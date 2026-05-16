Sergi Altimira, protagonista por partida doble: baja ante el Barça y posible traspaso

Manuel Pellegrini confirma que el centrocampista catalán se cae de la convocatoria para el duelo en el Camp Nou, en la jornada 37 de LaLiga, y muestra su opinión sobre la reunión de la semana pasada con el director deportivo del RB Leipzig alemán y las noticias que salen este sábado en la prensa portuguesa hablando de una segunda oferta del Sporting CP

El Real Betis se ha ejercitado en la mañana de este sábado, en la tercera sesión antes de viajar el domingo en vuelo chárter hacia la capital catalana para enfrentarse por la noche al FC Barcelona en la unificada jornada 37 de LaLiga EA Sports. Este último entrenamiento ha estado marcado por la ausencia del lesionado Sergi Altimira, que se ha convertido en protagonista por doble motivo en la previa este choque en el Camp Nou: por la lesión que eleva a seis las bajas y por su reunión con el RB Leipzig, uno de los clubes que más están insistiendo en su fichaje para la próxima temporada. Tras la sesión matinal, Manuel Pellegrini se ha sentado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol y ha sido preguntado por ambas cuestiones.

Sergi Altimira se pierde el FC Barcelona - Real Betis por lesión

Altimira -con molestias en un gemelo- no podrá estar en un encuentro que ya no tiene nada en juego para el Barça, flamante campeón de LaLiga, ni tampoco para el Betis, clasificado matemáticamente para la próxima edición de la UEFA Champions League. El mediocentro se une en la enfermería al recién operado Aitor Ruibal, a Marc Bartra y a Ángel Ortiz -los tres se han despedido ya de la 2025/2026-; así como a los sancionados Diego Llorente y Juan Camilo 'Cucho' Hernández o al canterano Pablo García, concentrado con el Betis Deportivo para el vital choque de este sábado ante la SD Tarazona (a las 21:00 horas en La Cartuja).

"Sergi Altimira no alcanza a llegar al partido de mañana. Además de eso, Aitor Ruibal fue operado ayer de un problema de menisco y tiene un tiempo amplio de recuperación por delante. Luego, además de Marc Bartra y Ángel Ortiz, tenemos que agregar a Cucho Hernández y a Diego Llorente, que están suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. El resto están todos en condiciones de ir y seguramente vamos a sumar algun jugador del filial en la convocatoria", ha explicado el técnico chileno.

La opinión de Pellegrini sobre la reunión de Sergi Altimira con el RB Leipzig

El lunes pasado, en la antesala del importante partido ante el Elche, Sergi Altimira y sus representantes fueron vistos saliendo de un restaurante de Sevilla tras estar reunidos con el director deportivo del RB Leipzig, Marcel Schäfer; motivo por el que Pellegrini también ha sido preguntado durante su comparecencia por su opinión al respecto de esa reveladora cita y de sus intenciones con el futbolista catalán en la planificación de una temporada de Champions en la que parte como una de las mejores opciones del club para hacer caja.

"Bueno, fue una comida que estaba planificada de antes y que la relacionaron con un término. Todos los jugadores con sus representantes al terminar la temporada ven las distintas opciones que se presentan. Yo creo que el papel de Sergi ha sido muy positivo, llegó a este club sin haber jugado nunca ni en Primera ni en Segunda división y lleva más de 100 partidos con el Betis. Todo jugador tiene la posibilidad y el derecho de buscar cuál es su mejor futuro y de analizarlo con su representante para ver si quiere seguir y si quiere mejorar en la parte económica. Son cosas que le corresponden decidir a ellos al término de cada temporada", ha respondido el entrenador chileno, que también ha hablado de su propio futuro garantizando que no se perderá la Champions.

El Sporting Clube de Portugal prepara una segunda oferta

Además de Alemania, donde el RB Leipzig ha tomado la delantera ante el Eintracht de Frankfurt -que ofertó hace un año-, Sergi Altimira también es seguido de cerca por clubes de Inglaterra y por el Sporting CP. En Portugal trascendió la semana pasada una propuesta de 14 millones de euros más dos en variables que fue rechazada por quedarse muy lejos de la tasación de 25+5 que el Real Betis se marca como umbral mínimo en un hipotético traspaso.

Este sábado, el diario luso A Bola publica que la entidad lisboeta prepara una segunda oferta, la presentará en los próximos días y que será superior a esa primera propuesta que ha sido rechazada por el Betis, aunque igualmente se antoja insuficiente a priori, ya que rondará los 20 millones. El Sporting, siempre según la mencionada información, confía en que "las excelentes relaciones institucionales", tras las operaciones recientes con Rui Silva o con William Carvalho, sirvan para adelantarse a los germanos.