El Sporting CP se retira de la subasta por Altimira y ya tiene a sus dos mediocentros

El subcampeón portugués, que jugará la previa de Champions, se ha decantado por Pedro Lima e Issa Doumbia como sustitutos de Hjulmand y Morita al comprobar que la alta tasación del catalán rondaba el doble de lo que estaba dispuesto a invertir; ya lleva gastados, eso sí, más de 54 millones

El Sporting CP lleva gastados más de 54 millones de euros, pues hizo oficial la contratación del atacante del Sporting de Braga Rodrigo Zalazar por una treintena, además de haber amarrado a Issa Doumbia, del Venezia, por 20 fijos y seis en variables, la mitad de fácil cumplimiento, además de a otro mediocentro, Pedro Lima, del Avs Futebol, por unos cuatro más. Los dos últimos, por cierto, ocupan la misma demarcación que Sergi Altimira, su primer objetivo para sustituir a Morten Hjulmand e Hidemasa Morita, con los que hará caja este verano. Un doble y tempranero movimiento que, según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, descarta al de Cardedeu.

El Sporting no pujará más por Altimira

Las contrataciones, aún no oficiales pero prácticamente cerradas, de Issa Doumbia y Pedro Lima propician que el Sporting CP se retire formalmente de la subasta por Sergi Altimira. Según algunas fuentes, los 'dragoes' habrían ofrecido 12 millones por el catalán (según otras, hasta 15 millones con los bonus incluidos) y el Real Betis los habría rechazado, aunque a este periódico confirman fuentes de la operación que, en realidad, hubo un sondeo, no una propuesta en firme, pues la diferencia entre los deseos lusos y las exigencias heliopolitanas (25 millones como precio de salida) convertían en imposible cualquier entendimiento.

El Leipzig, bien colocado, pero aún no hizo su movimiento

Si la semana pasada se desvelaba una reunión en Sevilla de Sergi Altimira y sus asesores con el director deportivo del RB Leipzig, Marcel Schäfer, pero su homólogo verdiblanco, Manu Fajardo, afirmaba no tener oferta alguna, parece que alemanes e ingleses se quedan solos en la carrera por el de Cardedeu. No sólo el representante de la otrora RDA en la Bundesliga, sino también otros clubes como el Eintracht de Frankfurt hacen cuentas por el pivote bético, mientras que otros equipos de la Premier League y la Championship, con indiscutible poderío económico, se podrían sumar a una subasta que interesa en La Cartuja, donde, pese a meterse en UCL, necesitan una plusvalía pronto.

"Es un grandísimo jugador y es normal que muchos equipos se interesen por él"

El consejero del Real Betis José María Gallego, que presentaba este jueves un libro sobre su reciente paso por el fútbol portugués (compró en 2021 el 80% de las acciones del Amora FC por un millón de euros), fue cuestionado por el asunto de Altimira, que manejó de la mejor manera posible: "Bueno, todavía estamos terminando la temporada, queda una jornada, aunque ya tenemos afortunadamente los deberes hechos y estamos clasificados para Champions League. Sergi es un jugador que tiene contrato, un grandísimo jugador. Es normal que muchos equipos se interesen por él, pero ahora mismo no estamos todavía en la fase de planificar ni entradas ni salidas para el año que viene".

Descartada la urgencia por hacer caja, pese a que alguno saldrá antes del 30-J

Dado que insistían los compañeros del país vecino, añadió: "Ya veremos qué pasa en verano, pero Altimira es un buen jugador y hay muchos clubes que, lógicamente, están interesados en él. No se trata de ser más duros ni más blandos. Hay unos activos que están ahí. No tenemos la urgencia, afortunadamente, de tener que vender. En otras ocasiones y en otros clubes sí ha ocurrido. El mercado deparará un poco. Es cierto que tenemos activos interesantes. Meternos en Champions también es un plus. Y ya veremos qué pasa. La planificación está todavía por llegar, casi no hemos acabado; necesitamos descansar unos días y veremos qué dice el mercado".