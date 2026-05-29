Starfelt confirma los avances para intentar estar en el Mundial: "Me encuentro bien"

El defensor del Celta de Vigo está concentrado con la selección de Suecia y apura para la cita mundialista: "He avanzado mucho en las últimas semanas"

La posibilidad de que Carl Starfelt esté en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el próximo 11 de junio gana enteros. Ha sido el propio futbolista sueco el que se ha expresado de cómo lleva los problemas físicos que arrastra desde finales de marzo y que le han impedido jugar con el Celta de Vigo en el tramo final del campeonato.

Starfelt, concentrado con la selección de Suecia desde el pasado miércoles, ha hablado de sus sensaciones. "Me encuentro bien. He avanzado mucho en las últimas semanas. Me siento bien. Todavía no estoy en plena dinámica de entrenamiento, pero la esperanza es ir aumentando la carga y volver pronto", ha asegurado el defensa.

El central, con problemas en su espalda, ha reconocido que ha tenido dudas de su presencia en el Mundial en algunos momentos: "No era evidente que pudiera estar disponible. Ese pensamiento, que podía perderme el Mundial, apareció algunas veces, pero ahora solo estoy centrado en volver lo antes posible. Lo he tomado día a día y realmente he esperado que la situación cambiara".

El problema de espada de Starfelt

Y es que Starfelt ha tenido problemas desde el mes de marzo con una hernia discal L5-S1. Un problema que le hizo consultar a un especialista externo, concretamente el neurocirujano Pedro Mata, especialista de referencia en la materia. Finalmente se apostó por un tratamiento conservador, aunque no se descartó tener que pasar por el quirófano, una opción que ahora a tenor de los acontecimientos queda atrás.

Suecia debutará en el Mundial el próximo 15 de junio contra Túnez. Antes el combinado nórdico disputará dos amistosos preparatorios frente a Noruega y Grecia. "Ojalá pueda tener algunos minutos antes de Túnez. Habría sido lo óptimo. Tenemos que ir día a día.", ha comentado Starfelt en ese sentido.

Los cuidados médicos de Suecia

Las palabras de Starfelt refuerzan las que previamente había pronunciado Jonas Werner, médico de la selección de Suecia. "Estamos trabajando para asegurarnos de que esté disponible para el estreno del Mundial". El galeno ha recordado la mejoría del jugador del Celta de Vigo: "Hace un mes tenía muchos más síntomas y en las últimas semanas ha mejorado rápidamente, lo que nos hace pensar que las cosas pintan bien ahora mismo".

Un asunto que la selección de Suecia ha llevado con mimo, ante la importancia de un jugador como Starfelt. "Carl tiene una historia de la espalda, así que no es realmente un problema nuevo. Empeoró después de la repesca con la selección pero los informes que recibimos de España indican que respondió bien a la rehabilitación, especialmente en las últimas semanas y eso es lo que te hace sentir que se ve positivo en este momento", ha comentado el médico.

Todo apunta a que Starfelt estará en la lista definitiva de 26 convocados que la selección de Suecia, como el resto de participantes en el Mundial, tiene que entregar como fecha tope este sábado 30 de mayo. El jugador del Celta acompañaría así a Borja Iglesias, que estará con la selección española, como representante del cuadro gallego en