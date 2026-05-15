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Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 7 etapa | Vingegaard se exhibe, pero no es suficiente, y Enric Mas se hunde

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) vence con autoridad la primera etapa de montaña, pero sigue muy lejos del liderato en un Giro de Italia 2026 que ya se ha dejado a varios favoritos en el camino

Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 7 etapa | Vingegaard se exhibe, pero no es suficiente, y Enric Mas se hunde

Jona Vingegaard, en la subida al BlockhausImago

Antonio José MedinaAntonio José Medina 5 min lecturaSin comentarios

La primera cita con la montaña en el Giro de Italia 2026 acabó con una exhibición del gran favorito, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) y con el descarte de algunos de los favoritos, entre los que destaca el balear Enric Mas, quien con su caída arrastró a cuatro de sus compañeros (Rubio, Romo y Juanpe López) que se quedaron a ayudarle.

La séptima etapa, entre Formia y Blockhaus, la más larga del Giro 2026 con 244 km de recorrido y 4.600 metros de desnivel, ya fue dura por su duración y los ciclistas llegaron con lo justo a la gran subida final. Y ahí, el danés del Visma dio el hachazo a cinco kilómetros de meta y, aunque Gall y Pellizzari trataron de seguirle, pronto se dieron cuenta de que no podían.

Antes de ese ataque se habían quedado nombres importantes como Enric Mas o Egan Bernal. También lo hizo un Afonso Eulalio, aunque el portugués tenía muy claro su objetivo y se centró en ir a su ritmo. Eso le permitió no desgastarse, llegar a poco de menos de tres minutos de Vingegaard y conservar la maglia rosa con más de 3 minutos de ventaja sobre el ciclista danés.

Entre los nombres destacados, aparte de Gall y Pellizzari, aparecen Jai Hindley, Ben O'Connor o Giulio Ciccone, que han sido los únicos que se han quedado en la pelea por el Giro tras una primera criba que acabó con el resto de favoritos.

Clasificación etapa 7 del Giro de Italia 2026

1. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 06:09:15

2. Gall Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 13

3. Hindley Jai (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:02

4. Pellizzari Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:05

5. O'Connor Ben (Team Jayco-AlUla) + 01:05

6. Rondel Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 01:29

7. Ciccone Giulio (Lidl-Trek) + 01:40

8. Gee-West Derek (Lidl-Trek) + 01:42

9. Storer Michael (Tudor Pro Cycling Team) + 01:44

10. Arensman Thymen (Netcompany INEOS Cycling Team) + 01:44

11. Hirt Jan (NSN Cycling Team) + 02:13

12. Harper Chris (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 02:13

13. López Martin (XDS Astana Team) + 02:42

14. Poels Wout (Unibet Rose Rockets) + 02:55

15. Eulalio Afonso (Bahrain Victorious) + 02:55

Clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 7

1. Eulalio Afonso (Bahrain Victorious) 30:59:23

2. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) + 03:17

3. Gall Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 03:34

4. Hindley Jai (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 04:25

5. Pellizzari Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 04:28

6. O'Connor Ben (Team Jayco-AlUla) + 04:32

7. Rondel Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 04:56

8. Ciccone Giulio (Lidl-Trek) + 04:57

9. Arensman Thymen (Netcompany INEOS Cycling Team) + 05:07

10. Storer Michael (Tudor Pro Cycling Team) + 05:11

11. Scaroni Christian (XDS Astana Team) + 05:23

12. Hirt Jan (NSN Cycling Team) + 05:40

13. Gee-West Derek (Lidl-Trek) + 06:10

14. Arrieta Igor (UAE Team Emirates-XRG) + 06:11

15. Bernal Egan (Netcompany INEOS Cycling Team) + 06:18

16. Piganzoli Davide (Team Visma | Lease a Bike) + 06:22

17. Caruso Damiano (Bahrain Victorious) + 06:24

18. Beloki Markel (EF Education-EasyPost) + 06:24

19. Harper Chris (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 06:41

20. Kulset Johannes (Uno-X Mobility) + 06:46

21. Van Eetvelt Lennert (Lotto-Intermarché) + 07:12

22. Kuss Sepp (Team Visma | Lease a Bike) + 07:25

23. Christen Jan (UAE Team Emirates-XRG) + 07:50

24. Cepeda Alexander (EF Education-EasyPost) + 07:58

25. De la Cruz David (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 08:11

26. Mühlberger Gregor (Decathlon CMA CGM Team) + 08:29

27. López Martin (XDS Astana Team) + 09:04

28. Mas Enric (Movistar Team) + 09:14

29. Vlasov Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 11:34

30. Romo Javi (Movistar Team) + 12:09

33. Lopez Juanpe (Movistar Team) + 16:51

35. Rubio Einer (Movistar Team) + 19:07

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