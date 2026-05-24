Ez Abde, "muy contento" con los 15 goles con los que acaba: "Soy extremo, no delantero"

El de Beni Melal empata con el 'Cucho' Hernández como 'pichichi' verdiblanco, con uno más ambos que Antony, y avanza que "será un placer jugar la Champions" con el cuadro heliopolitano, objetivo que le hace "mucha ilusión", si bien es ambicioso: "Siempre se puede hacer mejor"

No faltó a su cita con el gol Ez Abde, como en siete de los diez últimos partidos oficiales, donde ha anotado seis veces y asistido en otras cinco. Sus números este curso, que ya eran los mejores de su carrera deportiva, terminan siendo brillantes: 15 dianas y 13 pases decisivos en 43 encuentros oficiales, por delante de un Antony Matheus dos Santos que le brindó este último 'chicharro' para acabar con unos más que meritorios 14+11 en 46. Como se le bautizó hace tiempo en ESTADIO Deportivo, 'Zipi y Zape', que volvieron a chocar sus palmas en el aire en una recreación de su icónica celebración.

"Estoy muy contento por la temporada, gracias a mis compañeros. Ha sido un gran año, aunque siempre se puede hacer mejor. He logrado objetivos personales y estoy muy contento. Gracias a Dios, me han respetado las lesiones. Vengo trabajando muy duro, así que muy satisfecho", apuntaba en los medios oficiales del Real Betis en zona mixta el de Beni Melal, que se quedó a un gol de convertirse en 'pichichi' del equipo en solitario, aunque lo es empatado a 15 con el 'Cucho' Hernández. "No me he fijado. No lo he visto, pero estoy muy contento con los goles que he metido. Soy extremo, no delantero".

Muchas ganas pese a no jugarse nada

"Lo que nos ha dicho Manuel (Pellegrini) en el vestuario era eso, que teníamos que respetar a todos los equipos y salir a hacer nuestro trabajo, que era ganar", asevera el extremo, que marcó a los cinco minutos y tuvo alguna oportunidad más de ampliar el marcador.

Regularidad tras una lesión que le marcó en la final de la Conference

"Al final, cuando vas cogiendo minutos en las piernas, vas madurando, pero lo que me cambió el chip fue la lesión de la final. Me dolió mucho, así que supe que, si no trabajaba día a día, podía caer lesionado. Ése fue el cambio de chip. Y tienes siempre que mejorar, aunque sea lo mínimo".

Deseando jugar la Champions

"Nos hace mucha ilusión y será un placer jugar con el Real Betis la Champions League", asevera Ez Abde, que se estrenará también en una máxima competición continental que tampoco 'cató' con el Barça en la 21/22... siempre y cuando siga en la plantilla.

Adrián se despide a lo grande

"Me han sorprendido los paradones. Estaba para renovarlo un año más", bromeaba el internacional marroquí, que en unos días recibirá la confirmación de que jugará el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con su selección.