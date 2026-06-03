La letra pequeña 'impide' al Betis bajar sus exigencias por Altimira y complica un traspaso programado

Los detalles del contrato del medio bético condiciona el elevado precio exigido por el Betis y frena por ahora una venta necesaria para cuadrar cuentas e impulsar la planificación

Altimira está en la rampa de salida para hacer caja con su traspaso.IMAGO

La hoja de ruta del Betis para cuadrar las cuentas e impulsar la planificación de Champions, contempla la venta de Sergi Altimira ante el interés que despierta en el mercado internacional, sobre todo en la Bundesliga, pero también en Países Bajos, Portugal e Inglaterra.

Tanto es así que el director de deportivo del Leipzig alemán viajó a Sevilla a principios de mayo para reunirse con el futbolista bético y tratar de avanzar en la operación y Fajardo estuvo en la ciudad germana para presenciar la final de la Conference League y, posiblemente, mantener contactos con los rectores teutones.

Ningún pretendiente se acerca a los 25 millones pedidos por el Betis

Sin embargo, aunque se espera que esta venta se termine produciendo, el Betis está encontrando dificultades para cumplir con sus expectativas económicas tanto en cuanto todavía ningún club ha llegado con una propuesta que alcance o se acerque mucho a los 25 millones que piden los verdiblancos por el centrocampista de Cardedeu.

Y lo cierto es que, a día de hoy, en el seno de la entidad bética no tienen intención de reducir sus exigencias, condicionado por la letra pequeña del contrato del medio y una cláusula le impide retener el cien por cien de lo recaudado por su venta.

Por ello, los números que hace el Betis con Altimira parten de la realidad que un porcentaje se lo llevará el propio jugador, por lo que se ve abocado a subir su apuesta para percibir lo máximo posible.

El porcentaje de su traspaso que se reservó Altimira condiciona su precio

Cabe recordar que el Betis se hizo con sus servicios en el verano de 2023 por 1,4 millones más 600.000 euros para el futbolista, cuyo beneficio en esta operación no termina en este plus incluido en su contrato, pues se aseguró un trozo del pastel de cara al futuro.

De este modo, ABC apunta que el medio y su entorno se reservaron un 15% de su futura venta que hay que restarle obviamente a la cantidad que cobre por la transacción. Dicho de otra forma, de los 25 millones se llevaría un pellizco cercano a los cuatro millones, por lo que los béticos ingresarían poco más de 20 kilos.

Esta cláusula obliga al Betis pedir una cifra a la que difícilmente llegarán los pretendientes que seducen a Altimira, pues hasta ahora nadie ha superado siquiera el listón de los 15 millones.

Fórmulas alternativas y un valor de mercado ajustado

Por ello, aunque hasta ahora ha remitido hasta esta cantidad, el Betis estaría abierto a fórmulas que le aseguraran acercarse a dicha cifra, con un fijo menor y pluses por rendimiento de fácil cumplimiento, más un porcentaje de una futura venta que le garantizara ingresos futuros por el jugador de solo 24 euros.

No obstante, cabe apuntar que, a tenor de su valor de mercado, el Betis tampoco está exigiendo un montante desorbitado, pues la web especializada Transfermarkt tasa al de Cardedeu en 20 millones de euros tras una espectacular subida culminada el pasado mes de octubre. Y es que tres años antes su cotización era de solo dos millones.