El Atlético de Madrid propone un intercambio de cromos al Zaragoza en este mercado de enero

El club maño ha solicitado la cesión del central serbio Aleksa Puric y desde el Metropolitano han ofertado a su vez para hacerse con el joven delantero Pau Sans, que llegaría para reforzar al Atlético Madrileño de Fernando Torres, que busca el ascenso a Segunda división

El Atlético de Madrid trabaja para “traer un jugador o dos que tengan un nivel muy alto”, como ha reconocido su director de fútbol profesional, Mateu Alemany. Dichas palabras, no obstante, fueron pronunciadas momentos antes de que el cuadro colchonero pinchara en su visita al Galatasaray en la penúltima jornada de la Fase Liga de la Champions, lo que ha incrementado las urgencias, pues los de Diego Simeone ya no dependen de sí mismos para finalizar en el 'top 8'. De ser así, tendrían que afrontar un 'play off' previo a los octavos en el que sí podrían ser ya inscritos los dos fichajes que anhela el técnico argentino.

Pero al mismo tiempo, en el Metropolitano también se producen movimientos en torno al Atlético Madrileño, que busca el ascenso a Segunda división de la mano de Fernando Torres. De momento se han marchado el delantero Omar Janneh, por que el ha pagado dos millones de euros el Laussane-Sport a través del Grupo INEOS, y el lateral Carlos Giménez, cedido al filial del PAOK de Salónica. Dos salidas a las que podría unirse la del central serbio Aleksa Puric, firmado el pasado verano a cambio de un millón tras pasar por el Doxa Katokopias chipriota y despuntar en el Racing Ferrol.

Buenas relaciones entre Atlético de Madrid y Zaragoza

A sus 22 años, el zaguero balcánico, formado en el Partizán de Belgrado, suma 17 encuentros en el filial rojiblanco y es pretendido por el Real Zaragoza, que ha solicitado formalmente su cesión y espera cerrar un acuerdo dadas las buenas relaciones existentes en el Atlético de Madrid, con el que ha cerrado un buen número de préstamos en los últimos tiempos, como Mouriño, Mollejo, Valera o Giuliano Simeone, entre otros. Pero esta vez los rojiblancos quieren algo a cambio y han presentado a su vez una oferta por Pau Sans, una de las perlas de la cantera del club maño.

Según informa el Heraldo de Aragón, en La Romareda ya tienen sobre la mesa la propuesta por el joven delantero de 21 años para que forme parte de una operación que llevaría a Puric a recorrer el camino inverso. Y lo cierto es que para poder inscribir a los fichajes que pretende, el conjunto aragonés necesita aligerar su plantilla y abrir hueco en su ajustado límite salarial, siendo precisamente Pau Sans uno de los jugadores que se encontraban en la rampa de salida.

El Zaragoza tasa a Pau Sans en un millón de euros

El zaragozano, que ha participado esta campaña en 13 partidos con el primer equipo, en los que ha firmado una asistencia, ha sido pretendido también por el Raków de Polonia, pero su oferta de 500.000 euros fue considerada insuficiente por la entidad maña, que pide un millón por su traspaso. De no conseguir ingresar dicha cantidad, la idea pasaba por una cesión a algún club de Primera RFEF, pues no se quiere reforzar a ningún posible rival directo en Segunda división.

Ofertas procedentes de Segunda división

En la Categoría de Plata es el Mirandés, metido también en la pelea por la salvación, el más interesado en hacerse con los servicios de Pau Sans, después de caer las opciones del Andorra o la UD Las Palmas, sin que descartar que aparecieran más equipos en la puja. Pero la aparición en escena del Atlético de Madrid cambia por completo el panorama.