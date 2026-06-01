La temporada de los cedidos del Celta de Vigo: de la regularidad de Manu Sánchez al extraño año de Carles Pérez

Además del lateral izquierdo y el atacante, el cuadro gallego contó con Unai Núñez, Damián Rodríguez y Carlos Dotor como futbolistas cedidos lejos de Balaídos; repaso a sus campañas y mirada al futuro de cada uno de ellos

El Celta de Vigo, además de acabar su temporada con la clasificación europea, contó con cinco futbolistas cedidos este campaña que estuvieron repartidos por Primera, Segunda y el fútbol extranjero. Manu Sánchez, en Levante; Unai Núñez, en el Hellas Verona y luego el Valencia; Damián Rodríguez, en el Racing de Santander; Carles Pérez, en el Aris de Salónica; y Carlos Dotor, en el Málaga. Cada uno de ellos con rendimientos dispares y con futuros inciertos, en la mayoría de los casos apuntan a lejos de Balaídos.

Momento de repasar el año de los cedidos del Celta de Vigo. De la regularidad de Manu Sánchez al extraño año vivido por Carles Pérez. También interesantes los cursos de Carlos Dotor, aún jugando los 'play off' de ascenso, y de Damián Rodríguez que en Segunda encontraron una continuidad que le puede abrir puertas en el mercado. Analizamos las situaciones y la temporada vivida por estos cinco jugadores que pertenecen al cuadro celtiña.

Manu Sánchez

El lateral izquierdo vivió una temporada muy productiva con el Levante en el que fue el dueño del carril zurdo. Fueron un total de 33 partidos los que ha disputado el jugador con el conjunto granota que finalmente acabó logrando la salvación gracias un gran tramo final de campaña. El buen hacer de Manu Sánchez ha provocado que el cuadro valenciano quiera contar con él la próxima temporada, aunque es improbable que vaya a abonar la la opción de compra de 4 millones de euros.

Aunque tiene dos años más de contrato con el Celta, todo apunta a que el jugador no formará parte el año que viene de la plantilla de Claudio Giráldez. Los gallegos tienen otras intenciones para el carril zurdo. Después de las cesiones al Alavés y el Levante, el lateral izquierdo de 25 años tiene un valor de mercado de unos 6 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. Es el cedido al que mejor le fue la temporada 25/26.

Unai Núñez

El defensa protagonizó una doble cesión esta temporada. La primera parte del año futbolístico la vivió en el Hellas Verona donde jugó un total de 17 encuentros. Sin embargo, en la segunda su destino fue el Valencia donde de la mano de Carlos Corberán tuvo protagonismo tanto en el el eje de la zaga como actuando como lateral derecho. En el cuadro valencianista terminó disputando 13 choques para ganarse la confianza del técnico y aficionados.

Tiene contrato hasta el año 2029 aunque el futuro de Unai Núñez podría estar fuera del Celta de Vigo. Su rendimiento en el Valencia le hace un jugador apetecible precisamente para los de la Capital del Turia. El vasco podría aparecer en la operación de Jesús Vázquez, lateral izquierdo que pretenden los gallegos para la temporada que viene. Si finalmente no entra en los planes de Claudio Giráldez su alta ficha le hace ser candidato a abandonar la disciplina celeste.

Damián Rodríguez

El centrocampista fue cedido en el mes de enero al Racing de Santander donde ha tenido un mayor protagonismo al que tuvo en el primer medio año del curso donde apenas jugó siete partidos con el Celta de Vigo. Distinto fue en tierras cántabras donde creció como jugador y acabó participando en 20 encuentros. Contribuyó al ascenso a Primera División del equipo santanderino con una experiencia que le puede ser valiosa para su carrera.

Damián Rodríguez, de 23 años, tiene dos temporadas más de contrato con el Celta de Vigo y, en principio, comenzará el verano a la órdenes de Claudio Giráldez. Sin embargo el mercado será largo y no está claro si Damián Rodríguez se mantendrá en la disciplina del cuadro celeste para la temporada 26/27. Su medio año con el Racing de Santander han sido provechosos para adquirir minutos y experiencia, también para que crezca su cartel.

Carles Pérez

Año extraño el que vivió el atacante en su cesión al Aris de Salónica. Desde el incidente del mordisco del perro hasta las lesiones musculares que no le han terminado de ofrecer la regularidad que el futbolista hubiera deseado. Con todo fueron 27 los partidos que Carles Pérez jugó en su año de préstamo. Un único gol, en el tramo final de la temporada, en una campaña en la que tampoco su equipo brilló en lo colectivo. Los griegos tienen una opción de compra por tres millones de euros.

El delantero tiene un año más de contrato con el Celta de Vigo aunque, salvo sorpresa, todo está encaminado a que no lo cumpla jugando en las filas del cuadro gallego. Una nueva cesión, como las vividas en el Getafe o el Aris de Salónica, o un traspaso podrían ser el futuro de un futbolista que no ha terminado de explotar y cumplir con las expectativas que generó cuando los de Balaídos se hicieron con sus servicios por 6 millones de euros de la Roma.

Dotor

El centrocampista ha aprovechado su cesión en el Málaga de manera interesante para sumar experiencias y minutos. El madrileño ha participado en 35 partidos en los que ha marcado un gol y ha dado cinco asistencias. Interesantes registros para Carlos Dotor que, de momento, disputará los 'play off' de ascenso con el cuadro costasoleño donde ha sido un habitual en muchas alineaciones, con especial confianza y mejoría con Juan Funes en el banquillo.

Con todo no parece que Dotor vaya a formar parte del equipo del Celta de Vigo la temporada que viene. Tiene contrato con la entidad celeste hasta el verano de 2028. Su rendimiento podría provocar que el propio Málaga luchara por quedarse con los servicios del centrocampista, quien también podría entrar en alguna que otra operación después de que el año de cesión le haya valido para demostrar sus cualidades en un pujante equipo de Segunda División.