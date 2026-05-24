Pellegrini le pone nota a la temporada del Betis y alude a una posible venta de Abde: "Ya se verá"

El técnico chileno celebró con victoria su partido 300 al frente del conjunto verdiblanco, por lo que fue homenajeado por el club trazando ya su hoja de ruta para competir en la Champions la próxima campaña

El Real Betis cerró con victoria ante el Levante una temporada histórica, tras certificar con dos jornadas de antelación su regresó a la Champions después de 21 años. Sin nada ya en juego, era una noche de celebraciones en La Cartuja, comenzando por los 300 partidos de Manuel Pellegrini como técnico verdiblanco. Por ello, se le entregó en los prolegómenos una camiseta conmemorativa al chileno, cuyo nombre fue coreado por la grada. Un cariño bien merecido para que el muchos es, sin duda, el mejor entrenador en la historia del club de Heliópolis.

Pero el 'Ingeniero' ya tiene el foco puesto en la 26/27 y solo piensa en seguir dando pasos al frente. "Es una gran emoción cumplir así estos seis años en el banquillo. Intentamos rendir lo máximo posible, fue una temporada de muchos logros, siendo el más importante el de conseguir la Champions. Hay que partir de cero. Ojalá podamos seguir haciendo crecer a la entidad en las próximas temporadas”, afirmó, mostrándose contundente al ponerle la nota a la campaña.

La nota de la temporada: "Sobresaliente sería poco"

“Sobresaliente sería poco. Es la primera vez que llegamos a cuartos de la Europa League. En la Copa caímos ante el Atlético, aunque fue doloroso. Y nos metimos en la Champions, no es fácil ese mérito”, reseñó, pese al varapalo que supuso en su momento la eliminación a manos del Sporting de Braga.

Pensando en el futuro, además, el preparador verdiblanco no escondió que podría haber salidas, pero espera que formar un plantel competitiva para dar la tala en la máxima competición continental. “Si hay una oferta realmente importante y altísima por Abde o por cualquier jugador, ya se verá. La exigencia de la Champions también nos exige mejorar la plantilla. Comenzamos todos de cero, entre todos hacemos los logros. La idea es fácil tenerla. Uno sabe el nivel de los equipos que estarán en la Champions. Pero la realidad económica es la que nos dirá el plantel que podamos tener. ¿Cambios? La exigencia es mayor porque vamos a jugar la Champions League”, insistió, elogiando también en el capítulo individual a Pablo Fornals.

Espera a Fornals en la lista de De la Fuente para el Mundial

“Creo que hizo una excelente temporada, no creo que se quede fuera de la lista, su campaña lo merece”, señaló sobre la presencia del castellonense en la lista definitiva para el Mundial que ofrecerá Luis de la Fuente este próximo lunes.

El récord de puntos como local en el Real Betis

“Sabíamos que iba a ser complicado vivir en La Cartuja. Pero la gente nos hizo sentir rápidamente que estábamos como local. Es un estadio abierto, pero el respaldo de la gente nos hizo tener este récord de puntos de local. Conseguir los 60 puntos era muy importante, reflejando lo equilibrado que fue el equipo”, añadió Pellegrini sobre los 36 puntos conquistados en el recinto hispalense, para poner el foco nuevamente en lo que se avecina.

Su prioridad para la 26/27: "Siempre con LaLiga como primera opción"

En este sentido, dejó claro que su prioridad seguirá siendo dar la talla en el campeonato doméstico. "Hay muchos ejemplos de equipos que juegan la Champions y que miran la Liga y tienen situaciones complicadas. Este equilibrio que hemos logrado tener debe seguir. Nunca hay que dejar la Liga de lado, es la que da la posibilidad de jugar en Europa. Nos dolió mucho no llegar a semifinales de la Europa League, pero el mérito del plantel fue superar eso. No sé si lo hubiéramos conseguido de pasar a semifinales. Con el Málaga llegamos a los cuartos de la Champions y también nos metimos en Europa. Habrá que hacerlo ahora como lo hicimos con la Europa League, siempre con la Liga como primera opción”, sentenció.