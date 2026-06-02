El Cádiz dice adiós a su capitán: Álex Fernández se despide tras 9 temporadas y 308 partidos

El centrocampista madrileño se despide del "club de su vida", el Cádiz CF, tras 308 partidos, buscando un nuevo club para seguir creciendo en su trayectoria profesional y 'metiendo presión' al equipo gaditano, que debe moverse rápido en el mercado después de salvarse por la mínima del descenso

La temporada de la Liga Hypermotion ha llegado a su fin y con ella empiezan los cambios drásticos en los equipos. Uno de los movimientos que más se van a hacer notar en la Segunda División española va a ser la marcha de Álex Fernández del Cádiz CF, cediendo su brazalete. El equipo andaluz, que se ha quedado a un paso del descenso a 1ª RFEF, dice adiós a su capitán después de 9 temporadas, en la que su mayor hito ha sido el ascenso a Primera División en la temporada 2023-24.

El futbolista madrileño ha vestido los colores del Cádiz en 308 partidos, por eso le ha resultado tan difícil despedirse del que considera "el club de su vida", como ha repetido en varias ocasiones en un emotivo acto de despedida, celebrado este lunes. Pero más allá de su emocionante despedida, hay que analizar bien este movimiento, ya que afectará tanto al equipo del nuevo Mirandilla, que debe encontrar un refuerzo de lujo en el mercado, como a la Segunda División, con el mediocentro en busca de un nuevo club.

Así fue la despedida de Álex Fernández del Cádiz

"La vida me hizo del Cádiz y yo hice del Cádiz mi vida". Con esta frase Álex ha resumido a la perfección lo que ha sentido siendo parte del equipo gaditano durante 9 temporadas. El centrocampista madrileño se ha despedido del club entre lágrimas, aunque eso sí, muy satisfecho con su recorrido sobre el verde, con 41 goles, 100 victorias y un ascenso, y sintiendo todo el cariño de la afición cadista.

"Si de algo puedo presumir de estos nueve años, es que he sido muy honesto con mi trabajo aquí. He dado absolutamente todo lo que tengo y todo lo que soy por el club y que te lo reconozcan en un campo rival dice mucho" menciona el pequeño de los hermanos Fernández, que en su último partido en el campo del Racing de Santander, uno de los equipos que la temporada que viene jugará en La Liga, pudo marcar y celebrar su último gol vestido de amarillo, aunque le resultado final del encuentro fuera 4-1. En su despedida, Álex sólo echó de menos a Nacho, quién no pudo ir por motivos personales.

¿Es la retirada de Álex Fernández del fútbol?

Su marcha del Cádiz no significa que el jugador madrileño vaya a colgar las botas, si no un cambio de era en su carrera futbolística. El mediocentro habla de "cerrar una etapa" pero aún busca seguir ampliando su carrera futbolística, por lo que los equipos de La Liga Hypermotion pueden frotarse las manos con él, aunque con el futuro todavía por decidir. Lo que está claro es que este adiós del Cádiz no es una retirada, es un cambio de aires.

El Cádiz tiene tareas pendientes si no quiere otra temporada al borde del descenso

La sensible baja de Álex Fernández, quién además de juego aportaba liderazgo, tendrá que ser bien suplida por el Cádiz, que no puede permitirse más errores. Esta campaña se ha salvado por la mínima de caer de la categoría de plata, pero el próximo año no pueden volver a jugársela.

Aún hay pocos nombres sobre la mesa, pero los perfiles principales que busca el equipo de la Tacita de Plata son un delantero centro, un central y evidentemente un mediocentro que pueda suplir el vacío que deja Álex.

Álex Fernández deja las puertas abiertas para volver al Cádiz

Su futuro más inmediato estará en el césped, buscando un nuevo equipo y un nuevo proyecto con el que dar un giro a su carrera, pero también piensa ya en el largo plazo. "Me voy a preparar, me gustaría ser entrenador en un principio" reconoce Fernández. "Me gustaría volver el día que termine mi carrera como futbolista para ayudar al club. Seguro que el presidente no tiene ningún problema, ya lo he hablado con él. Tengo las puertas abiertas" asegura el madrileño, que ya considera Cádiz como su segunda casa y sólo piensa en volver.