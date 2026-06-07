La ventaja competitiva de uno de los clasificados para competiciones europeas sobre el resto

Quitando a los cuatro que jugarán la Champions League por la vía convencional, la Real Sociedad tiene el camino expedito para fichar antes del 30 de junio, ya que la prioridad de los verdiblancos, el Getafe y el Celta será la de generar plusvalías para cuadrar sus respectivos balances

Habría que incluir al Villarreal CF, que suele compartir objetivos de mercado con el Real Betis, pero, excluyendo a los cuatro equipos que se clasificaron para la Champions League y manejarán presupuestos mayores (FC Barcelona, Real Madrid y hasta el Atlético de Madrid, en realidad, juegan en otra Liga en este apartado), la Real Sociedad cuenta con una ventaja competitiva sobre los verdiblancos, el otro representante en la próxima edición de la Europa League (el RC Celta de Vigo) y el que lo hará en la Conference League, el Getafe CF. Y es que los donostiarras son los únicos que no deben equilibrar sus presupuestos a contrarreloj.

Apunta el 'Diario Vasco' que el club 'txuri-urdin' no está obligado, como el heliopolitano, el gallego y el azulón, a generar plusvalías millonarias antes del próximo 30 de junio, encomienda principal hasta entonces en La Cartuja, Balaídos y el Coliseum. Aunque ninguno de ellos entraría en causa de disolución ni nada por el estilo de no cumplir con ese apartado, les interesa hacer frente a sus obligaciones en materia de ingresos extraordinarios con LaLiga para no ver reducido su margen salarial y, por ende, tener una mayor holgura cuando se reabra la ventana oficial de transferencias de verano, lo que acontecerá oficialmente el próximo 1 de julio.

El Betis necesita entre 20 y 30 millones en traspasos

Los mediocentros Sergi Altimira y Nelson Deossa antes que otros fijos para Manuel Pellegrini como Natan de Souza y Ez Abde, que sólo saldrán por una cantidad fuera de mercado o, en el caso del extremo marroquí, los 60 millones de euros de su cláusula. El Real Betis necesita hacer caja antes de que termine el presente ejercicio fiscal por entre 20 y 30 millones de euros, aunque la compra por parte del Rayo Vallecano de Nobel Mendy y otras variables de operaciones previas, como las generadas por la entrada en Champions League del Como 1907 de Assane Diao y Jesús Rodríguez podrán ser descontadas seguramente del montante total.

El Celta, a por una venta de entre 15 y 16 millones

La propia presidenta del RC Celta, Marián Mouriño, admitía en una reciente entrevista que las cuentas del club exigían para su cuadre un traspaso o varios que sumaran entre 15 y 16 millones de euros, aunque dejó claro igualmente que no iban a malvender a nadie, por lo que tampoco descartaba un cuarto ejercicio seguido con déficit, lo que afectaría a su LCPD, eso sí, aunque podría verse compensado en todo caso con salidas invernales. Los celestes han puesto en venta a Hugo Sotelo y, aunque prioriza quedárselos, escucharía propuestas por el pivote Ilaix Moriba y el atacante Williot Swedberg, entre otros.

La marcha atrás por Uche desajusta al Getafe

Como quiera que el Crystal Palace hizo sus cuentas durante la temporada para que Christantus Uche no disputara los diez encuentros como titular recogidos en su contrato de cesión para eludir el pago de los 20 millones de euros de su opción de compra, que nunca llegó por tanto a convertirse en obligación, el Getafe CF necesita ahora vender por una cantidad similar antes del 30 de junio de 2026, pues había comprometido con LaLiga ese ingreso extraordinario para que ésta validara las llegadas en enero de Martín Satriano, Zaid Romero, Sebastián Boselli y Luis Vázquez.