España - Israel de Balonmano | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de clasificación de los Hispanos para el Mundial 2027

Estar en la cita mundialista y realizar un buen papel abriría a la selección española de balonmano las puertas para estar presente también en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Llega la hora de la verdad. La selección española de balonmano tratará de dar en la madrugada del jueves al viernes (00:00 horas) el primer paso hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 a 10.000 kilómetros de distancia, justo los que separan España de Buenos Aires, donde se disputará la eliminatoria de clasificación para el Mundial de Alemania 2027 que enfrenta a los Hispanos con Israel.

Tal y como explicó la Federación Española en el mes de abril, la sede elegida es consecuencia de la actual situación geopolítica que se vive con los israelíes, lo cual hizo indispensable buscar una sede neutral que acogiese la eliminatoria.

Se trata de dos encuentros vitales para la selección. De lo que ocurra contra Israel tanto en el primer choque como en el del domingo depende no solo el billete mundialista, sino también la posibilidad de dar el primer paso hacia los Juegos de Los Ángeles, ya que el Mundial de Alemania además de otorgar plaza olímpica al campeón, repartirá los primeros puestos en los torneos preolímpicos.

Jordi Ribera expresa el deseo de jugar en casa

Cuestionado por el hecho de tener que desplazarse hasta Argentina para estos dos partidos, el seleccionador, Jordi Ribera, lamenta no poder disfrutar del calor de la afición, algo que sin duda echarán en falta.

"A todos nos gusta jugar en casa. Además se ha demostrado en los últimos partidos que hemos jugado en España que la selección atrae a la gente, porque siempre hemos llenado, pero las circunstancias son así, los dos partidos son en campo neutral y tampoco hay que darle más vueltas", explica.

Los 'nuevos' Hispanos, preparados para la batalla

Pese al orden y rigor táctico que se presupone a Israel, ello no minimiza el cartel de favorito de un conjunto español que, tras dos años marcados por el profundo relevo generacional iniciado tras los Juegos Olímpicos de París, se siente preparado para dar el paso adelante que todavía le falta para volver a pelear por todo.

"Creo que el equipo se ha ido afianzando, pese a que quizá los resultados no han sido los que todos queríamos, pero también sabíamos que estábamos en un proceso de renovación. Sin embargo, ahora todos somos conscientes de que ya hemos pasado ese período de prueba y tenemos que mostrar la solidez necesaria para lograr nuestros objetivos", sentencia Ribera.

A qué hora es el España - Israel de balonmano

Los Hispanos se enfrentarán a Israel en la madrugada del jueves al viernes 15 de mayo en esta ventana de selecciones nacionales, en un partido programado para las 00:00 horas en el Parque Olímpico de la Juventud, en Buenos Aires, Argentina. Será el primer partido en tres días ante el equipo israelí, ya que volverán a verse las caras el domingo en la vuelta de la eliminatoria

Dónde ver por TV este España Francia de balonmano masculino

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de balonmano y, en esta ocasión, no es diferente, por lo que el partido de los Hispanos, clasificatorio para para el Mundial, y ya con vistas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se podrá ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también estamos dando toda la información sobre esta eliminatoria clasificatoria para el Campeonato del Mundo 2027, el cual se celebrará en Alemania.