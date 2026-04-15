Los Hispanos van con todo para el Mundial

Jordi Ribera llama al joven pivote Artur Parera y regresan Agustín Casado, Álex Dujshebaev o Dani Fernández, que no jugaron ante Francia, para vérselas con Israel

La selección española de balonmano masculino se jugará el pase al Mundial del próximo año en un doble enfrentamiento ante Israel que, según acordó y anunció la pasada semana, se va a disputar íntegramente en Argentina. El hecho de que los israelíes tengan que jugar en campo neutral por la guerra con Irán y que, en España, habría tenido que disputarse el encuentro a puerta cerrada hizo que ambas federaciones acordaran buscarse un país intermedio en el que sí pudiera haber público y ambiente de balonmano.

Jordi Ribera, seleccionador de los Hispanos, ya ha ofrecido este jueves la lista de convocados para este play-off clasificatorio de casa a los encuentros que se jugarán en La Casa del Handball Argentino el jueves 14 de mayo, a las 19:00 (00:00 del viernes 15 en España), y el sábado 16 de mayo, a las 20:30 horas en España.

“Son dos partidos importantes porque es la eliminatoria que nos da acceso directo al Mundial", indica un Jordi Rivera que avisa de lo importante que es estar presente en Alemania 2027. "Este Mundial es muy importante porque ya hay en juego una plaza para los Juegos Olímpicos y también las clasificaciones para los preolímpicos. Son dos partidos que tenemos que encarar con la máxima exigencia, teniendo en cuenta que no vamos a poder jugar en casa”, añadía el de Sarriá de Ter en declaraciones a la Federación Española.

Vuelven pesos pesados a la selección española

Por ello, el técnico catalán ha hecho menos 'rotaciones' que en los dos amistosos ante Francia y ha llamado de regreso a referentes como Agustín Casado, Álex Dujshebaev o Dani Fernández, aunque también dará la oportunidad a jóvenes como pivote Artur Parera.

El joven jugador de 23 años, del Bada Huesca, recibía los elogios del seleccionador español, que ve en él una alternativa de futuro para un puesto tan importante como discutido entre los Hispanos. "Seguimos en ese proceso de crecimiento, con un nuevo jugador que va a debutar como es Artur Parera. Está haciendo muy buena temporada. Lleva tres años muy buenos, uno en Puerto Sagunto y dos en Huesca. Creemos que puede ser una buena oportunidad, sobre todo en la faceta ofensiva. Siempre intentamos dar la oportunidad a algún jugador joven y creemos que Artur nos puede aportar mucho”, afirmó Ribera.

Sobre el rival, el técnico español no se fía pese a la supuesta superioridad de los Hispanos. “Israel jugó los dos partidos en Georgia, quienes habían hecho un buen Europeo pese a no ganar, compitiendo muy bien incluso contra Croacia. El hecho de jugar en casa hacía pensar que era favorita, pero Israel jugó con muy buena intensidad y consiguió sacar la eliminatoria”, advierte el gerundense.

Lista de convocados de la selección española masculina de balonmano

Portería: Sergey Hernández Ferrer (SC Magdeburg), Gonzalo Pérez de Vargas Moreno (THW Kiel) y Álvaro Pérez Méndez (Club Deportivo Ademar León Balonmano).

Central: Ian Tarrafeta Serrano (HBC Nantes).

Lateral Derecho: Imanol Garciandia Alustiza (Pick Szeged), Álex Dujshebaev Dovichebaeva (KS Kielce) y Marcos Fis Ballester (Club Balonmano Granollers).

Lateral Izquierdo: Petar Cikusa Jelicic (F.C. Barcelona), Jan Gurri Aregay (Sporting C.P.), Antonio Serradilla Cuenca (TVB Stuttgart HB) y Agustín Casado Marcelo (HC Montpellier).

Extremo Derecho: Aleix Gómez Abelló (F.C. Barcelona) y Kauldi Odriozola Yeregui (HBC Nantes).

Extremo Izquierdo: Ian Barrufet Torrebejano (F.C. Barcelona) y Daniel Fernández Jiménez (F.C. Barcelona).

Pivote: Abel Serdio Guntín (Wisla Plock), Artur Parera Ibáñez (Club Balonmano Huesca) y Antonio Bazán Legasa (F.C. Barcelona).