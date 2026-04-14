Batacazo de Movistar nada más empezar con Iván Romeo

El ciclista español cedió casi un minuto y medio respecto al vencedor (17:43), el danés Julius Johansen, quien voló por las carreteras de La Coruña

El danés Julius Johansen (UAE Team Emirates XRG) se impuso este martes en la contrarreloj inaugural de O Gran Camiño y es el primer líder de la carrera gallega, en la que Iván Romeo (Movistar) protagonizó la gran decepción tras sufrir un doble pinchazo que casi lo descarta para la general.

El ciclista español cedió casi un minuto y medio respecto al vencedor (17:43), que voló por las carreteras de La Coruña. Johansen ya marcó el mejor tiempo en los dos primeros pasos cronometrados y cruzó la línea de meta con 16 segundos de renta sobre el portugués Rafael Reis (Anicolor-Campicarn) y 17 sobre el también portugués Nelson Oliveira (Movistar).

El trazado, con 235 metros de desnivel acumulado y 15 kilómetros con salida y llegada en la Torre de Hércules, fue muy exigente para los ciclistas.

El noruego Jørgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike) confirmó su candidatura a la general con un gran rendimiento en la primera jornada. Entró a 28 segundos del ganador y aventajó en 13 al británico Adam Yates, máximo favorito.

El italiano Alesandro Pinarello, otro de los que parte en las quinielas para pelear por la victoria final, se dejó 5 segundos respecto a Yates y 18 con Nordhagen.

El gran perdedor de esta jornada fue Iván Romeo, quien el lunes había mostrado su ambición para la crono. El español sufrió un pinchazo a 5,9 kilómetros de meta y perdió alrededor de 30 segundos en el cambio de bicicleta. A partir de ahí, bajó el ritmo, quizá consciente de que sus opciones de ganar la general se habían esfumado.

Iván Romeo y su doble pinchazo

El vallisoletano Iván Romeo (Movistar) no escondió este martes su decepción por haber pinchado a 5,9 kilómetros de la línea de meta, en la contrarreloj inaugural de O Gran Camiño.“Se ha visto que estaba muy mal el terreno en esa zona de las alcantarillas. Al final, si quieres ganar tienes que arriesgar ahí y he pinchado las dos ruedas en una alcantarilla. Es lo que hay”, comentó a los periodistas tras la etapa.

Romeo cedió casi un minuto y medio sobre el vencedor de la etapa, el danés Julius Johansen (UAE Team Emirates XRG), que voló por las carreteras de La Coruña. Además, perdió tiempo con los favoritos para pelear por la general, el británico Adam Yates, el noruego Jørgen Nordhagen y el italiano Alesandro Pinarello.

. Es verdad que no tenía la preparación que quería para estar carrera y la general ya era complicada, pero ahora todavía o está mucho más. Tocará replantear la carrera e ir por las etapas con Carlos -Canal, que está muy bien”, indicó.