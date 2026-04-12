Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el tropiezo del Deportivo de La Coruña y el triunfo del Racing de Santander en la jornada 35

La jornada 35 vivió este domingo un día apasionante de fútbol en LaLiga Hypermotion con hasta cinco partidos en los que se enfrentaron Granada y Cultural Leonesa, Huesca y Deportivo de La Coruña, Cádiz y Andorra, Mirandés y Castellón, Racing de Santander y Almería

Jornada muy intensa la de este domingo en LaLiga Hypermotion con hasta cinco encuentros. La polémica apareció entre Granada y Cultural Leonesa para finalmente ver un triunfo local. El Andorra siguió ahondando en la crisis del Cádiz para vencer por la mínima. El Deportivo de La Coruña vio como el Huesca le empató a última hora en El Alcoraz. Mirandés y Castellón hicieron una oda al fútbol con un empate que no terminó por convencer a ninguno. El Racing de Santander, en el partido ante el segundo clasificado, el Almería, se impuso con contundencia en El Sardinero.

Granada 1-0 Cultural Leonesa

Un tempranero gol de penalti de Rubén Alcaraz permitió al Granada agarrar media permanencia al vencer este domingo por 1-0 a la Cultural Leonesa, que seguirá como colista de Segunda con la salvación cada vez más complicada.

Huesca 1-1 Deportivo de Coruña

El Huesca puso en aprietos al Deportivo de La Coruña (1-1) y logró un punto que no le sirve de mucho en su lucha por salir de la zona de descenso, ante un rival que fue mejor pero no pudo hacerse con una victoria que le habría consolidado en la parte alta de la tabla. En el minuto 72, Nsongo dispuso de una buena ocasión, pero Dani Jiménez despejó el balón a córner y en la siguiente jugada Luismi Cruz batió con un potente disparo al portero azulgrana tras un pase de Quagliata. En el último cuatro de hora, el Huesca que buscó a la desesperada igualar el marcador y el Deportivo, replegado, lo apostó todo a la contra para aumentar su ventaja. En una de las últimas jugadas, con el equipo oscense volcado sobre la portería visitante, Carrillo aprovechó un despeje defectuoso de Ferllo para igualar el duelo en el minuto 90.

Cádiz 0-1 Andorra

El Cádiz, en caída libre, ha vuelto este domingo a perder en su casa, frente al Andorra (0-1), en la séptima derrota consecutiva en su estadio de los gaditanos y quinta consecutiva desde que llegó Sergio González a su banquillo. Tras este resultado, el conjunto cadista continúa en la decimoctava posición, con cuatro puntos de ventaja sobre las posiciones de descenso, al aprovechar que sus rivales de la cola no le han recortado desventaja, pese a que el equipo andaluz suma doce derrotas en los últimos catorce encuentros. El Andorra, por su parte, se encarama a la novena plaza, aunque alejado de los lugares de promoción de ascenso.

Mirandés 2-2 Castellón

El empate (2-2) entre el Mirandés y Castellón fue un homenaje al fútbol ofensivo, con alternativas y con una parte para cada equipo, sin que ninguno de los dos quedara satisfecho con el punto obtenido, porque los visitantes desperdiciaron un 0-2 al descanso y ocasiones para sentenciar y los locales, tras quedarse en superioridad numérica, también lamentaron el acierto del guardameta rival Matthys en el tramo final.

Racing de Santander 5-1 Almería

El Racing de Santander se reencontró con el juego, y los goles, para imponerse con autoridad a la UD Almería (5-1), en el duelo directo entre primero y segundo de LaLiga Hypermotion, y aprovechó el resto de resultados de la jornada para volver a abrir brecha en la cabeza de la clasificación y recuperar la ilusión de su afición por el ascenso tras varios malos resultados.

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