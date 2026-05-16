El 'flow' de Champions de Pablo Fornals: el baile del verano en el Betis

El centrocampista internacional vuelve al lugar de los hechos para intentar explicar lo que pasaba por su cabeza en esos segundos grabados para siempre en la historia del club verdiblanco. Y lo hizo en presencia de Marcos Assunçao, el hombre que puso a bailar a toda la hinchada hace casi 21 años: del 29 de mayo de 2005 al 12 de mayo de 2026

Es el baile del verano en la mitad verdiblanca de Sevilla: un golpe de cintura, unos pies que se van solos, el cuerpo que acompasa el movimiento, una inspiración que fluye rematando la actuación con una pelota que dibuja una parábola en el aire antes de colarse directamente por la escuadra. Es el 'flow' de Pablo Fornals, el gran héroe de la segunda clasificación del Real Betis para la UEFA Champions League en toda su historia después de 21 largos años de espera.

El Real Betis juega en la noche de este domingo ante el FC Barcelona en la jornada 37 de LaLiga EA Sports, un duelo ya sin nada en juego para ninguno de los dos equipos, pero la mente del aficionado heliopolitano sigue atrapada en ese golazo con el que Pablo Fornals certificó la victoria ante el Elche CF en el choque del pasado martes, que aprovechando la derrota del RC Celta ante el Levante UD en el choque inmeditamente anterior dejaba vista para sentencia la quinta plaza y su correspondiente pasaporte extra para disputar la máxima competición continental en la venidera 2026/2027.

Fornals intenta explicar el golazo que derribó, por fin, las puertas de la Champions

En este sentido, los perfiles oficiales que el club tiene en redes sociales han compartido un vídeo en el que Fornals explica su histórica diana desde el mismo punto del césped de La Cartuja en el que conectó su glorioso golpeo: "Bueno, pues me llega la pelota, controlo y, en ese momento en el que siento que la pelota se me ha quedado para pegarle... es que mi cuerpo iba solo. Es un estado de 'flow' en el que parece que actuas sin ser consciente de lo que estás haciendo. Le pegué con todo", ha recordado Fornals.

El arraigo del '8' por el Betis es absoluto. Ya lo explicó ante las cámaras, con problemas para contener lágrimas de emoción nada más acabar el partido. "Llegar aquí y sentir esto tan pronto como casa, con todo lo que estamos haciendo, con todo lo que el club está construyendo, viendo que cada año se consiguen cosas que hacía mucho tiempo que no pasaban o hitos históricos... Además de sentirte muy orgulloso individualmente, como creo que nos sentimos cada uno de los jugadores, también lo estamos por el club, por la afición y por todos los trabajadores que nos representáis", ha explicado.

"La afición del Betis te hace saber por la calle lo importante que es esto"

"Si no hubiera sido yo, diría lo mismo: que fue un golazo. Conforme van pasando las horas después del partido y después del gol, me hacen sentir y me hacen ver que, tanto para el club como para la afición, no ha sido un gol más". "Cosas así te demuestran que cualquier esfuerzo o cualquier mal rato valieron la pena. La gente te hace saber por la calle lo importante que es esto".

"Recordaré siempre esa cara de felicidad cuando el balón entra a la red. Estos días ha venido Assunçao, que fue quien metió el gol hace 21 años y ver cómo lo sigue tratando la gente, cómo se lo recuerdan, me hace pensar que dentro de muchos años, cuando viva aquí o venga a visitar el club, la gente seguirá recordando ese gol", ha añadido en un vídeo para su agencia de representación, All Iron Sports.

"Claro que me imagino escuchando el himno de la Champions con la camiseta del Betis. Es algo que deseo porque nunca lo he hecho con ningún equipo, nunca he escuchado esa música siendo uno de los protagonistas y eso era una espinita que me quedaba clavada", explica Fornals, que tiene un recuerdo para aquel ilusionado niño que salió de Castellón con sólo 15 años para empezar a vivir un sueño en el Málaga.

Después de 21 años, Marcos Assunçao revivió su alegría gracias a Pablo Fornals

"¿Sabéis qué tiene en común esta foto? ​Ambos marcamos el gol que metió al Real Betis en la Champions. ​Hace 21 años yo pude marcar el gol que clasificó al Betis para su primera Champions. Hoy pude ver desde la grada a Pablo Fornals haciendo lo mismo y fue increíble", ha compartido también en estos últimos días Marcos Assunçao, que de manera oportuna fue invitado por el club a este partido que acabó siendo histórico.

El golazo de Fornals fue a falta de dos encuentros para el final de LaLiga y en casa. El de Assunçao llegó en la jornada 38 y a domicilio, frente al RCD Mallorca. En el 53', adelantó al Betis y el tanto del empate, anotado por el balear Guillermo Ariel Pereyra en el 88', no cambió la clasificación gracias a que el Málaga CF ganaba por 0-2 al Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán y brindó en bandeja la cita con la historia.

Antony dos Santos y Natan de Souza recogen el testigo de sus compatriotas Luis Eduardo Schmidt 'Edu', Ricardo Oliveira, Denilson de Oliveira, Robert de Pinho y Diego Tardelli. "Otro brasileño haciendo historia con el Betis", escribe Assunçao agradeciendo la camiseta que le regaló Antony.