La Liga Hypermotion rompe todos los récords: la permanencia más barata y la batalla por el ascenso más feroz de la historia

La Segunda División del fútbol español llega a su fin y lo hace batiendo récords históricos en la categoría. El Cádiz y el Burgos son los principales señalados de un cambio en la historia de La Liga Hypermotion y sus participantes, marcando la que ha sido la permanencia más barata y los playoffs más disputados de la historia respectivamente

La Liga Hypermotion ha llegado a su fin. Este domingo 31 de mayo se disputó la última jornada de la categoría de plata del fútbol español, la 42 de 42, y se decidió el campeón, los salvados y los equipos que jugarán los playoff por conseguir una plaza en La Liga. Ya en frío, hay que analizar en profundidad una temporada tan emocionante y disputada como la de la Segunda División, en la que se han conseguido superar dos récords históricos, rompiendo los precedentes y estableciendo la permanencia más barata de la historia de la competición y los playoffs de ascenso más disputados.

Hasta ahora, la salvación más barata estaba en 45 puntos, pero este año el Cádiz lo ha rebajado y ha conseguido la permanencia en la Liga Hypermotion con 43 puntos. Este récord se puede interpretar como algo positivo, ya que demuestra que en Segunda División hay mucha igualdad entre todos los equipos, lo que es sinónimo de emoción e incertidumbre hasta la última jornada. Lo mismo ocurre con los playoffs en el que se juegan una plaza en La Liga, con el Burgos quedándose fuera de esta batalla a pesar de alcanzar los 72 puntos en su casillero.

El Cádiz consigue la salvación más barata de la historia en Segunda División

Con la competición ya terminada, ya se conocen los cuatro equipos que van en caída libre y la próxima temporada jugarán en 1º RFEF. Son el Real Zaragoza, La Cultural y Deportiva Leonesa, el CD Huesca y el CD Mirandés los cuatro equipos que descienden de la segunda categoría, siendo el equipo 'jabato' el que ha muerto en la orilla, terminando la competición con 40 puntos, a 3 de la salvación.

Estos 43 puntos los ha sumado el Cádiz, que se escapa por los pelos de su segundo descenso consecutivo. Sin embargo, con estos puntos han marcado un nuevo registro en la Segunda División al conseguir la permanencia con 2 puntos menos del registro histórico, que eran 45. Estas estadísticas demuestran que la temporada ha sido muy disputada entre todos los equipos, repartiendo y dejándose puntos con máxima igualdad.

La permanencia en La Liga Hypermotion no llega ni a los 50 puntos

El Cádiz se ha quedado en la peligrosa línea que marcaba el descenso, logrando salvarse 'in extremis'. Sin embargo, son varios los equipos que han logrado escapar del descenso con menos de 50 puntos, que de forma histórica eran los que marcaban la salvación en la categoría de plata. El CD Leganés (46), el Real Valladolid (46),la Real Sociedad 'B' (47) y el Granada CF(48) con los otros clubes que permanecerán en Segunda a pesar de no haber alcanzado ese 'mínimo' de 50 puntos.

Los playoff también hacen historia y se convierten en los más disputados

Qué equipos juegan los Playoffs de ascenso a La Liga

Los cuatro equipos que disputan los playoff son el Almería (74), el Málaga (73), Las Palmas (73) y el Castellón (72), que competirán entre ellos para unirse al Racing de Santander, el campeón de esta temporada, y al Deportivo de La Coruña en su ascenso a la Primera División. Pero esta plaza por pelear en la máxima categoría del fútbol español no ha sido nada barata. Si no que se lo digan al Burgos, que se ha quedado fuera de la pelea por la mínima y a pesar de haber alcanzado los 72 puntos.

Será la primera vez en la competición que un equipo alcanza esta puntuación y no pelea por arañar ese último billete hacia la primera división. Por lo pronto, habrá que esperar hasta el día 20 de junio para conocer al 'afortunado', o más bien el superviviente de esta feroz batalla, cuando se dispute la vuelta de la Final de los playoffs.

Así quedan los playoffs y la clasificación general de la Liga Hypermotion

Semifinales:

Almería - Castellón

Málaga - Las PalmasIda: 6–7 de junio y Vuelta: 9–10 de junio