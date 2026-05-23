El Sporting CP no quería derrochar... en Altimira: ficha otros tres mediocentros, todos con sobrecoste

En la Cartuja piden 25 millones por el catalán, tasado en 20 por las cuentas especializadas; los lusos cubrirán las salidas de Hjulmand y Morita con Issa Doumbia, Pedro Lima y, seguramente, Silas Andersen, con un valor de mercado conjunto de 10,4 millones, aunque gastarán 31 fijos y 11 en bonus

El Sporting CP se ha retirado esta semana de la subasta por Sergi Altimira, su primer objetivo en este final de primavera para reorganizar su 'sala de máquinas'. Pretenden los blanquiverdes vender a Morten Hjulmand e Hidemasa Morita (54 millones de euros entre ambos según la tasación de la cuenta especializada 'Transfermarkt'), cubriéndose las espaldas con hasta tres mediocentros defensivos, ninguno de ellos el catalán, por el que el Real Betis exige un montante de salida de 25 millones (la misma fuente fija en 20 millones su valor de mercado) y habida cuenta de que sólo estaban dispuestos a llegar hasta aproximadamente los 15 y con bonus incluidos.

Algunos interpretarán erróneamente que los 'Leoes' no estaban dispuestos a ningún tipo de derroche, por más que acaben de comprar al atacante ex del Sporting de Braga Rodrigo Zalazar por ocho millones más (30) de su PVP para la mencionada web (22). Pero solamente han escatimado con el heliopolitano, pues se gastarán más de tres veces el precio sugerido para pertrecharse por dentro. De esta manera, han abonado al AVS Futebol un fijo de cuatro millones y dos en variables por Pedro Lima (tasado en 0,4), mientras que han llegado a un principio de acuerdo con el Venezia por Issa Doumbia, que cotiza a ocho y les costará 20 fijos, tres en bonus de fácil cumplimiento y otros tres más complicados.

Andersen, danés del Häcken sueco, el siguiente

Pero no queda ahí la cosa, pues el periodista escandinavo de 'Tipsbladet' Farzam Abolhossein da por hecho que el tercero en discordia para el doble pivote sportinguista será el joven danés de 21 años Silas Andersen, con un valor de mercado de dos millones de euros y por el que el subcampeón de la Primeira Liga ha ofertado siete millones, más otros tres según su rendimiento. El Häcken sueco, con el que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2029, se encuentra cerca de aceptar, pues podría multiplicar por diez su inversión para llevárselo hace año y medio del Utrecht neerlandés. Internacional por Dinamarca sub 21, firmaría hasta 2031 en tierras portuguesas.

El Sporting CP no era el único de fuera de Inglaterra y Alemania, los dos mercados con más interés por Sergi Altimira, que se ha movido recientemente por el de Cardedeu. Por ejemplo, el Ajax propuso en la última ventana invernal una cesión con opción de compra que fue rechazada de plano por las otras dos partes. También el Galatasaray movió ficha, aunque Eintracht de Frankfurt y RB Leipzig en la Bundesliga, más el Fulham en la Premier League parecen los más decididos. A ESTADIO Deportivo hablaban hace poco de un 'tapado' que podría llevarse el gato al agua, aunque lo que parece claro es que el '6' es el activo con más opciones de generar la plusvalía necesaria antes del 30 de junio pese a la clasificación para la Champions League.