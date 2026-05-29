Marcos Alonso y Mingueza: dos ofertas de renovación, sensaciones muy diferentes

Los dos jugadores acaban contrato con el final de temporada, aunque en el caso del madrileño existe mayor optimismo mientras es improbable la continuidad del catalán

El Celta de Vigo tiene sobre la mesa dos cuestiones en el capítulo de renovaciones con distintas sensaciones. Son los casos de Marcos Alonso y Óscar Mingueza, dos futbolistas capitales esta temporada para Claudio Giráldez que acaban contrato y sobre los que el club gallego presentó ofertas para su continuidad.

Después de la renovación de Iago Aspas con el Celta de Vigo por una temporada más en los terrenos de juego, más su unión a las estructuras de la entidad hasta 2029, los siguientes pasos apuntan desde hace tiempo a Marcos Alonso y Óscar Mingueza como situaciones a resolver cuanto antes.

El mensaje de Marcos Alonso en redes sociales

En el caso de Marcos Alonso las sensaciones son más positivas. El veterano futbolista, el jugador de campo más utilizado por Claudio Giráldez durante la temporada, tiene desde hace meses una oferta para su continuidad en el Celta. Sin embargo, el madrileño prefirió esperar al final de curso para escuchar sus propias sensaciones y meditar con calma.

Justo al acabar la temporada, ya con la clasificación para la Europa League bajo el brazo, Marcos Alonso publicaba un mensaje que podía dejar pistas. "Un orgullo muy grande formar parte de este grupo y estar haciendo historia celeste. Gracias a todos por vuestro apoyo durante toda la temporada y en especial a mis compañeros y cuerpo técnico porque hemos sido un EQUIPO con todas las letras. Enhorabuena a todos y ahora a descansar y cargar baterías!", escribía.

Más complicado es el tema de Óscar Mingueza. El Celta de Vigo intentó en los últimos meses una una renovación que no ha tenido contestación por parte del catalán. Con 27 años y las prestaciones ofrecidas, el lateral es un jugador muy apetecible en el mercado con grandes clubes pendientes de su situación.

Equipos de la Premier League o la Juventus, entre otros, ha puesto sus ojos en Mingueza. Un poderío económico con el que el Celta de Vigo no puede competir, por lo que la continuidad de Mingueza en Balaídos es improbable. Cierto es que ninguna de las partes se ha pronunciado públicamente.

Otros movimientos del Celta en el mercado

El de Marcos Alonso y Mingueza son dos casos que deben resolverse pronto, antes de que el club gallego mueva ficha en otras cuestiones como las salidas y entradas. Todo para intentar armar el mejor equipo posible para una nueva temporada en el que el Celta de Vigo disputará la Europa League de la mano de Claudio Giráldez.

Nombres como los de Aleix Febas, con la carta de libertad del Elche, pueden aterriza en un Celta en el que también aparecen candidatos para el lateral izquierdo. Jugadores como Javi Galán, que terminó su vinculación con Osasuna, o Jesús Vázquez, del Valencia, son opciones para un mercado de verano que aún se mueve lentamente.