Ez Abde, doble figura: único que supera la decena de goles y asistencias, multiplica por dos su valor

El de Beni Melal, que alcanza la docena de tantos y de pases decisivos tras su gran actuación en Montilivi, aterrizó hace casi tres años por la mitad de su tasación en el mercado y, ahora, ya costaría cuatro veces más, aunque su futuro no es tan azulgrana como 'venden' en Barcelona

Ez Abde, gran artífice del reencuentro del Real Betis con el triunfo seis partidos oficiales y ocho jornadas de LaLiga después, sumó un gol y una asistencia a su brillante cuenta particular, lo que le ratifica como el jugador con más participaciones decisivas de la plantilla, con 24 (12+12), dos más que el ausente este martes por sanción Antony Matheus dos Santos (13+9). Además, el internacional marroquí es el único con dobles figuras, pues el 'Cucho' Hernández también puede presumir de una docena de anotaciones, aunque sólo brindó otras tres.

La mejor temporada de la carrera de Abde, pulverizando los registros de la notable 24/25

Con esas 24 apariciones estelares en los marcadores en 37 encuentros oficiales, el de Beni Melal acelera para pulverizar los registros del pasado ejercicio, que abrochó con nueve dianas y cinco asistencias, ya mucho mejores que los del curso de debut como verdiblanco (5+0). Ni que decir tiene que se trata de la gran temporada de su incipiente carrera (acaba de cumplir 24 años), que había descollado con seis goles y dos pases decisivos en 34 citas con el CA Osasuna en su cesión de la 22/23.

Un valor de mercado también multiplicado por dos: Abde, de 15 a 30 millones de euros

Aterrizado en Sevilla en el verano de 2023 a cambio de 7,5 millones de euros por el 50% del pase, gracias a una gran gestión del entonces director deportivo del Real Betis Ramón Planes con su ex club, el FC Barcelona, el valor de mercado de Ez Abde entonces, según la web especializada 'Transfermarkt', era de 15 millones. Tres años casi después, la misma fuente lo ha multiplicado por dos (30 millones), de tal manera que ése sería el listón mínimo para una hipotética salida del marroquí criado en Alicante.

Rumores de una ofensiva del Barça por recuperar a Abde y unas cifras que bailan de su contrato

El extraordinario rendimiento de Abdessamad Ezzalzouli con el Real Betis, que tiene la gran mayoría de sus derechos económicos y todos los deportivos hasta el 30 de junio de 2029, ha desatado en Barcelona los rumores sobre un hipotético regreso a las filas culés. Argumentan los medios catalanes que el Barça maneja el 30% del pase y utilizaría este hecho para abaratar su contratación, que saldría entonces más rentable que ejercer la opción de compra por Marcus Rashford, cifrada en 30 millones de euros. Pero nada más lejos de la realidad.

El inglés tiene cuatro años más de edad (28), pero también un valor de mercado superior (40 millones, por los 30 millones de Ez Abde) para un rendimiento idéntico (12+13 en 43). Sacar por menos al '10' verdiblanco de La Cartuja no sería tan fácil. En anteriores ventanas, se han rechazado sondeos que superaban los 25 millones por bonus, también con el beneplácito del atacante, que no tiene muchas ganas de cambiar de aires y que, llegado el caso, no lo haría para ser un suplente, ni siquiera de lujo.

Un escenario mucho más factible: traspaso multimillonario a un tercero y reparto de beneficios

Aunque el propio agente (por ahora) de Ez Abde descartaba una ofensiva del PSG por el de Beni Melal, el caso es que son muchos los clubes pudientes de Europa, Oriente Medio y la MLS que se han interesado por los servicios del atacante. Ahora mismo, con un posible cambio de representante, incluso, sobre la mesa, las partes implicadas en el futuro del '10' bético ven bastante más factible, y así lo deslizan a ESTADIO Deportivo, que este verano haya una venta cuantiosa a un tercero (con reparto 80%-20% en realidad) que un retorno a Can Barça.