Javi Galán aparece nuevamente en la órbita del Celta de Vigo

El lateral izquierdo, que fue dos temporadas jugador del cuadro celeste, acaba contrato a finalizar el curso con Osasuna y es candidato a volver a Balaídos

Aunque queda un partido para acabar la temporada, el Celta de Vigo mira más allá y el futuro aparecen algunos nombres propios que podrían reforzar al cuadro celeste. Uno de ellos es el de Javi Galán, un viejo conocido para la afición celtiña, que acaba contrato con Osasuna a final de curso y que entre entre los candidatos para llegar a Balaídos.

Javi Galán firmó por Osasuna el pasado mercado de invierno, aunque lo hizo únicamente por seis meses. Ahora, según el periodista Ángel García, el Celta de Vigo podría su destino. Con la carta de libertad bajo el brazo es un futbolista especialmente apetecible, más para un equipo que necesita efectivos de garantías en el lateral izquierdo.

Javi Galán ya estuvo dos temporadas en el Celta de Vigo

Además, Javi Galán conoce a la perfección el Celta de Vigo. Durante dos temporadas fue futbolista del cuadro gallego para hacer prácticamente en propiedad con ese lateral izquierdo. Fueron un total de 79 partidos como jugador del cuadro celeste, en los que marcó un gol y dio siete asistencias. A ello sumó unas prestaciones más que interesantes.

Hay que recordar que Javi Galán dejó el Celta de Vigo en el verano de 2023, después de que el Atlético de Madrid desembolsara unos cinco millones de euros, más los derechos federativos de Manu Sánchez, ahora cedido en el Levante. Posteriormente el lateral izquierdo, de 31 años, salió de la entidad colchonera hacia Osasuna. Los navarros pagaron 500.000 por él, cantidad que se duplicaría si siguiera en el club navarro. Algo que podría no suceder.

Necesidades del Celta en el lateral izquierdo

El Celta de Vigo quiere reforzar el lateral izquierdo para el año que viene, nuevamente una temporada exigente donde el equipo tendrá que simultanear LALIGA y la Copa del Rey con Europa. Un puesto donde ha venido actuando a pierna cambiada Sergio Carreira y donde necesita sumar efectivos, por más que regrese de su cesión Manu Sánchez, quien no parece que vaya a seguir en Balaídos.

La defensa, además, podría perder algunos efectivos, como el caso de Óscar Mingueza, quien acaba contrato con los gallegos sin que hay noticias sobre su renovación. De ahí que la llegada de Javi Galán supondría un interesante refuerzo para los de Claudio Giráldez con vista al año que viene.

Se van conociendo detalles del próximo Celta en el que, por ejemplo, ya se conoce que estará Iago Aspas. Este mismo jueves se anunciaba la continuidad de la leyenda celeste que renueva por un año como jugador para luego formar parte de las estructuras del club hasta 2029.