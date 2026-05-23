Getafe 1-0 Osasuna: Bordalás devuelve al Coliseum a Europa

Luis Milla hizo el único tanto del encuentro en el minuto 60 en un partido que significó la vuelta a Europa de los azulones. Los rojillos se salvaron con los transitores y con mucho sufrimiento

Getafe y Osasuna se vieron las caras este sábado en el Coliseum con objetivos muy diferentes. En el lado de los de Bordalás, que podría haber vivido su último encuentro al frente de los azulones, la pelea por mantener la séptima plaza e incluso auparse a la sexta si el Celta de Vigo se quedaba a cero ante el Sevilla. En Osasuna, los de Alessio Lisci por su parte, tras perder los últimos cuatro partidos, se han metido en un problema con nombre propio: descenso. Los navarros dependían de sí mismos e incluso perdiendo podrían haber terminado fuera del descenso en esta última jornada.

Raúl García de Haro no supera a David Soria en la más clara

El Getafe tenía que ganar para tener opciones de estar en Europa y sobre todo si querían robarle la sexta plaza al Celta de Vigo. Parece que los nervios le jugaron una mala pasada al Getafe ya que Osasuna salió mucho más enchufada. En los primeros minutos, los pupilos de Alessio Lisci dispusieron de dos ocasiones que hicieron trabajar a un David Soria que en la previa fue homenajeado. La más clara de toda la primera parte fue para Raúl García de Haro que en una contra muy bien montada por los de Lisci, no supo supera a David Soria.

Zaid Romero pone a prueba a Sergio Herrera

El susto del primer tiempo lo dieron Aimar Oroz y Luis Milla en una acción en la que ambos fueron con todos y el jugador de Osasuna fue el que terminó peor parado. Al contrario de lo que suele pasar habitualmente en los partidos del Getafe, los de Bordalás dominaron la posesión en el primer tiempo aunque esto no se tradujo en demasiadas ocasiones claras. Al filo del descanso, Zaid Romero puso el uy en las gradas del Coliseum con un disparo potente desde fuera del área. Un Sergio Herrera muy atento, evitó el tanto que hubiese metido en problemas a los rojillos mirando al descenso.

Luis Milla pone al Getafe rumbo a la Conference League

Con los transistores en los oídos de casi todos los aficionados, el segundo tiempo empezó en el Coliseum con la mala noticia del gol del Celta de Vigo ante el Sevilla. El Getafe, como suele ser habitual en el equipo de Bordalás, no se puso nervioso e hizo su fútbol. El Getafe apretó y terminó marcando al filo del descanso con el tanto de Luis Milla.

Mientras tanto Osasuna tenía que esperar lo que ocurría en La Cartuja con el Levante y en Montilivi con el Girona empatando ante el Elche. No sin sufrimiento, el Getafe se llevó los tres puntos ante Osasuna y firmó la clasificación para la Conference League. En Osasuna hubo que esperar unos minutos después del pitido final y circunstancialmente celebraron ambos equipos la clasificación a Europa y la permanencia.

Ficha técnica:1.- Getafe: Soria; Nyom, Abqar, Duarte, Zaid Romero, Juan Iglesias; Mario Martín (Davinchi, min. 8), Milla, Arambarri, Liso (Damián, min. 82); y Luis Vázquez.0.- Osasuna: Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Herrando (Rubén García, min. 68), Javi Galán; Moncayola (Osambela, min. 82), Torró (Kike Barja, min. 68), Aimar (Moro, min. 82); Raúl y Budimir.Goles: 1-0, min. 60: Milla.Árbitro: Alejandro Quintero González (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Boyomo (min. 58) por parte de Osasuna.Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum de Getafe ante cerca de 13.000 espectadores.