Javi Galán sobre su salida del Atlético de Madrid: "No es que Simeone me hablase claro"

El ex futbolista del Atlético de Madrid da la clave en su decisión de abandonar el conjunto rojiblanco y poner rumbo a Osasuna, admitiendo que no tenía nada que ver con los rumores acerca de una mala relación con Simeone

Javi Galán fue el primer jugador de la plantilla del Atlético de Madrid en abandonar el cuadro rojiblanco en este mercado de fichajes. Falto de minutos y sin contar para Simeone, el lateral encontró en Osasuna una nueva oportunidad de seguir desarrollando su carrera y no se lo pensó. El defensor puso rumbo a Pamplona dónde ha caído de pie a las órdenes de Lisci. Muchos han sido los rumores acerca de su salida, llegando incluso a debatirse si el jugador se hablaba con Simeone o no. Una vez lejos del Metropolitano, Javi galán ha expresado su malestar por la situación que vivía en el Atlético de Madrid, aunque no culpa a nadie específicamente. "No es que Simeone me hablase claro. Yo lo que quería era jugar, por eso tomé la decisión", destacó Javi Galán.

Javi Galán sobre su salida del Atlético de Madrid: "Yo lo que quería era jugar"

El actual lateral de Osasuna quiso recalcar que su salida del Atlético de Madrid se debía, simple y llanamente, a la falta de minutos que tenía en el conjunto rojiblanco. "Allí tienen una gran plantilla y en todas las posiciones compites contra jugadores de muchísimo nivel", reconocía en Radio Marca el ex futbolista del cuadro de Simeone. El lateral no entraba en los planes del argentino que optaba por otras opciones antes que por la del español, dejándolo en muchas ocasiones fuera de la lista de convocados. "Se acaba haciendo larga la semana cuando ves que pasan las convocatorias y no juegas", destacaba Javi Galán que descarta los rumores acerca de una mala relación con el propio Simeone. "No es que Simeone me hablase claro. Yo lo que quería era jugar, por eso tomé la decisión", insistió.

Javi Galán, encantado con Osasuna

Su llegada a Osasuna ha sido un antes y después para Javi Galán, que se siente muy arropado en pamplona por los aficionados rojillos. "La gente me ha acogido muy bien y mi familia también está contenta aquí", destacaba el nuevo lateral de Osasuna. A su vez, el director deportivo del club, Braulio Vázquez, celebraba la llegada del lateral, cubriendo uno de los eslabones más débiles de la plantilla. "Las dos eran primeras opciones. Estamos encantados, no solo en el tema deportivo. Todo el mundo se refuerza”, ha afirmado sobre las llegadas de Javi Galán y Raúl Moro durante el mercado invernal. Mientras tanto, el Atlético de Madrid y Simeone buscan nuevas opciones para el lateral izquierdo, dónde Hancko y Ruggeri son, actualmente, los futbolistas más usados por el argentino en dicha posición.