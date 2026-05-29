Manu Sánchez: vuelta al Celta tras su cesión con el Levante interesado

El lateral izquierdo tiene dos años más de contrato con los gallegos, mientras el cuadro granota, que tiene una opción de compra, manifiesta su apetencia por el jugador

El futuro de Manu Sánchez señala que el futbolista del Celta de Vigo, que ha jugado esta temporada cedido en el Levante, debe volver a la disciplina de los de Balaídos en un principio. Sin embargo, el lateral izquierdo aparece como uno de los candidatos a dejar la disciplina de la entidad celeste este verano.

Manu Sánchez es uno de los jugadores que el Celta de Vigo ha tenido como cedidos lejos de Balaídos. Concretamente en el Levante, donde ha mostrado un interesante rendimiento para disputar 33 partidos. Una regularidad que, además, ha terminado con la salvación de los granotas, algo que se antojaba complicado hace unos meses.

Manu Sánchez tiene dos años más de contrato con el Celta

Aunque tiene contrato con el Celta de Vigo hasta el verano de 2028, el futuro de Manu Sánchez podría estar fuera del cuadro gallego la temporada que viene. Precisamente uno de los interesados en el lateral izquierdo es el Levante. Los valencianos tienen una opción de compra por cuatro millones de euros, aunque también podrían intentar negociar una nueva cesión o un precio menor.

Pablo Sánchez, presidente del Levante, ha hablado precisamente este viernes de Manu Sánchez dentro de una comparecencia que ha tenido lugar para hacer balance del año y en la que le han preguntado por algunos nombres propios. "Manu Sánchez y Matías Moreno han sido titulares e importantes. Es difícil encontrar ese compromiso y personalidad. A mi también me encantaría que siguieran, pero habría que hablar con clubes y ver su situación", ha indicado.

Otra opción para Manu Sánchez podría también tener que ver con la capital del Turia, aunque en este caso con el interés del Celta de Vigo en hacerse con Jesús Vázquez. No hay movimientos aún por el lateral izquierdo del cuadro valencianista, pero nombres como los de Unai Núñez o el propio Manu Sánchez podrían aparecer en la operación.

Movimientos del Celta por un lateral izquierdo

El caso es que el Celta de Vigo tiene planes para reforzar el lateral izquierdo. En la agenda de la entidad celeste han aparecido nombres como los de Javi Galán o el citado Jesús Vázquez. La idea es variar esa zona del campo, donde Claudio Giráldez ha acomodado a Sergio Carreira en muchos partidos. Ahora llega un nuevo curso, exigente con una nueva presencia en la Europa League, y el equipo busca refuerzos para ese flanco izquierdo.

Manu Sánchez ha encadenado cesiones al Alavés y Levante. No apunta a que pueda quedarse en el Celta de Vigo. Cierto es que en caso de una nueva cesión, el futbolista podría entrar en el último año de contrato como jugador celeste y marcharse en el verano de 2028. Un asunto también a tener en cuenta.