico del Getafe logró este pasado domingo la segunda clasificación europea con los azulones y volvió a demostrar que su fútbol, guste más o menos, sigue dando resultados a pesar de contar con la tercera plantilla de menos valor total según Transfermarkt

Si a más de uno de nosotros nos preguntan al comienzo de la presente temporada de LaLiga EA Sports sobre qué equipos creíamos que terminarían descendiendo, más de uno, pensando de manera fría, habría incluido al Getafe de Bordalás. Junto a los azulones, estarían como es lógico los recién descendidos del pasado curso: Elche, Levante y Real Oviedo.

Bordalás, o como ya se merece que lo llamen, Don José Bordalás, se ha empeñado una temporada más en demostrar que en el fútbol 2+2 no siempre son 4. El Getafe arrancó la temporada con apenas jugadores con fichas del Primera equipo y en ese instante, Bordalás volvió a dar una lección de conocimiento de fútbol sacando a jugadores de la cantera y reinventando posiciones para hacer encajes de bolillos.

La primera vuelta no fue sencilla para el Getafe de Bordalás ya que después de 19 jornadas, los azulones terminaron en la posición número 12, con 21 puntos y a cuatro del descenso y ocho de las posiciones europeas que en ese momento marcaba el Celta de Vigo.

El acelerón del Getafe y la enésima lección de Bordalás

El mérito de la clasificación para la Conference League del Getafe de Bordalás es doble si nos atenemos al valor de mercado de las 20 plantillas de LaLiga EA Sports. El Getafe de Bordalás es el tercer equipo con menos valor con 82,9 millones de euros. Solo tienen los azulones por detrás a Deportivo Alavés con 66,9 y al Real Oviedo con 63,9. El Valencia, uno de los equipos que optaba este pasado domingo a quitarle la posición de Conference League al Getafe, tiene un valor que casi dobla el de los azulones con 163,6.

El cuento de siempre con Bordalás

Con la segunda clasificación europea del Getafe de Bordalás ya en el bolsillo tras la de la 2018/19, cuando los azulones rozaron los puestos de Champions League, jugaron la Europa League el siguiente curso y fueron eliminados por el Inter en octavos de final (en el transcurso de la pandemia por la Covid 19), los azulones y especialmente su técnico vuelve a demostrar que ya es hora de que se tome en serio y se respete su estilo de juego. Mucho se ha hablado en esta temporada y en las anteriores que los azulones no hacen un fútbol vistoso y que en muchos tramos de los encuentros se dedican a perder tiempo.

El problema con Bordalás es que él y su Getafe saben jugar perfectamente a este tipo de fútbol y levanta ciertas envidas en otros equipos que no lo dominan. En este control, el Getafe se mueve a la perfección y el resultado está a la vista con la séptima plaza de esta temporada con una de las plantillas de menos valor según Transfermarkt. Además, Bordalás puede presumir de que ninguno de los equipos que ha dirigido, ha terminado descendiendo de categoría por lo que el 'método Bordalás' está más que comprobado que funciona.

Bordalás se felicita... con razón

El propio Bordalás se permitió el lujo este pasado domingo de felicitarse a su 'yo' del comienzo de temporada: "Bueno, poco. Le daría la enhorabuena y le diría que es muy bueno, Bordalás, sinceramente". Por ello, este Getafe y Bordalás, se vuelven a ganar el respeto del fútbol español con un equipo que ha sido el segundo menos goleador de toda la Primera división (solo superado por el Real Oviedo) con 32 tantos, menos de uno por partido y con las mismas victorias que un equipo de Champions League como el Real Betis. Con estos datos, el Getafe volverá a pasear su nombre por Europa el próximo curso aunque no se sabe aún si será con Bordalás en el banquillo o no.