Una caída arrastra a todos los favoritos y Ballerini da una alegría a Italia en el Giro 2026

Dylan Groenewegen, Jonathan Milan, Orluis Aular... una caída en los adoquines de Nápoles hizo caer a todos los candidatos para hacerse con la sexta etapa del Giro, que ocupaban los primeros puestos, y eso fue aprovechado por los que veían detrás

El único peligro que representaba la etapa entre Paestum y Nápoles estaba en las posibles caídas en el rápido tramo final. Era corta, llana, fácil de controlar para los equipos de los sprinters y para que los favoritos no sufrieran ante de lo que les llega ahora con la primera aparición seria de la montaña.

Todo salió como se preveía... hasta las caídas. En un final apretado, en las calles de Nápoles, el ciclista italiano Davide Ballerini (XDS Astana) se impuso al belga Jasper Stuyven y al francés Paul Magnier, ambos del Soudal, que fueron de los pocos favoritos que evitaron la caída final, que dejó sin opciones de etapa a algunos de los grandes candidatos.

Dylan Groenewegen, Jonathan Milan o la gran baza del Movistar Team, Orluis Aular, fueron algunos de los que dieron con sus huesos en el asfalto tras la temida curva adoquinada que había poco antes del final y que tanto temían los ciclistas. La caída barrió con todos los que ocupaban los primeros puestos y se preparaban para luchar por la etapa, y Ballerini y los que venían por detrás no lo desaprovecharon y se hicieron con el triunfo.

Los favoritos al triunfo en el Giro 2026 no estaban ahí. En un final tan peligroso prefirieron guardar fuerzas, no arriesgar y entraron con el pelotón, por lo que estarán listos para luchar a partir de la etapa de este viernes, con final en Blockhaus y unos últimos kilómetros que marcarán diferencias.

Eulalio Afonso sigue líder en el Giro

Con esto, tampoco cambió nada la general, que sigue liderada por el portugués Eulalio Afonso, del Bahrain Victorius, con igor Arrieta justo detrás de él, a casi tres minutos de la maglia rosa.

La etapa tuvo poca historia. Como se esperaba hubo una fuga. Y como era previsible, nunca se puedo escapar del escrutinio de los equipos que tenían intereses en que se llegara en grupo. Luca Vergallito y Edward Planckaert (Alpecin) saltaron primero y luego llegaron Mattia Bais (Polti VisitMalta), Manuele Tarozzi y Martin Marcellusi (Bardiani).

Nunca pudieron alcanzar una ventaja que les permitiera albergar esperanzas e, incluso, fueron cazados por el grupo con mucha etapa por delante. Así se llegó a las calles de Nápoles, donde ocurrió lo que se temía en los adoquines. Una caída que, posiblemente, tenga algún damnificado.

Clasificación de la Etapa 6 del Giro de Italia 2026

1. Ballerini, Davide (XDS Astana Team) 03:19:30

2. Stuyven, Jasper (Soudal Quick-Step) m.t.

3. Magnier, Paul (Soudal Quick-Step) m.t.

4. Plowright, Jensen (Alpecin-Premier Tech) m.t.

5. Turner, Ben (Netcompany INEOS Cycling Team) m.t.

6. Segaert, Alec (Bahrain Victorious) m.t.

7. Mozzato, Luca (Tudor Pro Cycling Team) m.t.

8. Magli, Filippo (Bardiani-CSF 7 Saber) m.t.

9. Zanoncello, Enrico (Bardiani-CSF 7 Saber) m.t.

10. Van Uden, Casper (Team Picnic PostNL) m.t.

11. Blikra, Erlend (Uno-X Mobility) m.t.

12. González, David (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) m.t.

13. Narváez, Jhonatan (UAE Team Emirates-XRG) m.t.

14. Lonardi, Giovanni (Team Polti VisitMalta) m.t.

15. Aerts, Toon (Lotto-Intermarché) m.t.