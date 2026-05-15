Los once jugadores verdiblancos que esperan la llamada definitiva para hacer las maletas

Los colombianos 'Cucho' Hernández y Deossa, los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, los brasileños Natan y Antony, el español Fornals, el congoleño Bakambu, el suizo Ricardo Rodríguez, el mexicano Álvaro Fidalgo y el argentino Lo Celso, en las prelistas de sus selecciones para el Mundial

Hasta once jugadores del Real Betis esperan una llamada durante la segunda quincena de mayo para hacer las maletas rumbo a Estados Unidos, México y Canadá, donde a partir del próximo 11 de junio se disputará el Campeonato del Mundo de fútbol. Todos ellos figuran en las prelistas de hasta 55 reservados (comunicadas públicamente o filtradas a los medios de comunicación) por cada país clasificado de las que saldrán los 26 elegidos definitivos. Unos con más posibilidades que otros, la incertidumbre es común, así como el miedo lógico a tener algún problema físico en las jornadas de Liga que restan, ya sin margen de recuperación.

Los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, con opciones diferentes

Aunque ha faltado a las dos últimas citaciones, en noviembre por una operación planificada de los cornetes nasales, y apenas acumula siete partidos con la selección absoluta de Colombia, los excelentes números en LaLiga de Juan Camilo 'Cucho' Hernández hacen lógica la preselección del ariete de Pereira, que lleva 15 goles y tres asistencias en 39 partidos oficiales con el Real Betis. Más inesperada es la presencia con los 'cafeteros' de Nelson Deossa, tanto por su ostracismo como heliopolitano como por el hecho de que nunca ha formado en el combinado auriazul, más allá de una llamada en la que no pasó el último corte cuando estaba en México.

Los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, fijos

En ninguna quiniela figura la ausencia de la lista definitiva de Marruecos del extremo Ez Abde y el pivote Sofyan Amrabat, más allá de que hay un nuevo seleccionador y podría haber alguna sorpresa. El de Beni Melal salió al final y fue titular, respectivamente, en los dos únicos amistosos con Mohamed Ouahbi en el banquillo, contra Paraguay y Ecuador, mientras que tuvo la deferencia de dejar en Sevilla al de Huizen, recién recuperad de su larga lesión de tobillo, para que ganara ritmo a las órdenes de Manuel Pellegrini, aunque se trata de un 'peso pesado' del vestuario de los 'Leones del Atlas' y, habida cuenta de que está jugando asiduamente, no faltará a la magna cita.

Los brasileños Antony y Natan cruzan los dedos

Mientras que el de Osasco fue únicamente a la primera convocatoria de Carlo Ancelotti con la 'verde-amarelha' como premio a su gran final de temporada 24/25 con el Real Betis y ya no ha repetido más, el de Itapecerica da Serra nunca ha sido internacional absoluto con Brasil. Ambos están incluidos entre los 55 reservados por el italiano para la cita en Estados Unidos, Canadá y México, aunque no son favoritos en ninguna quiniela. El extremo Antony Matheus dos Santos oposita a las plazas de los lesionados Rodrygo y Estevao firmando la mejor temporada de su carrera (14 goles y 10 asistencias en 44 partidos), mientras que la regularidad es el gran aval de Natan de Souza.

Fidalgo, con muchas opciones de afianzarse en México

Recién sellada su adquisición de la doble nacionalidad hispano-mexicana tras cinco años en uno de los países que organiza el Mundial de 2026, no dudó Javier Aguirre en hacer internacional a Álvaro Fidalgo, único fichaje invernal del Real Betis, algo venido a menos en los planes de Manuel Pellegrini recientemente. Sin un perfil como el del asturiano a su disposición, se da por hecho que el 'Vasco' lo incluirá también entre los 26 definitivos.

Ricardo Rodríguez no faltará con Suiza

Con 136 internacionalidades desde que Ottmar Hitzfeld lo hiciera debutar en 2011 con 19 años recién cumplidos, Ricardo Rodríguez bate récords con Suiza, no se pierde una convocatoria desde hace casi nueve años. A nadie le cabe duda de que el oriundo de Chile será uno de los fijos de Murat Yakin para el próximo Mundial, alternando con el combinado helvético como lateral zurdo, su posición natural, y central izquierdo en una línea de tres.

Lo Celso espera no perderse esta vez cómo Argentina defiende título

Tuvo la pésima suerte de lesionarse a última hora y quedarse sin Mundial de Qatar 2022, por lo que, aunque Giovani Lo Celso ha sido fijo para Lionel Scaloni en este periodo glorioso de la Albiceleste, con dos Copas América y la Finalissima que sí figuran en su casillero, el recién recuperado de una larga dolencia tendinosa es de los argentinos que más ganas tienen de estar en la cita de Estados Unidos, Canadá y México, donde su combinado nacional defiende título. Está incluido en la prelista de 55.

Fornals, con méritos de sobra para convencer a De la Fuente en la 'Roja'

En el 'Top 10' de las cinco grandes Ligas del Viejo Continente en lo que a pases clave se refiere (con 117 en jugadas que terminan en gol), sería muy injusto que Pablo Fornals no se colara entre esas 4-5 plazas que todavía le bailan a Luis de la Fuente, con el que el castellonense fue campeón de Europa sub 21 y que lo recuperó para la causa esta campaña, premiando su fenomenal campaña en el Real Betis. Acaba de anotar el tanto que certifica la Champions League para un total de ocho dianas y nueve asistencias en 50 encuentros.

Bakambu, indiscutible con la República Democrática del Congo antes de la retirada

Titular indiscutible con la República Democrática del Congo tanto en la fase de 'play off' africana con vistas a la repesca como en la final interconfederaciones contra Jamaica, será el primer y último Mundial para Cédric Bakambu, que alcanza tal hito con 35 años recién cumplidos. Con una participación más discreta con el Real Betis (ha marcado cuatro goles y brindado tres asistencias en 26 partidos) que la del curso pasado, cuando fue clave en la Conference League (10+4 en 42, con 7+2 en 14 de UECL), es indiscutible para su seleccionador.